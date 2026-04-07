Colombia

Paloma Valencia explotó al mantenerse suspensión de órdenes de captura de ‘Calarcá’: “El comisionado y la Fiscalía están haciendo campaña”

La candidata presidencial denunció que la decisión respondería a una estrategia política del Gobierno para favorecer la aspiración de Iván Cepeda, mientras la Fiscalía mantiene abiertas cinco líneas de investigación sobre la estructura criminal que lidera el comandante guerrillero

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La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció que la suspensión de la orden de captura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, respondería a una estrategia política del actual Gobierno orientada a favorecer intereses de grupos armados, y advirtió que esta estructura se ha fortalecido notablemente, lo que genera presión directa sobre comunidades en diferentes municipios de Colombia.

El 23 de julio de 2024, la Fiscalía incautó computadoras y dispositivos a integrantes de la organización de “Calarcá” en Antioquia, con lo que abrió cinco líneas de investigación, entre ellas la posible infiltración de las Fuerzas Armadas y el financiamiento ilegal de campañas. No obstante, hasta ahora no se ha ordenado la reactivación de la orden de captura contra el jefe guerrillero, decisión que se postergó el lunes 6 de abril.

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Paloma Valencia - alias Calarcá
La candidata presidencial por el Centro Democrático apuntó a Otty Patiño y Luz Adriana Camargo, por la decisión en el caso de Alexander Díaz Mendoza - crédito Pedraza Producciones - suministrada a Infobae Colombia

Ciento diez por ciento es el fortalecimiento que ha tenido la estructura de “Calarcá”. Se han apoderado de más municipios, tienen más hombres y tienen más negocio de narcotráfico”, expresó la congresista y candidata.

El señalamiento de la lideresa opositora marcó el terreno para que se conocieran más voces de rechazo a la suspensión de captura contra “Calarcá”, líder del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, medida que hoy sigue vigente tras una reunión clave entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y los delegados de Otty Patiño, comisionado de Paz.

Alias Calarcá había sido capturado el 23 de julio de 2024, pero luego fue liberado, por instrucción de la Fiscalía - crédito suministrado a Infobae Colombia
Alias Calarcá había sido capturado el 23 de julio de 2024, pero luego fue liberado, por instrucción de la Fiscalía - crédito suministrado a Infobae Colombia

Por eso Calarcá, un asesino narcotraficante, puede andar libremente por Colombia, pagado con nuestros impuestos en camionetas de la UNP”, acotó Valencia, que señaló un supuesto uso de recursos del Estado a favor de los que considera enemigos de la institucionalidad. Con ello, apuntó en sus declaraciones a una posible instrumentalización de organismos estatales con fines políticos, con miras a la primera vuelta.

Paloma Valencia acusó a Otty Patiño y Luz Adriana Camargo de “hacer campaña” con alias Calarcá

Según expresó la candidata, es claro el papel que cumplen Patiño y Camargo en lo que respecta a la situación jurídica de Díaz Mendoza, que seguirá libre. “Algunos se preguntan qué hace el comisionado de paz. Yo les voy a contestar: hace campaña. ¿Qué hace la Fiscalía? Hace campaña”, expresó la parlamentaria, que reiteró su acusación de que ambos actúan alineados a intereses politiqueros.

Otty Patiño ha sido blanco de críticas por lo que sería el fracaso de los diálogos de paz con las disidencias de las Farc - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Otty Patiño ha sido blanco de críticas por lo que sería el fracaso de los diálogos de paz con las disidencias de las Farc - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Luego de la primera reunión de la fiscal y el comisionado, el 26 de marzo, se acordó una metodología específica para la revisión periódica de la suspensión de órdenes de captura, como parte de la Ley 2272 y bajo lo estipulado por la Corte Constitucional. Con ello, se pretende verificar la conducta de los beneficiarios en relación a hechos documentados y la vigencia o no de las condiciones que justifican las suspensiones.

Posteriormente, en un foro virtual en el que participaron el representante a la Cámara electo Daniel Briceño y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Valencia remarcó sus acusaciones. “Me parece que hay un intento de manejar los resultados electorales en el departamento a punta de liberar criminales”, dijo la política caucana, que quiere convertirse en la primera mujer presidenta en más de 200 años de vida republicana.

Mientras Alexander Díaz Mendoza sigue en libertad, el proceso permanece en estudio. Las líneas investigativas abiertas por la Fiscalía indagan desde cooptación de agentes estatales, amenazas a la seguridad nacional, hasta el rastreo de posibles recursos ilícitos en campañas electorales, además de la formación de alianzas delictivas y la constitución de empresas de vigilancia ilegales, según se conoció el lunes 6 de abril.

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