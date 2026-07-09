Colombia

La Unidad Nacional de Protección abrió un concurso de méritos con 862 vacantes a través de la Cnsc: así puede participar

Los derechos de participación valen $58.400 para niveles técnico y asistencial y $87.550 para profesional; las personas con discapacidad certificada están exentas

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La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció una nueva convocatoria con más de 1.000 vacantes en entidades territoriales y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- crédito VisualesIA/CNSC
Las inscripciones para la convocatoria de la UNP estarán disponibles en la plataforma SIMO hasta el 23 de julio de 2026 - crédito VisualesIA/CNSC

La Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió la convocatoria para el ingreso de 862 vacantes a través del concurso de méritos EON 2026 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), ofreciendo oportunidades para profesionales, técnicos y personal asistencial en todo el país.

Las inscripciones, que ya están abiertas y se extenderán hasta el 23 de julio de 2026, se gestionan exclusivamente a través de la plataforma Simo, consolidando uno de los procesos de selección más grandes del sector público en este año.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria pone en concurso 622 vacantes del nivel profesional, 205 del nivel técnico y 35 del nivel asistencial. La oferta se alinea en la política de transparencia y mérito para el acceso al empleo público, así como en las disposiciones de la nueva Ley 2418 de 2024, que garantiza la reserva mínima del 7% de los puestos para personas con discapacidad, quienes además están exentas del pago de derechos de participación si acreditan su condición con el certificado exigido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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La oferta total de empleo público de la UNP suma 940 vacantes, distribuidas entre cargos abiertos y de ascenso en los niveles profesional, técnico y asistencial - crédito Cnsc/X
La oferta total de empleo público de la UNP suma 940 vacantes, distribuidas entre cargos abiertos y de ascenso en los niveles profesional, técnico y asistencial - crédito Cnsc/X

Detalle de las vacantes y modalidades de inscripción

En total, la UNP oferta 940 vacantes (658 abiertas y 282 de ascenso), distribuidas así:

  • Profesional: 646 vacantes (538 abiertas, 108 ascenso)
  • Técnico: 238 vacantes (85 abiertas, 153 ascenso)
  • Asistencial: 56 vacantes (35 abiertas, 21 ascenso)

Algunos de los cargos disponibles incluyen Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, Secretario Ejecutivo, Profesional Especializado en Administración, Profesional Universitario en Derecho, Profesional en Comunicación Social y otras especialidades como medicina, veterinaria, ciencias políticas, economía, ingeniería, administración y más.

Por ejemplo, el cargo de Técnico Administrativo tiene asignaciones salariales entre $2.491.836 y $2.607.573 según el grado, mientras que los Profesionales Especializados pueden recibir hasta $10.597.551 mensuales. Los cargos asistenciales como Auxiliar Administrativo y Secretario Ejecutivo también cuentan con varias vacantes, con salarios que oscilan entre $2.042.712 y $2.544.458.

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Más de 18.000 vacantes estarán disponibles en los 12 concursos programados por la Cnsc - crédito Cnsc
La CNSC informó que la convocatoria de la UNP incluye 622 vacantes del nivel profesional, 205 del nivel técnico y 35 del nivel asistencial - crédito Cnsc

Requisitos y proceso de inscripción

Para participar en la modalidad abierta, los aspirantes deben:

  1. Ser ciudadanos colombianos mayores de edad.
  2. Registrarse en la plataforma Simo (https://simo.cnsc.gov.co/).
  3. Aceptar las reglas del proceso.
  4. Presentar las pruebas y actividades establecidas por la Cnsc en las fechas indicadas.
  5. Cumplir con los requisitos mínimos de formación y experiencia, detallados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales (Mefcl) y en la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) de cada cargo.
  6. No estar inscritos en la modalidad de ascenso.
  7. No incurrir en inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.
  8. Para vacantes reservadas para personas con discapacidad, acreditar la condición con el certificado correspondiente y cargarlo en Simo.

El procedimiento excluye a quienes presenten documentos falsos, no cumplan los requisitos de la Opec, no superen las pruebas eliminatorias, o incurran en fraude, suplantación o cualquier irregularidad durante el proceso.

Costos y exenciones de pago

El valor de los derechos de participación para este concurso es de:

  • $58.400 para niveles técnico y asistencial.
  • $87.550 para nivel profesional.

Las personas con discapacidad certificada, que apliquen a vacantes reservadas, están exentas de este pago.

- crédito Cnsc
La medida aplica en el proceso público de 2026 y además permite exención en el derecho de participación para quienes acrediten su condición con el certificado exigido por Salud - crédito Cnsc

Cómo participar paso a paso

  1. Consulte el acuerdo y el anexo reglamentario en la página web de la Cnsc (https://cnsc.gov.co/convocatorias/entidades-del-orden-nacional-2026).
  2. Ingrese a Simo, registre su usuario o inicie sesión.
  3. Revise la oferta de empleos y elija la vacante según su perfil profesional y experiencia.
  4. Cargue los documentos requeridos (títulos, experiencia, certificados, y si aplica, de discapacidad).
  5. Pague el derecho de participación en Bancolombia, corresponsales bancarios, botón PSE o Bancolombia en línea (excepto exentos).
  6. Formalice su inscripción dentro del plazo y confirme que los datos sean correctos.

Cada aspirante puede postularse a un solo empleo y debe seguir todas las etapas del concurso, desde la inscripción hasta la presentación de las pruebas.

Funciones y perfiles requeridos

Por nivel, las funciones generales incluyen:

  • Profesional: gestión jurídica y administrativa, seguimiento de proyectos, elaboración de informes y apoyo a la toma de decisiones institucionales.
  • Técnico: soporte administrativo y documental, logística, atención a requerimientos internos y externos.
  • Asistencial: recepción y control de correspondencia, organización de archivos, apoyo logístico y de información.

Las profesiones requeridas abarcan derecho, comunicación, ingeniería, administración, ciencias políticas, medicina, economía, veterinaria, odontología, entre otras.

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