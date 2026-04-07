Colombia

Millones de trabajadores recibirán una ayuda de más de $800.000: las cajas de compensación familiar confirmaron quénes serán

Las transferencias mensuales para empleados con cargas familiares tendrán incrementos diferenciados según la región y el tipo de beneficiario en Colombia

Guardar
Dinero - Colombia
Según las cajas de compensación, el subsidio familiar, en parte, mejora la economía de millones de hogares en Colombia - crédito Colprensa

El subsidio monetario, entregado por las cajas de compensación familiar en Colombia, representa una ayuda mensual clave para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, hasta $7.003.620 en 2026, que tienen personas a cargo.

En Colombia, el subsidio monetario tiene el objetivo de incrementar el ingreso de trabajadores de bajos y medianos recursos con cargas familiares. Los beneficiarios pueden ser hijos menores de 18 años, padres mayores de 60 años sin pensión, hermanos huérfanos y personas con discapacidad que dependan económicamente del afiliado. La financiación proviene de los aportes parafiscales que equivalen al 4% de la nómina empresarial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicho apoyo consiste en una transferencia mensual, dependiendo de la región y la caja de compensación. En 2026, las principales cajas fijaron montos diferenciados, incluyendo valores especiales para el sector agropecuario y personas con discapacidad.

En este ciclo, el programa Colombia Mayor incorporó a 11.215 nuevos beneficiarios, algunos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas - crédito Prosperidad Social
El subsidio familiar se puede reclamar en supermercados en los que las cajas de compensación tengan acuerdos o de manera digital - crédito Prosperidad Social

Montos actualizados del subsidio monetario en Colombia

El monto del subsidio se ajusta según la caja y la zona del país. Para 2026, los valores ordinarios parten desde $53.493 hasta $104.612. Por ejemplo:

  • San Andrés: $78.192
  • Valle del Cauca: $73.657.
  • Antioquia: $73.152.
  • Cundinamarca: $73.085.

Las diferencias reflejan la adaptación a contextos regionales y se actualizan cada año tomando como referencia el salario mínimo legal vigente y las condiciones locales.

Subsidios para 2026

Dentro las entidades principales se destaca:

  • Cafam: estableció una cuota de $73.100 por persona a cargo. En el sector agropecuario, el monto es de $84.065. El valor para beneficiarios con discapacidad es de $146.200 y, si se trata de discapacidad en el sector agropecuario, se eleva a $168.130.
  • Comfandi (Valle del Cauca): determinó un subsidio de $73.657 para cada beneficiario.
  • Compensar: asignó una cuota mensual de $73.100, lo que equivale a un total anual de $877.200 por cada beneficiario.
  • Colsubsidio: la cuota base corresponde a $73.100, con una tarifa doble de $146.200 para personas con discapacidad. Los trabajadores agrícolas y sus beneficiarios reciben $84.065 o $168.130, según el caso.
  • Comfama: en la zona urbana es de $73.200 por persona a cargo, mientras que en el sector agropecuario asciende a $84.200. Los beneficiarios en condición de discapacidad reciben el doble: $146.400.
Solo los trabajadores formalizados tienen derecho a acceder al subsidio familiar - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
Solo los trabajadores formalizados tienen derecho a acceder al subsidio familiar - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Los montos diferenciados reflejan la prioridad de ofrecer mayor protección económica a los grupos tradicionalmente vulnerables, como las personas con discapacidad y los trabajadores rurales.

Requisitos, asignación y uso del subsidio monetario

Para acceder al subsidio, es necesario:

  • Afiliar a las personas a cargo ante la caja de compensación y presentar la documentación exigida.
  • Afiliar al cónyuge o compañero(a) permanente, si corresponde.
  • En el caso de los hijos mayores de 12 años, es indispensable aportar cada año el certificado de escolaridad, ya que de no hacerlo, podría suspenderse el beneficio por ese período.
  • Verificar de forma periódica el estado y la asignación del subsidio, así como la vigencia de los beneficiarios inscritos ante la caja correspondiente.

Durante 2025, 76.018 cuotas de subsidio monetario no fueron reclamadas, lo que representó más de $3.240 millones que no llegaron a sus destinatarios.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El subisdio familiar tiene validez para utilizarse en la adquisición de productos o servicios proporcionados por la caja de compensación - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Usos y beneficios del subsidio monetario para las familias

El subsidio monetario puede destinarse de manera libre, según las prioridades de cada hogar. Es válido tanto para el consumo en productos o servicios ofrecidos por la caja de compensación, como recreación, deporte y salud—generalmente con tarifas preferenciales—, como para su uso en establecimientos aliados.

De acuerdo con Compensar, dicho respaldo mensual proporciona un alivio significativo en el presupuesto familiar, lo que permite afrontar gastos esenciales como educación, alimentación o atención especial para personas con discapacidad.

La caja de compensación recordó que el subsidio monetario, además de su valor económico, constituye una herramienta flexible para fortalecer la seguridad y el bienestar familiar, por lo que se facilita el acceso a servicios fundamentales bajo condiciones preferenciales y adaptadas a la situación de cada núcleo familiar.

Temas Relacionados

Subsidio MonetarioCajas de CompensaciónTrabajadoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

El equipo bogotano tendrá su primer partido por el grupo C de la “Gran Conquista”, ante un cuadro celeste que, en Copa Libertadores, cayó frente a Tolima

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

El senador Óscar Benavides aclaró su apoyo político para la primera vuelta presidencial: ¿Iván Cepeda o Roy Barreras?

La aclaración pública emitida por el legislador afrocolombiano surge después de la polémica desatada tras su invitación a un conversatorio con un candidato presidencial y la posterior interpretación de su presencia como respaldo electoral

El senador Óscar Benavides aclaró su apoyo político para la primera vuelta presidencial: ¿Iván Cepeda o Roy Barreras?

Jhon Arias llega pisando fuerte para enfrentar a Junior en Copa Libertadores: es el colombiano más valioso

El atacante llega como una de las figuras del Palmeiras para el debut en el certamen frente al Tiburón en Cartagena, donde quiere demostrar que es un jugador importante en el torneo

Jhon Arias llega pisando fuerte para enfrentar a Junior en Copa Libertadores: es el colombiano más valioso

Gustavo Petro protagonizó nuevo cruce con general de las FF. MM., durante evento público: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?”

En medio de tensiones con la cúpula militar, el presidente de Colombia también se refirió a la existencia de una lista de generales investigados por presuntos vínculos con mafias del oro y advirtió sobre lo que sería, según él, la complicidad institucional en la minería ilegal

Gustavo Petro protagonizó nuevo cruce con general de las FF. MM., durante evento público: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?”

Juan Daniel Oviedo aseguró que no está promoviendo el cambio de sexo de los niños: “Me la tienen montada”

El candidato vicepresidencial aseguró que algunos movimientos cristianos están difundiendo información falsa sobre él en redes sociales

Juan Daniel Oviedo aseguró que no está promoviendo el cambio de sexo de los niños: “Me la tienen montada”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

DJ Exotic confirmó su noviazgo tras compartir sexys fotos con una modelo: “Con Dios en nuestros corazones”

Shakira fue anunciada como invitada de Anitta para su próximo sencillo: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Deportes

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Jhon Lucumí volvió a sonar para ser fichaje de un histórico equipo europeo: “Está moniteando la situación del jugador”

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Hugo Rodallega se estrena en la Copa Libertadores, con 40 años, afirmó que se siente “como un niño”

Arsenal ganó en el último minuto ante el Sporting de Luis Javier Suárez: victoria 1-0 por los cuartos de Champions