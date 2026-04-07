Mujer reportada como desaparecida en Barranquilla desde el Sábado Santo fue hallada con vida en otro departamento: estos son los detalles del caso

La mujer salió de su hogar para hacer mercado y se estima que en el camino habría sido escopolaminada - crédito @luchovoltios / X

Una mujer identificada como Dayana Carolina Tovar Rodríguez, que fue reportada como desaparecida en Barranquilla (Atlántico) desde la mañana del sábado 4 de abril de 2026, fue hallada desorientada en La Guajira el martes 7 de abril, según confirmaron sus familiares a las autoridades que están investigando el caso.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer había salido a las 8:49 a. m. del conjunto Torcaza, ubicado en el sector de Alameda del Río, con el fin de ir de compras a un supermercado que se encuentra ubicado en el mismo barrio. Las cámaras de seguridad captaron su salida del lugar, convirtiéndose esta la última imagen que se tenía de ella antes de que sus seres queridos perdieran su rastro.

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Durante el tiempo en que estuvo desaparecida, la familia presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que emitió una circular de búsqueda a través de sus redes sociales para contribuir a llegar a más personas que pudieran entregar algún reporte sobre la ciudadana.

La mujer habría salido de su casa para comprar unas frutas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la jornada del lunes 6 de abril, la Policía inició labores para ubicar a la ciudadana, mientras que sus allegados hicieron un llamado público a quienes pudieran verla, pidiendo que la llevaran a un CAI o contactaran a las autoridades de inmediato.

La mujer fue finalmente ubicada en La Guajira, en aparente estado de desorientación y maltrato físico, bajo sospecha de haber sido sometida a alguna sustancia por parte de delincuentes. Sin embargo, esta información será confirmada por la Policía conforme avance la investigación.

“Estamos a la espera de lo que digan las autoridades, ella está en observación. Está muy maltratada, no se sabe qué le dieron, pero gracias a Dios está con vida, en estos momentos no sabe quién es ella”, relató una familiar al medio local Impacto News, demostrando así el daño causado a la víctima.

Del mismo modo, el familiar se mostró creyente en su fe, asegurando que lo importante es que la víctima pudo regresar con vida: “Supongo que la llevarán a Medicina Legal para evaluarla. Dios guardó la vida de mi prima y está viva, independientemente de lo que haya pasado está viva, Dios le dio la oportunidad de vivir nuevamente”.

Tovar Rodríguez permanece bajo observación médica y se espera que sea evaluada por Medicina Legal para determinar las circunstancias de su desaparición y las condiciones en que fue hallada. Así que las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Las autoridades investigan si la víctima habría sido escopolaminada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer reportada como desaparecida en Soledad fue hallada muerta

Los casos de desaparición en Atlántico tienen en alerta a la comunidad, pues la ciudadanía recuerda el hallazgo de Gloria Esther Araujo Varela, en una zona enmontada de Soledad, Atlántico. La mujer fue encontrada en la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026 en el barrio 12 de Octubre envuelta en sábanas y bolsas plásticas.

Investigadores encontraron un letrero junto al cadáver con un mensaje que decía: “Faltan 2×1, por robar”, que está siendo analizado como parte de la indagación para esclarecer el crimen, pues daría una pista de lo que pudo haberle pasado a la mujer, debido a que se habla de una venganza. Aunque esta es solo una hipótesis que está siendo verificada por los uniformados a cargo del proceso.

La mujer fue hallada muerta en una zona apartada - crédito Colprensa

Ante la ola de violencia en la región, la comunidad pide que los casos de desaparición sean investigados en el menor tiempo posible para evitar que las víctimas terminen siendo atacadas a muerte por sus captores como ocurrió en el caso de Gloria Esther Araujo Varela, que tenía 36 años y era conocida por la comunidad como la Yoyi.