Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo a 10 meses del atentado que le costó la vida: “Vivimos con un dolor tan profundo”

El candidato presidencial recordó con un sentido mensaje a su hijo, el asesinado senador del Centro Democrático, que se consumó el 11 de agosto de 2025, tras el ataque con arma de fuego del 7 de junio del mismo año - crédito @MiguelUribeL/X

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, compartió el martes 7 de abril en sus redes sociales un mensaje a 10 meses del atentado que cobró la vida de su hijo, en el que describió el sufrimiento familiar y la profunda ausencia que lo embarga, en medio de la contienda electoral en la que esperaba estar el congresista, que por ese entonces era precandidato presidencial del Centro Democrático.

El veterano político antioqueño, que fue también noticia por sus agudos comentarios contra el abogado Abelardo de la Espriella, del que mencionó que le ofreció ser su fórmula vicepresidencial, en un caso que precipitó su salida del Centro Democrático, quiso recordar de manera especial a su hijo, que corrió la misma suerte de su madre, la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por el cartel de Medellín.

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Con este mensaje en X, el político Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025, que derivó en su muerte - crédito @MiguelUribeL/X

“Vivimos con un dolor tan profundo que no existen palabras para describirlo y es el amor de Dios y la certeza en tus ideales los que nos mantienen en pie. Te amamos y extrañamos infinitamente”, expresó Uribe Londoño, que en la actualidad aspira al primer cargo de la nación con el apoyo del Partido Demócrata. La publicación estuvo acompañada por un emotivo video, en el que se le ve junto a su nieto, Alejandro Uribe.

El atentado que acabó con la existencia de Miguel Uribe Turbay

La muerte del senador Uribe Turbay, que se consumó el 11 de agosto de 2025 tras una grave y prolongada lucha, fue producto de uno de los atentados de violencia política más graves en la historia reciente de Colombia. El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, cuando un menor de 15 años vulneró la seguridad y disparó en seis ocasiones contra el joven político.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, ha exigido que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Catalina Olaya/ Colprensa

Dos de los impactos alcanzaron la región occipital de la cabeza, mientras que uno más le dio en su pierna izquierda. Investigaciones dirigidas por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín permitieron establecer que la organización responsable financiaba los movimientos de sicarios y logística con al menos 400 millones de pesos, cifra destinada a pagos, alquileres y tareas de inteligencia para cometer este ataque.

Hasta marzo de 2026, seis personas han sido judicializadas, entre ellas Élder José Arteaga, alias El Costeño, como reclutador del menor implicado, y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, como coordinador logístico del operativo. Ambos, vinculados a la disidencia de la Segunda Marquetalia, estuvieron involucrados en este magnicidio, que causó escozor en la escena política nacional, cuando empezaba a configurarse su aspiración.

Miguel Uribe Turbay tenía 39 años al momento de su asesinato - crédito Europa Press

En su mensaje, Uribe Londoño se desahogó y expuso unas sentidas líneas en relación con este suceso. “Que le quitó a mi nieto Alejandro la posibilidad de crecer al lado de su padre, de disfrutar de tu sonrisa y abrazos en cada uno de sus logros”, indicó Miguel Uribe, que hizo énfasis no solo la pérdida personal que sufrió con este deceso, sino el vacío que deja en el relevo generacional del liderazgo político en Colombia.

Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, era considerado heredero del liderazgo de derecha y un símbolo del partido Centro Democrático, cuyos dirigentes tras su crimen han denunciado reiteradas amenazas y falta de garantías. Luego de más de dos meses de agonía, tiempo en el que fue sometido a cirugías neurológicas en la Clínica Medicentro y en la Fundación Santa Fe, se registró su muerte.

El impacto del asesinato obligó al Gobierno nacional a endurecer su postura con las disidencias armadas, y a suspender los acercamientos hacia la llamada Paz Total con las facciones involucradas. Desde entonces, el Congreso y otros poderes del Estado mantienen bajo escrutinio el esquema de protección para líderes políticos, ante el temor de que otros atentados puedan replicarse previo a los comicios.