Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad “inmediata” de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

El exministro Ricardo Bonilla está privado de la libertad desde diciembre de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

La magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que el ex ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla sea dejado en libertad por vencimiento de términos. El ex jefe de la cartera está siendo investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y está recluido desde diciembre de 2025.

“Este despacho, despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá, considera que, en efecto, está fundado el presupuesto objetivo invocado por la defensa para solicitar la libertad por vencimiento de términos del ciudadano procesado, esto es el señor Ricardo Bonilla González”, indicó la magistrada en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de abril de 2026.

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De acuerdo con la magistrada, desde la formulación de la imputación de cargos contra Bonilla, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2025, hasta el 7 de abril de 2026, a las 10:20 a. m., cuando se instaló la audiencia de libertad por vencimiento de términos, la Fiscalía General de la Nación no había radicado el escrito de acusación en contra del exministro.

La Fiscalía y otras partes intervinientes presentaron recurso de apelación ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad de Ricardo Bonilla - crédito Audiencia de libertad por vencimiento de términos Ricardo Bonilla/Despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá/ Teams

La radicación se hizo a las 11:09 a. m., aproximadamente, cuando ya estaba en desarrollo la audiencia y cuando el defensor del investigado ya estaba terminando su intervención. “Por esta razón, entonces, se dispone la libertad inmediata del ciudadano procesado”, indicó.

La togada insistió en que la normativa indica que hay un plazo de 120 días contados a partir de la formulación de imputación para que la Fiscalía presente la acusación. Ese periodo se venció el 31 de marzo de 2026, por lo que la defensa estaba habilitada desde el 1 de abril para solicitar la audiencia de libertad por vencimiento de términos. “En criterio de esta funcionaria, la norma es clara y no puede dársele otra interpretación”, expuso.

La magistrada indicó que contra esa decisión proceden los recursos de reposición y apelación. En ese sentido, la Fiscalía interpuso el recurso de apelación, así como también lo hicieron los apoderados de víctimas, el delegado de la Contraloría General de la República y el apoderado del Instituto Nacional de Vías ( Invías).

El caso de corrupción en la Ungrd involucró el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos - crédito Ungrd

Por su parte, el delegado del Ministerio Público aseguró estar conforme con la determinación y no presentó ningún recurso.

Defensa de Ricardo Bonilla se pronunció

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del exministro Ricardo Bonilla en el proceso penal, celebró la decisión a través de una publicación que hizo en su cuenta de X. “Gracias amado Dios. La gloria solo es tuya, libertad para el Dr Ricardo Bonilla (sic)”, escribió el defensor del ex jefe de la cartera.

El abogado Alejandro Carranza celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad de Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

En una publicación anterior, el abogado Carranza aseguró que su cliente no ha contado con garantías procesales y que tanto la Fiscalía como los jueces y los medios de comunicación son responsables de las situaciones que ha afrontado durante la investigación que se desarrolla en su contra.

Según explicó, el exministro ha sido “criminalizado” y que con anterioridad, una magistrada agravó la medida de aseguramiento que le fue impuesta en su momento. Además, informó que hay un recurso de apelación que fue presentado hace cuatro meses y que hasta ahora no se tiene una decisión al respecto.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que Ricardo Bonilla no ha tenido garantías procesales y cuestionó el rol de la Fiscalía General de la Nación - crédito @HombreJurista/X

Adicionalmente, cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación ante la radicación tardía del escrito de acusación. “Hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”, señaló.

Añadió: “Que Dios nos guíe en todo esto. Nosotros lucharemos y venceremos para demostrar su inocencia y asegurar su libertad”.