Defensa y Procuraduría pidieron la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos: “¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía?”

El exministro Ricardo Bonilla fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer - crédito Colprensa

El abogado Alejandro Carranza confirmó que solicitó la libertad del ex ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, que fue detenido en diciembre de 2025 por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la defensa del ex jefe de cartera, la solicitud se basa en el vencimiento de términos, teniendo en cuenta que se acabó el plazo de radicación de un escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputacion, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla (sic)”, detalló el abogado en su cuenta de X.

En efecto, el ente acusador presentó la acusación contra el exministro el 7 de abril de 2026 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El ente acusador aseguró que la diligencia se realizó dentro del “término previsto” e incluyó en la acusación al exministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves, investigado por esos mismos hechos.

“Se adjunta el acta de audiencia de formulación de imputación realizada, el 01 de diciembre de 2025, ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en contra de los procesados de la referencia, en dos (2) folios y un DVD en un (1) folio (sic)”, precisó la Fiscalía.

La Fiscalía radicó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el caso Ungrd - crédito Fiscalía

La imputación de cargos en su contra se llevó a cabo en una audiencia en la que también se impuso a los exministros medida de aseguramiento en centro carcelario. Tanto Ricardo Bonilla como el exfuncionario Luis Fernando Velasco fueron imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, los cuales no aceptaron.

En todo caso, la defensa de Bonilla solicitó su libertad y cuestionó al ente acusador por la presentación tardía de la acusación, exigiendo que se le otorgue la libertad. “¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?”, indicó el abogado.

El abogado Alejandro Carranza informó que en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de abril, pidió la libertad del exministro Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

En otra publicación, informó que la Procuraduría General de la Nación adoptó la misma postura de la defensa y pidió que el ex jefe de la cartera sea liberado para que continúe enfrentando el proceso penal fuera del centro carcelario en el que se encuentra.

“La @PGN_COL pide libertad para el profesor Ricardo Bonilla en la audiencia de #libertad por vencimiento de términos, ya que la fiscalía no radicó la acusación dentro de los 120 días contados a partir de la imputación”, detalló.

Además, citó el artículo 317, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece como causal de libertad el paso de 60 días contados a partir de la fecha de imputación sin que se haya presentado el escrito de acusación o se haya solicitado formalmente la preclusión del proceso (terminación anticipada).

El abogado Alejandro Carranza informó que la Procuraduría pidió la libertad de Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

El rol de Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los exministros Bonilla y Velasco son señalados de dar órdenes, hacer seguimiento y convocar y asistir a reuniones en las que se pactó el direccionamiento irregular de proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Ungrd.

La investigación realizada por el ente acusador demostró que dichos proyectos fueron asignados a determinados congresistas, con el fin de garantizar su apoyo para varias iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso de la República.

“Los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invías y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses”, explicó la Fiscalía en un comunicado.