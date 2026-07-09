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Esto es lo que compran los colombianos en línea: el impulso ya no dicta la tendencia

Los usuarios están priorizando productos útiles para el hogar, dispositivos electrónicos y alternativas de transporte antes de realizar sus compras digitales

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Un portátil plateado abierto con dos pequeños carritos de compra, uno azul y uno verde, sobre el teclado. Cada carrito lleva cajas de cartón. La pantalla del portátil muestra una web de compras.
Las bicicletas eléctricas ganan espacio como una alternativa de movilidad urbana para reducir costos de transporte y mejorar los desplazamientos diarios-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las decisiones de compra en internet están reflejando una transformación en los hábitos de consumo de los colombianos. Los usuarios ya no se enfocan únicamente en adquirir productos por impulso, sino que buscan opciones que tengan utilidad, representen una inversión para su vida diaria y ofrezcan una relación más favorable entre precio, calidad y duración. Esta tendencia se evidencia principalmente en categorías como tecnología, artículos para el hogar y soluciones de movilidad.

Los registros recientes de búsqueda de Mercado Libre muestran que los compradores están aprovechando las jornadas de descuentos para investigar, comparar alternativas y tomar decisiones más informadas antes de realizar una compra. Las promociones, las facilidades de pago y las opciones de envío se convierten en factores determinantes para acceder a productos que respondan a necesidades específicas del hogar, el trabajo, el entretenimiento y los desplazamientos cotidianos.

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Mujer sonriente con cabello rizado apunta a la pantalla de un portátil que muestra una tienda online de electrodomésticos. Sostiene una tarjeta de crédito.
Medellín registra una mayor demanda de consolas como la PlayStation 5 y la Xbox One frente a otras ciudades del país-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las categorías con mayor movimiento aparecen los dispositivos electrónicos, los electrodomésticos y los productos relacionados con transporte urbano. Estos segmentos concentran el interés de consumidores que buscan renovar equipos, mejorar sus espacios o encontrar herramientas que les permitan optimizar el tiempo y recursos.

Dentro de este panorama, la tecnología continúa siendo una de la áreas con mayor demanda. Los teléfonos inteligentes, especialmente los modelos Iphone, lideran las consultas de los usuarios, seguidos por las tabletas y las consolas de videojuegos. Este comportamiento evidencia el interés por dispositivos que combinan conectividad, entretenimiento y funcionalidades adaptadas a las nuevas dinámicas de consumo digital.

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El comportamiento, sin embargo, cambia según la región. Medellín se destaca como la ciudad con mayor interés por los productos gamer, con búsquedas de consolas como la PlayStation 5 y la Xbox One que superan ampliamente los registros de Bogotá. Por su parte, la Nintendo Switch mantiene una demanda constante en diferentes zonas del país, con un comportamiento más equilibrado a nivel nacional.

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Los teléfonos inteligentes, tabletas y consolas de videojuegos se mantienen entre los productos tecnológicos más buscados por los compradores colombianos-crédito (Composición Infobae: Europa Press / Imagen Ilustrativa)

El entretenimiento digital no es la única categoría que concentra la atención de los compradores. Los productos para el hogar también ganan protagonismo, especialmente aquellos relacionados con eficiencia, mantenimiento y ahorro en el consumo. Dentro de este segmento, las lavadoras aparecen como uno de los artículos más buscados. Los usuarios muestran interés por equipos que permitan renovar la línea blanca de sus hogares con tecnologías enfocadas en un menor consumo de energía y mayor rendimiento.

Las hidrolavadoras también registran un aumento en la intención de compra, impulsadas por la búsqueda de herramientas prácticas para realizar labores de mantenimiento en viviendas y espacios exteriores. A esto se suman las freidoras de aire, un producto que mantiene una presencia destacada en el mercado colombiano por su utilidad en la cocina y su facilidad de uso. Según los datos de la plataforma, las promociones, las alternativas de financiación y las opciones de envío gratuito son algunos de los factores que motivan a los usuarios a realizar este tipo de compras durante las jornadas comerciales.

Otro de los sectores que mantiene una dinámica positiva es el de movilidad y bienestar. En las principales ciudades del país, las bicicletas eléctricas aparecen como una opción atractiva para quienes buscan reducir gastos asociados al transporte tradicional y contar con una alternativa más eficiente para sus desplazamientos diarios. El interés por estos vehículos responde a una combinación de factores: ahorro económico, facilidad de movilidad y una mayor preocupación por opciones de transporte sostenibles en entornos urbanos.

En la lavandería también se puede reducir el consumo. Usar la lavadora con pocas prendas puede gastar casi la misma cantidad de agua que una carga completa, dependiendo del equipo y programa seleccionado.
Las lavadoras, hidrolavadoras y freidoras de aire concentran parte del interés de los usuarios que buscan renovar productos para el hogar-crédito Larazón

En paralelo, el mercado deportivo conserva una demanda estable. El calzado especializado, especialmente de marcas reconocidas como Adidas, continúa entre los productos más consultados por los consumidores colombianos que buscan combinar comodidad, rendimiento y diseño.

Las tendencias de búsqueda reflejan que el comercio electrónico en Colombia atraviesa una etapa en la que los usuarios analizan más sus decisiones de compra y priorizan productos con beneficios a largo plazo. Tecnología, soluciones para el hogar y alternativas de movilidad se consolidan así como las categorías que concentran la mayor atención durante las jornadas de descuentos.

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