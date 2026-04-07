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Universidad Nacional de Colombia ajustó el calendario académico y tomó medidas excepcionales tras semanas de protestas estudiantiles

El ajuste incluye una semana de transición y el establecimiento de periodos especiales que permitirán a estudiantes y docentes adaptar evaluaciones y contenidos

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La Universidad Nacional de Colombia implementa medidas excepcionales tras el paro para garantizar el cierre del semestre 2026-1 - crédito Universidad Nacional
La Universidad Nacional de Colombia implementa medidas excepcionales tras el paro para garantizar el cierre del semestre 2026-1 - crédito Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia implementó una serie de medidas excepcionales y ajustes en el calendario académico con el objetivo de garantizar la finalización del semestre 2026-1, tras semanas de paro y suspensión de clases en varias facultades. La crisis fue detonada por la posesión de Ismael Peña como rector, decisión que dividió a la comunidad universitaria y dio origen a protestas y cese de actividades académicas en distintas sedes y programas.

La rectoría, en concertación con el Consejo Académico, anunció que realizará todos los ajustes necesarios al calendario académico para asegurar el desarrollo de los contenidos curriculares y el cumplimiento de 16 semanas de clase en cada unidad académica. Dado el carácter diverso de la universidad, se adoptarán medidas diferenciales, permitiendo que cada facultad adapte el cierre del semestre a sus particularidades.

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Como parte de la estrategia, se incorpora una semana de transición en el calendario ajustado. Durante este periodo, se invitó a los docentes a adoptar criterios de flexibilidad en la evaluación, favoreciendo acuerdos pedagógicos que permitan un retorno responsable y armónico a las actividades académicas tras el paro.

Vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez Martín anunció el fin del paro estudiantil - crédito Colprensa
La crisis por la posesión del rector Ismael Peña condujo a protestas, suspensión de clases y ajustes en el calendario académico - crédito Colprensa

Además, la rectoría solicitará al Consejo Superior Universitario la habilitación de un periodo excepcional para la cancelación de asignaturas sin pérdida de créditos, posterior a la semana de transición. Esta medida busca proteger las trayectorias académicas de los estudiantes afectados por la contingencia, aunque se enfatiza el uso responsable de esta herramienta para evitar impactos negativos en la planeación institucional.

Garantías, apoyos y continuidad de servicios

Para quienes continuaron actividades o tuvieron menores afectaciones, se habilitará el cargue de calificaciones en el sistema académico en las fechas previstas, de manera que puedan cerrar el semestre total o parcialmente.

La universidad también aseguró la continuidad de los apoyos socioeconómicos: seguirán vigentes los programas de alimentación, alojamiento y transporte para los estudiantes en condición de vulnerabilidad y aquellos provenientes de otras regiones. Asimismo, se mantendrán las vinculaciones de estudiantes auxiliares, promotores y monitores, garantizando la estabilidad de quienes dependen de estos ingresos para sostenerse durante el semestre.

Empresas aceptadas señalaron requisitos desproporcionados en los pliegos de condiciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá
Se incorporará una semana de transición en el calendario, facilitando acuerdos pedagógicos y el retorno armónico a las clases - crédito Alcaldía de Bogotá

Para los estudiantes de posgrado, se ampliarán las fechas de pago de los derechos académicos, con el fin de evitar contratiempos financieros derivados del paro. Paralelamente, la rectoría abrirá nuevos espacios para la deliberación y la discusión constructiva en torno al proceso constituyente universitario que se debate desde la gestión anterior.

En cumplimiento de estas directrices, la universidad convocó claustros de discusión los días 9 y 10 de abril para las unidades académicas básicas y el 14 y 15 de abril para las facultades, espacios que buscan recoger propuestas y canalizar el debate institucional.

Las actividades de posgrado que requieran evaluación por jurados podrán modificar notas hasta la finalización del periodo académico siguiente, con la autorización correspondiente. Cada sede y facultad podrá ajustar el calendario detallado de acuerdo con sus realidades, informando a la Secretaría General para consolidar la planeación institucional.

Para posgrados, se amplían los plazos de pago y se mantiene la flexibilidad en la evaluación y reporte de calificaciones - crédito Bogotanólogos / Facebook
Para posgrados, se amplían los plazos de pago y se mantiene la flexibilidad en la evaluación y reporte de calificaciones - crédito Bogotanólogos / Facebook

Con esas medidas, la Universidad Nacional pretende equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes, la calidad académica y la estabilidad institucional, en medio de una coyuntura marcada por la movilización y el debate interno. La combinación de flexibilidad, apoyos y nuevos espacios de deliberación apunta a retomar la normalidad académica y concluir el semestre de manera estructurada y justa para toda la comunidad universitaria.

Calendario académico para el intersemestral y segundo periodo

A partir de lo anterior, el calendario académico para el intersemestral y el segundo periodo del 2026 no tendrán mayores modificaciones; por lo cual estos quedarán así:

Periodo intersemestral:

  • Del 22 de junio al 24 de julio (opcional según la sede y recursos).

Segundo periodo académico 2026:

  • Inscripción de asignaturas: Hasta el 1 de agosto
  • Inicio de clases: 3 de agosto
  • Semana Universitaria: 21 al 25 de septiembre
  • Examen de admisión pregrado: 20 de septiembre
  • Examen de admisión posgrado: 16 de octubre
  • Finalización de clases: 28 de noviembre
  • Reporte de calificaciones al SIA: hasta las 8:00 p. m. del 9 de diciembre

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