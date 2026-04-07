Millones de trabajadores recibirán una ayuda de más de $800.000: las cajas de compensación familiar confirmaron quénes serán

Según las cajas de compensación, el subsidio familiar, en parte, mejora la economía de millones de hogares en Colombia - crédito Colprensa

El subsidio monetario, entregado por las cajas de compensación familiar en Colombia, representa una ayuda mensual clave para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, hasta $7.003.620 en 2026, que tienen personas a cargo.

En Colombia, el subsidio monetario tiene el objetivo de incrementar el ingreso de trabajadores de bajos y medianos recursos con cargas familiares. Los beneficiarios pueden ser hijos menores de 18 años, padres mayores de 60 años sin pensión, hermanos huérfanos y personas con discapacidad que dependan económicamente del afiliado. La financiación proviene de los aportes parafiscales que equivalen al 4% de la nómina empresarial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicho apoyo consiste en una transferencia mensual, dependiendo de la región y la caja de compensación. En 2026, las principales cajas fijaron montos diferenciados, incluyendo valores especiales para el sector agropecuario y personas con discapacidad.

El subsidio familiar se puede reclamar en supermercados en los que las cajas de compensación tengan acuerdos o de manera digital - crédito Prosperidad Social

Montos actualizados del subsidio monetario en Colombia

El monto del subsidio se ajusta según la caja y la zona del país. Para 2026, los valores ordinarios parten desde $53.493 hasta $104.612. Por ejemplo:

San Andrés: $78.192

Valle del Cauca: $73.657.

Antioquia: $73.152.

Cundinamarca: $73.085.

Las diferencias reflejan la adaptación a contextos regionales y se actualizan cada año tomando como referencia el salario mínimo legal vigente y las condiciones locales.

Subsidios para 2026

Dentro las entidades principales se destaca:

Cafam: estableció una cuota de $73.100 por persona a cargo. En el sector agropecuario, el monto es de $84.065. El valor para beneficiarios con discapacidad es de $146.200 y, si se trata de discapacidad en el sector agropecuario, se eleva a $168.130.

Comfandi (Valle del Cauca): determinó un subsidio de $73.657 para cada beneficiario.

Compensar: asignó una cuota mensual de $73.100, lo que equivale a un total anual de $877.200 por cada beneficiario.

Colsubsidio: la cuota base corresponde a $73.100, con una tarifa doble de $146.200 para personas con discapacidad. Los trabajadores agrícolas y sus beneficiarios reciben $84.065 o $168.130, según el caso.

Comfama: en la zona urbana es de $73.200 por persona a cargo, mientras que en el sector agropecuario asciende a $84.200. Los beneficiarios en condición de discapacidad reciben el doble: $146.400.

Solo los trabajadores formalizados tienen derecho a acceder al subsidio familiar - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Los montos diferenciados reflejan la prioridad de ofrecer mayor protección económica a los grupos tradicionalmente vulnerables, como las personas con discapacidad y los trabajadores rurales.

Requisitos, asignación y uso del subsidio monetario

Para acceder al subsidio, es necesario:

Afiliar a las personas a cargo ante la caja de compensación y presentar la documentación exigida.

Afiliar al cónyuge o compañero(a) permanente, si corresponde.

En el caso de los hijos mayores de 12 años, es indispensable aportar cada año el certificado de escolaridad, ya que de no hacerlo, podría suspenderse el beneficio por ese período.

Verificar de forma periódica el estado y la asignación del subsidio, así como la vigencia de los beneficiarios inscritos ante la caja correspondiente.

Durante 2025, 76.018 cuotas de subsidio monetario no fueron reclamadas, lo que representó más de $3.240 millones que no llegaron a sus destinatarios.

El subisdio familiar tiene validez para utilizarse en la adquisición de productos o servicios proporcionados por la caja de compensación - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Usos y beneficios del subsidio monetario para las familias

El subsidio monetario puede destinarse de manera libre, según las prioridades de cada hogar. Es válido tanto para el consumo en productos o servicios ofrecidos por la caja de compensación, como recreación, deporte y salud—generalmente con tarifas preferenciales—, como para su uso en establecimientos aliados.

De acuerdo con Compensar, dicho respaldo mensual proporciona un alivio significativo en el presupuesto familiar, lo que permite afrontar gastos esenciales como educación, alimentación o atención especial para personas con discapacidad.

La caja de compensación recordó que el subsidio monetario, además de su valor económico, constituye una herramienta flexible para fortalecer la seguridad y el bienestar familiar, por lo que se facilita el acceso a servicios fundamentales bajo condiciones preferenciales y adaptadas a la situación de cada núcleo familiar.