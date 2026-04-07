Problemas para tramitar los pasaportes en Colombia: usuarios aseguran que la plataforma no funciona

Fila de colombianos que hacen solicitud del pasaporte y que está presentando fallas el 7 de abril de 2026 - crédito Colprensa

En redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se reportan largas filas en la oficina de pasaportes de la Gobernación, ubicada en el centro comercial La Estación de Cali.

De acuerdo con la publicación que fue replicada por medios locales, se logra ver en una de las pantallas el letrero de “aviso importante” y que indica que se están presentando intermitencias en la prestación del servicio de expedición de pasaportes.

Y agrega: “Esto puede generar demoras o dificultades en la atención. Nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente lo antes posible. Agradecemos su comprensión y paciencia mientras se restablece el servicio con normalidad”.

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El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA

En el video se alcanza a escuchar que el servicio está paralizado desde hora y media antes de su publicación y que la Cancillería no ha emitido algún tipo de comunicado suspendiendo el servicio.

Del mismo modo, el sistema para la expedición de pasaportes en Bogotá ha registrado fallas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un breve comunicado en su portal web. La Dirección de Gestión de Información y Tecnología trabaja actualmente para superar los problemas reportados.

Durante este periodo, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas desde el 8 hasta el 30 de abril de 2026 entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., o los sábados 11, 18 y 25 de abril de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en jornada continua.

Cabe aclarar que el proceso de entrega del documento de identificación para salir del país se mantiene operativo sin alteraciones.

Suspenden la solicitud de pasaportes en la sede de Bogotá por fallas en el servicio - crédito Página Web Cancillería

El nuevo modelo de pasaportes que entró en vigencia desde el 1 de abril

La entrada en vigor del nuevo pasaporte colombiano a partir del 1 de abril de 2026 representa un cambio estratégico en la gestión de documentos de viaje para el país.

Este avance, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, busca reforzar la seguridad y la autonomía en la producción del pasaporte, incorporando tecnología de última generación como microchips, fotografía fantasma, tintas metálicas y microtextos, además de gráficos que reflejan la cultura y biodiversidad colombiana.

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo documento cumple con estándares internacionales y responde a una transformación en el modelo de producción, dejando atrás casi dos décadas bajo la operación de Thomas Greg & Sons.

Ahora, la fabricación inicial se realizará en Europa, en el marco de una alianza entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprimerie Nationale de Francia. El objetivo es que Colombia adquiera la capacidad técnica para producir sus propios pasaportes en un plazo de 10 años.

La Cancillería alega la urgencia manifiesta para extender el contrato con Thomas Greg & Sons, firma que aún expide los pasaportes en medio de la crisis - crédito Colprensa

Durante el primer mes, coexistirán el antiguo y el nuevo sistema, según las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, para evitar retrasos en la expedición del documento.

La entidad aclaró que quienes tienen pasaportes vigentes no necesitan renovarlos hasta su fecha de expiración. Solo deberán solicitar el nuevo documento quienes lo tramiten por primera vez, lo hayan perdido, esté deteriorado, vencido o sin páginas disponibles.

El procedimiento y los tiempos de entrega, así como el costo que ronda los 190.000 pesos para el ordinario y 323.000 pesos para el ejecutivo, permanecerán sin cambios y ajustados al Índice de Precios al Consumidor.

Una de las dudas más comunes es quiénes deben tramitar el nuevo pasaporte. La respuesta fue sencilla por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y este proceso lo deben hacer quienes lo soliciten por primera vez, tengan el documento vencido, lo hayan perdido, esté deteriorado o no cuente con páginas disponibles.