Colombia

Al menos tres soldados heridos en enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia: los militares fueron atacados con drones

Las fuerzas militares informaron sobre un combate ocurrido en Travesías, donde resultaron lesionados tres uniformados por explosivos lanzados mediante drones por parte de un grupo armado ilegal

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana lo trasladó desde Briceño, en el norte de Antioquia, a Medellín - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
Tropas del Batallón de Artillería de Campaña número 4 se enfrentaron al frente 36 de las disidencias de las Farc en Briceño, Norte de Antioquia - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

FrenteEl municipio de Briceño, norte de Antioquia volvió a ser escenario de violencia tras registrarse un enfrentamiento armado entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña número 4 y miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Primo Gay.

Tres soldados profesionales resultaron heridos por explosivos lanzados desde drones, según información oficial.

Las autoridades militares indicaron que el hecho ocurrió en el corregimiento de Travesías, una zona rural que ha adquirido notoriedad como espacio de operación para varios grupos armados ilegales.

Los enfrentamientos permanecían activos durante la tarde del 8 de abril, sin que se reportaran nuevos balances de la situación.

Tres soldados profesionales resultaron heridos durante el enfrentamiento por la detonación de artefactos explosivos lanzados desde drones.

Tres soldados profesionales resultaron heridos durante el enfrentamiento por la detonación de artefactos explosivos lanzados desde drones - crédito @Ejercito_Div7/X
Tres soldados profesionales resultaron heridos durante el enfrentamiento por la detonación de artefactos explosivos lanzados desde drones - crédito @Ejercito_Div7/X

Durante los combates, el uso de drones para activar explosivos provocó lesiones a los uniformados, quienes fueron inmediatamente atendidos por un enfermero de combate. El Ejército aseguró que los heridos presentan condición estable.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, el despliegue militar responde a la presencia persistente de estructuras armadas ilegales en el sector, lo que ha derivado en constantes choques durante las labores de control territorial.

Las autoridades informaron que los soldados heridos están fuera de peligro y continúan bajo observación médica, según el parte oficial.

Este nuevo episodio refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta la región, donde la presencia de disidencias de las Farc sigue generando tensión entre la población y la fuerza pública.

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
El combate armado ocurrió el 8 de abril en el corregimiento de Travesías, área identificada como enclave de grupos ilegales - crédito Colprensa

Fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

La detonación de una motocicleta cargada con explosivos frente a la estación policial de Briceño, en el norte de Antioquia, provocó heridas a un policía y severos daños en la infraestructura de la sede.

El hecho sucedió en la noche del Viernes Santo, 3 de abril, generando alarma en la comunidad y desencadenando medidas restrictivas inmediatas.

Como respuesta directa al ataque, la Alcaldía de Briceño implementó un toque de queda que inició el mismo viernes 3 de abril, desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., y que se extendió durante las noches siguientes, entre el 4 y el 7 de abril, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Además, se prohibió el parqueo de motocicletas en vías públicas y la circulación de motos con acompañante permanece restringida hasta el 15 de abril. Estas medidas buscan limitar nuevos riesgos y facilitar las investigaciones.

Una detonación de una motocicleta se produjo en la plaza principal del municipio de Briceño, Antioquia. Se reporta una persona herida - crédito @soydeituango/X
Una detonación de una motocicleta se produjo en la plaza principal del municipio de Briceño, Antioquia. Se reporta una persona herida - crédito @soydeituango/X

La explosión ocurrió a las 7:52 p. m., cuando un grupo de hombres lanzó una granada contra las motocicletas de la Policía estacionadas en el sector. El impacto destruyó parte del edificio policial y afectó varios vehículos, dejando escombros dispersos en la zona urbana.

Según fuentes oficiales, el uniformado lesionado fue trasladado al hospital El Sagrado Corazón, donde recibió atención y se reportó fuera de peligro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió públicamente al ataque a través de su cuenta en la red X.

En su mensaje, planteó que “los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro. Delinquen el Clan del Golfo y el frente 36 Farc de Calarcá y del bandido de Primo Gay”. Así, el mandatario vinculó la situación de seguridad actual con decisiones del gobierno nacional y la presencia de grupos ilegales bajo el mando de Néider Yesid López Uñate, alias Primo Gay.

Las imágenes difundidas tras el hecho muestran los daños ocasionados tanto a la estación como a vehículos cercanos. Los habitantes de Briceño expresaron inquietud por el incremento de hechos violentos y el retorno de actores armados a la región, que en años anteriores había logrado avances en la erradicación de cultivos ilícitos y la reducción de riesgos de minas antipersona.

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Combate Ejército y disidenciasFrente 36 disidencias de las FarcMunicipio BriceñoAtaque con drones AntioquiaColombia-Noticias

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