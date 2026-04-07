Policía de Colombia presentó balance de la lucha contra el narcotráfico y cómo ha afectado a las estructuras criminales

En los operativos se ha incautado material con el que las estructuras criminales elaboran las drogas - crédito Policía Nacional

Desde que el presidente Gustavo Petro visitó Estados Unidos para hablar con Donald Trump sobre el compromiso del país cafetero en la lucha contra el narcotráfico, las autoridades han emitido diferentes informes en los que revelan cifras de los operativos contra estructuras criminales dedicadas al envío de narcóticos al exterior.

Al respecto, el 7 de abril, la Policía Nacional reveló el informe oficial sobre operativos contra el narcotráfico durante el primer trimestre del 2026 en Colombia.

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Como parte de la estrategia “Esmeralda Plus”, las autoridades confirmaron que se registró la incautación de 124 toneladas de cocaína y 99 toneladas de marihuana; a esto se suma la interceptación de más de 450.000 galones de insumos líquidos y 396.000 sólidos con los que las estructuras criminales realizan drogas sintéticas.

Las autoridades incautaron más de 120 toneladas de cocaína en los primeros tres meses del 2026 - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional informó sobre la destrucción de 981 infraestructuras ilegales y la incautación de 99 unidades de fentanilo en operativos en los que se concretó la captura de 40 personas que han sido solicitadas en extradición por otras naciones.

En los primeros tres meses de 2026, las autoridades lograron destruir 2.035 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional. Entre los resultados más relevantes se encuentran la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Urabá, el hallazgo de 500 kilos de droga ocultos en Cali, la incautación de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado y la captura con fines de extradición de alias Gustavo, operativos que se realizaron como parte de una acción sostenida contra una estructura del crimen organizado.

“Estos resultados reflejan una ofensiva frontal y sin tregua contra el narcotráfico, debilitando estructuras criminales y protegiendo la seguridad de los colombianos”.

La Policía Nacional presentó un balance del primer trimestre de 2026 - crédito Policía Nacional

Como vocero del informe presentado, el director de antinarcóticos de la Policía Nacional, el brigadier William Castaño Ramos, indicó que estos resultados son la muestra del compromiso que se tiene en Colombia de combatir a los narcotraficantes.

“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”.

De la misma forma, Castaño declaró que el objetivo cercano es evitar que el narcotráfico siga creciendo; por ello, desde la Policía Nacional invitaron a hacer uso de la Línea Antidrogas 167 para denunciar cualquier actividad relacionada con el envío de drogas, asegurando que toda la información es tratada de forma confidencial.

El camino para ser incluido en la alianza antinarcóticos

A pesar de los operativos, Colombia sigue alejado de las cifras que esperan en el exterior - crédito Policía Nacional

Con los resultados expuestos, Colombia busca ser incluida en la alianza antinarcóticos liderada por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que fue denominada “Escudo de las Américas” y reunió a mandatarios de 16 países latinoamericanos en Doral, Miami.

Colombia, principal productor mundial de cocaína, no recibió invitación. La Casa Blanca argumentó que el nivel de cooperación ofrecido por el gobierno colombiano no cumple todavía con las expectativas estadounidenses, aunque manifestó su interés en que la alianza se amplíe en el futuro para incluir a más países.

Durante el evento, Trump anunció una estrategia basada en el uso de fuerza militar letal contra organizaciones criminales. El presidente Gustavo Petro criticó la exclusión de Colombia y cuestionó la eficacia de una coalición formada por países que considera poco experimentados en la lucha contra el narcotráfico. Brasil y México, también gobernados por presidentes de izquierda, quedaron fuera de la invitación.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa han ratificado en diferentes ocasiones que se seguirán registrando operativos para debilitar al crimen organizado y con ello demostrar el compromiso que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico.