Hincha de la Selección Colombia murió mientras veía el partido contra Suiza: esto fue lo que le pasó

Un aficionado de la Tricolor murió de un infarto por las fuertes emociones del último encuentro de la selección en el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los habitantes del departamento de Sucre lamentan la muerte de un ciudadano que sufrió un fuerte dolor en el pecho mientras veía el partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. De manera preliminar, las primeras versiones indican que el fallecimiento habría sido consecuencia de un infarto fulminante.

La víctima fue identificada como Eduardo Campo, conocido entre los habitantes de su barrio como “El Mono Campo”, que murió mientras seguía el encuentro deportivo decisivo para el paso de la Tricolor a cuartos de final. Las personas que lo acompañaban intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, pero los esfuerzos fueron en vano, pues los especialistas confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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La muerte de Eduardo Campo causó tristeza entre familiares, amigos y habitantes de San Pedro que también estaban emocionados por el partido que se disputó el 7 de julio de 2026 y que dejó al seleccionado nacional por fuera de la Copa Mundial de Fútbol.

El hecho que cobró la vida del ciudadano sorprendió a los amantes del fútbol en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El llamado de precaución ante las emociones intensas en eventos deportivos

Las autoridades sanitarias locales insistieron en la necesidad de vivir este tipo de partidos con moderación. La recomendación apuntó sobre todo a personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares o con factores de riesgo.

Los médicos locales recordaron que conservar la calma durante episodios de alta tensión puede ayudar a evitar emergencias que terminen en una fatalidad.

Las autoridades piden tomar precauciones ante la tensión extrema de ciertas situaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las emociones intensas, como las que se viven durante partidos de fútbol, pueden aumentar el riesgo de infarto, teniendo en cuenta que durante los eventos de alta tensión, el organismo libera adrenalina y otras hormonas del estrés que elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede desencadenar eventos cardiovasculares, especialmente en aquellos que tienen factores de riesgo como enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o colesterol elevado.

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Así lo indicó Jonathan Kim, cardiólogo deportivo de Emory Healthcare y cardiólogo del equipo Atlanta United, club de fútbol en Estados Unidos.

Cómo evitar un infarto

Mantener los tratamientos médicos habituales en caso de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes o colesterol alto.

Evitar excesos como el consumo de alcohol, tabaco, comidas abundantes o que incluyan alimentos ultraprocesados y el sedentarismo.

Dormir bien antes de cualquier evento importante y evitar largas horas sin descanso todas las noches.

Consultar de inmediato a un especialista al presentar síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o mareos.

Escuchar al cuerpo y no ignorar síntomas inusuales, especialmente durante situaciones de alta carga emocional, como los partidos de su equipo favorito.

Realizar chequeos médicos regulares y hablar con el médico sobre las limitaciones personales en caso de antecedentes cardíacos.

Mantener hábitos saludables: alimentación equilibrada, ejercicio regular y manejo del estrés.

Recuerde que puede disfrutar el fútbol con pasión, pero sin descuidar el cuidado del corazón, sobre todo si existen factores de riesgo previos. Ante cualquier duda, la consulta médica es prioritaria.

Aficionados del fútbol suelen involucrarse de más en los partidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo manejar el estrés en un partido de fútbol

Existen algunas estrategias para proteger la salud física y emocional en los encuentros de alta tensión y entre ellas se encuentran:

Controlar la respiración: realizar respiraciones profundas y lentas ayuda a calmar el sistema nervioso y reducir la ansiedad.

Hacer pausas: levantarse, estirarse o dar una breve caminata durante los descansos del juego puede ayudar a liberar tensión acumulada.

Compartir la experiencia: conversar con amigos o familiares sobre lo que se está sintiendo puede disminuir el nivel de estrés.

Reconocer los límites: prestar atención a síntomas físicos como palpitaciones, dolor en el pecho o mareos y buscar ayuda médica de inmediato si aparecen.

Mantener la perspectiva: recordar que el fútbol es una fuente de entretenimiento y no perder de vista que pase lo que pase en los 90 minutos, su vida continúa.