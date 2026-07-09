Colombia

Hincha de la Selección Colombia murió mientras veía el partido contra Suiza: esto fue lo que le pasó

La tragedia ocurrida en Sucre demostró la importancia del manejo de las emociones ante acontecimientos intensos

Guardar
Google icon
Hombre con camiseta amarilla de Colombia toca su pecho con la mano y una expresión de dolor. Al fondo, dos personas con camisetas similares muestran sorpresa.
Un aficionado de la Tricolor murió de un infarto por las fuertes emociones del último encuentro de la selección en el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los habitantes del departamento de Sucre lamentan la muerte de un ciudadano que sufrió un fuerte dolor en el pecho mientras veía el partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. De manera preliminar, las primeras versiones indican que el fallecimiento habría sido consecuencia de un infarto fulminante.

La víctima fue identificada como Eduardo Campo, conocido entre los habitantes de su barrio como “El Mono Campo”, que murió mientras seguía el encuentro deportivo decisivo para el paso de la Tricolor a cuartos de final. Las personas que lo acompañaban intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, pero los esfuerzos fueron en vano, pues los especialistas confirmaron que ya no tenía signos vitales.

PUBLICIDAD

La muerte de Eduardo Campo causó tristeza entre familiares, amigos y habitantes de San Pedro que también estaban emocionados por el partido que se disputó el 7 de julio de 2026 y que dejó al seleccionado nacional por fuera de la Copa Mundial de Fútbol.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hecho que cobró la vida del ciudadano sorprendió a los amantes del fútbol en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El llamado de precaución ante las emociones intensas en eventos deportivos

Las autoridades sanitarias locales insistieron en la necesidad de vivir este tipo de partidos con moderación. La recomendación apuntó sobre todo a personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares o con factores de riesgo.

Los médicos locales recordaron que conservar la calma durante episodios de alta tensión puede ayudar a evitar emergencias que terminen en una fatalidad.

Persona sentada con expresión de dolor, agarrándose el pecho. Una silueta de corazón rojo brillante y una línea de ECG se superponen en su tórax.
Las autoridades piden tomar precauciones ante la tensión extrema de ciertas situaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las emociones intensas, como las que se viven durante partidos de fútbol, pueden aumentar el riesgo de infarto, teniendo en cuenta que durante los eventos de alta tensión, el organismo libera adrenalina y otras hormonas del estrés que elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede desencadenar eventos cardiovasculares, especialmente en aquellos que tienen factores de riesgo como enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o colesterol elevado.

PUBLICIDAD

Así lo indicó Jonathan Kim, cardiólogo deportivo de Emory Healthcare y cardiólogo del equipo Atlanta United, club de fútbol en Estados Unidos.

Cómo evitar un infarto

  • Mantener los tratamientos médicos habituales en caso de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes o colesterol alto.
  • Evitar excesos como el consumo de alcohol, tabaco, comidas abundantes o que incluyan alimentos ultraprocesados y el sedentarismo.
  • Dormir bien antes de cualquier evento importante y evitar largas horas sin descanso todas las noches.
  • Consultar de inmediato a un especialista al presentar síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o mareos.
  • Escuchar al cuerpo y no ignorar síntomas inusuales, especialmente durante situaciones de alta carga emocional, como los partidos de su equipo favorito.
  • Realizar chequeos médicos regulares y hablar con el médico sobre las limitaciones personales en caso de antecedentes cardíacos.
  • Mantener hábitos saludables: alimentación equilibrada, ejercicio regular y manejo del estrés.

Recuerde que puede disfrutar el fútbol con pasión, pero sin descuidar el cuidado del corazón, sobre todo si existen factores de riesgo previos. Ante cualquier duda, la consulta médica es prioritaria.

Cuatro hinchas de fútbol con camisetas amarillas gritan y señalan un televisor donde un árbitro con silbato aparece en primer plano, con comida y bebidas.
Aficionados del fútbol suelen involucrarse de más en los partidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo manejar el estrés en un partido de fútbol

Existen algunas estrategias para proteger la salud física y emocional en los encuentros de alta tensión y entre ellas se encuentran:

  • Controlar la respiración: realizar respiraciones profundas y lentas ayuda a calmar el sistema nervioso y reducir la ansiedad.
  • Hacer pausas: levantarse, estirarse o dar una breve caminata durante los descansos del juego puede ayudar a liberar tensión acumulada.
  • Compartir la experiencia: conversar con amigos o familiares sobre lo que se está sintiendo puede disminuir el nivel de estrés.
  • Reconocer los límites: prestar atención a síntomas físicos como palpitaciones, dolor en el pecho o mareos y buscar ayuda médica de inmediato si aparecen.
  • Mantener la perspectiva: recordar que el fútbol es una fuente de entretenimiento y no perder de vista que pase lo que pase en los 90 minutos, su vida continúa.

Temas Relacionados

SucreMundialSelección ColombiaViralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francisco Barbosa habló de la “verdadera cara” de Gustavo Petro y arremetió contra Iván Cepeda: “Es un títere, no existe”

El exfiscal General calificó el llamado a la desobediencia civil como una salida ajena a la Constitución, advirtió sobre su peligrosidad en un país con conflicto armado y sugirió que debe investigarse a quienes lo promueven

Francisco Barbosa habló de la “verdadera cara” de Gustavo Petro y arremetió contra Iván Cepeda: “Es un títere, no existe”

Jornada laboral de 42 horas: aclaran a los trabajadores y a las empresas si la reducción incluye o no la hora de almuerzo en Colombia

El rediseño de horarios obliga a cada compañía a buscar sus propias fórmulas de ajuste, siempre respetando los descansos ya protegidos por la ley y los acuerdos vigentes

Jornada laboral de 42 horas: aclaran a los trabajadores y a las empresas si la reducción incluye o no la hora de almuerzo en Colombia

⁠Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $6.000 millones en pagos al RUNT

La Secretaría Distrital de Movilidad aseguró que colaborará con la investigación y que las consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito corresponden a procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de sus funciones

⁠Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $6.000 millones en pagos al RUNT

Cúcuta tendrá su malecón, la primera promesa de Abelardo de la Espriella: será una inversión de $60.000 millones

El anuncio fue realizado por Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado, durante una jornada de empalme territorial en la capital de Norte de Santander

Cúcuta tendrá su malecón, la primera promesa de Abelardo de la Espriella: será una inversión de $60.000 millones

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

La empresaria barranquillera relató que fue rodeada, insultada y que su vehículo sufrió daños cuando regresaba de entregar ayudas en Venezuela, en una jornada que terminó marcada por la tensión

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Una infidelidad del pasado tiene en la mira a la bionovela de Jessi Uribe y Paola Jara: dos de las actrices no pueden verse

El mensaje de Lincoln Palomeque a James Rodríguez tras emotivo gesto con sus hijos: “Los niños admiran y valoran eso”

Famosa cadena de televisión apostó por grabar su próximo formato en el set de ‘La casa de los famosos Colombia’

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

Deportes

Dávinson Sánchez no ha sido el único: estos son los defensores centrales que han errado penaltis en las Copas del Mundo

Dávinson Sánchez no ha sido el único: estos son los defensores centrales que han errado penaltis en las Copas del Mundo

Los números de Colombia en el Mundial 2026: más pelota y pases que goles

Gustavo Puerta sufriría otro golpe tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: se caería negocio con importante club

James Rodríguez se olvidaría de la Selección Colombia y la “tusa” del Mundial 2026: sería fichaje de un histórico equipo

La Selección Colombia está en el “Top 10″ de un deshonroso listado: la eficacia de gol en Mundial 2026 pasó factura