Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella instaló mesas de trabajo con la Contraloría para el empalme: “Sólido, transparente, veraz”

El vicepresidente electo de Colombia aseguró que la información suministrada por el máximo órgano de control fiscal del Estado servirá para saber en que condiciones está en país tras cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro

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El vicepresidente electo aseguró que se busca realizar un empalme serio, riguroso y transparente - crédito @jrestrp/X

En medio del empalme que está llevando a cabo el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para hacer una adecuada transición de administración se instalaron 22 mesas de trabajo con la Contraloría General de la República. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que encabeza el proceso de empalme, aseguró que se trata de un “hecho histórico” y “único” en Colombia.

En las mesas técnicas participan contralores delegados (18) y sectoriales, que brindarán información al Gobierno entrante sobre temas fiscales y de Estado. De acuerdo con el vicepresidente electo, las reuniones con los funcionarios de la Contraloría servirán para tener acceso a documentos, hallazgos, herramientas tecnológicas e información clave que permitirá conocer en detalle cuál es el estado real en el que se encuentra el país.

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Hoy Colombia puede estar absolutamente tranquila de que aquí hay un proceso de empalme en marcha, sólido, transparente, veraz, responsable, profundo, macizo, que le permite a Colombia tener la mejor información posible para construir la patria milagro”, detalló.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano aseguró que el Gobierno entrante tendrá acceso a documentos, hallazgos y herramientas tecnológicas proporcionadas por la Contraloría para el proceso de empalme - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano aseguró que el Gobierno entrante tendrá acceso a documentos, hallazgos y herramientas tecnológicas proporcionadas por la Contraloría para el proceso de empalme - crédito @jrestrp/X

El Contralor General de la República (e), Carlos Enrique Silgado, fue claro en afirmar que el diagnóstico que entregue el máximo órgano de control fiscal del Estado es un insumo técnico preliminar para que se pueda realizar una acertada articulación con el Gobierno entrante. De ninguna manera se puede interpretar la emisión del diagnóstico como un prejuzgamiento o un hallazgo fiscal.

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Según la Contraloría, el objetivo de la instalación de las mesas de trabajo es dar a conocer una visión sobre riesgos, alertas y asuntos estratégicos que contribuyan a mejorar la toma de decisiones públicas. Eso quiere decir que los documentos que se alleguen no sustituyen la información oficial de las entidades públicas y tampoco reemplazan las competencias que tienen otras entidades.

No constituye una valoración política, no representa una calificación sobre una administración determinada, ni implica un pronunciamiento definitivo de la entidad”, precisó el contralor encargado, citado en un comunicado.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó que las mesas de trabajo con la Contraloría servirán para conocer el estado real en el que el Gobierno saliente entregará el paíS - crédito @CGR_Colombia/X
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó que las mesas de trabajo con la Contraloría servirán para conocer el estado real en el que el Gobierno saliente entregará el paíS - crédito @CGR_Colombia/X

La Contraloría explicó que la presentación de toda la información se llevará a cabo durante un mes. Todos los diagnósticos que se entregarán en las mesas técnicas fueron realizados con datos suministrados por sujetos vigilados y con base en auditorías, estudios sectoriales y seguimientos.

Los gobiernos son transitorios; las instituciones permanecen. Y precisamente porque permanecen, tienen la responsabilidad de preservar la memoria técnica del Estado y poner ese conocimiento al servicio del interés general”, precisó el contralor encargado.

En el primer encuentro que se realizó para dar inicio a las reuniones con los contralores, se acordó la dinámica de trabajo entre los equipos técnicos. Las personas involucradas se reunirán en los próximos días para dar a conocer en detalle la información fiscal que se tiene, que da cuenta del estado actual del país.

La Contraloría General de la República aclaró que la información entregada al Gobierno entrante no es una valoración política - crédito @CGR_Colombia/X
La Contraloría General de la República aclaró que la información entregada al Gobierno entrante no es una valoración política - crédito @CGR_Colombia/X

Ante los medios de comunicación, Carlos Alonso Lucio, miembro del comité de empalme del Gobierno entrante, aseguró que desde hace nueve meses se ha estado construyendo el empalme, para garantizar una correcta transición de Gobierno. Esto, “a sabiendas de que este es un Gobierno que tenía mucho más que esconder que contar y que mostrar”.

Indicó que la administración entrante está enfocada en verificar cuál es el estado en el que se encuentra Colombia tras cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro y detectar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Para nosotros el empalme es sobre todo la consecución y la construcción de una información lo más precisa posible del estado misional de las entidades, del estado financiero y presupuestal de las entidades, del estado tecnológico de las entidades, del estado de recursos humanos y claro que sí, de los hallazgos de corrupción, por montones, que los hay en este Gobierno”, precisó ante la prensa.

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