Colombia

Defensa y Procuraduría pidieron la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos: “¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía?”

El ex ministro de Hacienda está recluido en un centro carcelario desde diciembre de 2025 por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd

Guardar
El ministro Ricardo Bonilla asegura que las actuaciones en Hacienda Pública han sido malinterpretadas - crédito Colprensa
El exministro Ricardo Bonilla fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer - crédito Colprensa

El abogado Alejandro Carranza confirmó que solicitó la libertad del ex ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, que fue detenido en diciembre de 2025 por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la defensa del ex jefe de cartera, la solicitud se basa en el vencimiento de términos, teniendo en cuenta que se acabó el plazo de radicación de un escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputacion, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla (sic)”, detalló el abogado en su cuenta de X.

En efecto, el ente acusador presentó la acusación contra el exministro el 7 de abril de 2026 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El ente acusador aseguró que la diligencia se realizó dentro del “término previsto” e incluyó en la acusación al exministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves, investigado por esos mismos hechos.

Se adjunta el acta de audiencia de formulación de imputación realizada, el 01 de diciembre de 2025, ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en contra de los procesados de la referencia, en dos (2) folios y un DVD en un (1) folio (sic)”, precisó la Fiscalía.

La Fiscalía radicó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el caso Ungrd - crédito Fiscalía
La Fiscalía radicó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el caso Ungrd - crédito Fiscalía

La imputación de cargos en su contra se llevó a cabo en una audiencia en la que también se impuso a los exministros medida de aseguramiento en centro carcelario. Tanto Ricardo Bonilla como el exfuncionario Luis Fernando Velasco fueron imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, los cuales no aceptaron.

En todo caso, la defensa de Bonilla solicitó su libertad y cuestionó al ente acusador por la presentación tardía de la acusación, exigiendo que se le otorgue la libertad. “¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?”, indicó el abogado.

El abogado Alejandro Carranza informó que en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de abril, pidió la libertad del exministro Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza informó que en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de abril, pidió la libertad del exministro Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

En otra publicación, informó que la Procuraduría General de la Nación adoptó la misma postura de la defensa y pidió que el ex jefe de la cartera sea liberado para que continúe enfrentando el proceso penal fuera del centro carcelario en el que se encuentra.

La @PGN_COL pide libertad para el profesor Ricardo Bonilla en la audiencia de #libertad por vencimiento de términos, ya que la fiscalía no radicó la acusación dentro de los 120 días contados a partir de la imputación”, detalló.

Además, citó el artículo 317, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece como causal de libertad el paso de 60 días contados a partir de la fecha de imputación sin que se haya presentado el escrito de acusación o se haya solicitado formalmente la preclusión del proceso (terminación anticipada).

El abogado Alejandro Carranza informó que la Procuraduría pidió la libertad de Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza informó que la Procuraduría pidió la libertad de Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

El rol de Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los exministros Bonilla y Velasco son señalados de dar órdenes, hacer seguimiento y convocar y asistir a reuniones en las que se pactó el direccionamiento irregular de proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Ungrd.

La investigación realizada por el ente acusador demostró que dichos proyectos fueron asignados a determinados congresistas, con el fin de garantizar su apoyo para varias iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso de la República.

Los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invías y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Temas Relacionados

Ricardo BonillaLibertadCorrupción UngrdVencimiento de términosColombia-Noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

El estadio José Alvalade en Lisboa, Portugal, es la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen en Europa

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

La creadora de contenido y el cantante de música popular generaron cientos de comentarios tras lanzar su propia novela con inteligencia artificial, en la que dieron vida a los personajes con sus voces

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Secretaría de Hábitat abrió 2.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y quiénes pueden participar en Reactiva tu Compra

La estrategia permitirá a hogares de bajos y medianos ingresos sumar un aporte financiero para concluir trámites pendientes en la compra de vivienda, promoviendo la posibilidad de recibir beneficios concurrentes con otros apoyos nacionales

Secretaría de Hábitat abrió 2.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y quiénes pueden participar en Reactiva tu Compra

Abogado de Ricardo Bonilla pidió libertad por vencimiento de términos: sostuvo que la acusación de la Fiscalía “está vencida”

El defensor del ex ministro de Hacienda aseguró que en la Fiscalía tienen una estrategia para “criminalizar” al exfuncionario y alegó que la acusación en su contra fue tramitada “de afán”

Abogado de Ricardo Bonilla pidió libertad por vencimiento de términos: sostuvo que la acusación de la Fiscalía “está vencida”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Luis Díaz pegó primero y abrió el marcador en la Champions League ante Real Madrid

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”