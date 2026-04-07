Inspección del Ministerio de Trabajo a Rtvc revela riesgos y precarización laboral en medio de denuncias por presunto acoso sexual

La visita forma parte de una estrategia nacional para revisar condiciones laborales, identificar riesgos y facilitar denuncias anónimas, en un contexto de recientes señalamientos y procesos legales relacionados con acoso en el sector mediático

El Ministerio del Trabajo de Colombia realizó el lunes 6 de abril una inspección integral a las instalaciones del Sistema de Medios Públicos Rtvc en Bogotá, acción que representa un nuevo paso dentro del Plan Nacional de Inspección a Medios de Comunicación.

Esta iniciativa oficial, según un comunicado de la cartera laboral, tiene la finalidad de evaluar y transformar las condiciones laborales y consolidar una política de cero tolerancia frente al acoso y la violencia en el trabajo, así como verificar el cumplimiento de las garantías en materia de riesgos laborales.

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La jornada estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, bajo la orientación del ministro Antonio Sanguino. En palabras de la funcionaria, “el acoso laboral no puede reducirse únicamente a lo que establece la Ley 1010 de 2006. Existen formas de discriminación, maltrato y conductas que se han normalizado, y que deben ser identificadas y erradicadas”.

El ministerio puso esta acción dentro del modelo de “Inspección para el cambio”, que incorpora un enfoque diferencial y de género y toma como referencia el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Gobierno, como herramienta central para erradicar y prevenir violencias en el entorno laboral.

El Ministerio del Trabajo de Colombia realizó una inspección integral en Rtvc, dentro del Plan Nacional de Inspección a Medios de Comunicación - crédito @MintrabajoCol / X

Trabajo de campo y canales de denuncia anónima

Según informó el propio Ministerio de Trabajo, el equipo de inspectores y la Dirección Territorial Bogotá mantuvo diálogos directos con trabajadores de varias áreas, incluidos servicios generales, talento humano, seguridad y salud en el trabajo, grupo ocupacional y área administrativa. El énfasis no estuvo solo en la revisión documental, también en escuchar de primera mano las experiencias y condiciones reales del personal.

Durante la inspección se revisaron puestos de trabajo y se realizaron verificaciones específicas en áreas como la oficina jurídica. Los inspectores identificaron riesgos ergonómicos y laborales asociados al uso de equipos de cómputo y condiciones físicas de los espacios, como ventilación e iluminación. Estos factores serán analizados por el ministerio para emitir recomendaciones de mejora.

En este proceso, la entidad introdujo códigos QR en distintas dependencias de Rtvc, una medida que tiene como objetivo facilitar la recepción de denuncias o quejas anónimas, las cuales serán atendidas directamente por el equipo ministerial. Esta herramienta apunta a reducir las barreras para la denuncia y a garantizar la confidencialidad de los trabajadores.

Contexto: denuncias y formalización laboral

El modelo de 'Inspección para el cambio' incluye un enfoque diferencial y de género, basado en el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral - crédito Colprensa

La visita a Rtvc sucede tras un incremento en las denuncias públicas de acoso laboral y sexual en medios de comunicación de Colombia. El plan de inspección arrancó con una jornada en Caracol Televisión y se prevé que continúe con otros medios, tanto públicos como privados.

El contexto en Rtvc, específicamente, ha estado marcado por señalamientos hacia la dirección de la entidad y la figura de su gerente, Hollman Morris.

Aunque el medio sostiene que “no existe ninguna denuncia formal por acoso sexual que involucre a funcionarios, contratistas o colaboradores”, la presión mediática y política es visible, con sectores que exigen la salida de Morris y cuestionan la efectividad de los protocolos internos de la entidad.

En la reciente inspección, el ministerio puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la formalización laboral en Rtvc, donde actualmente laboran más de 1.500 contratistas frente a solo 72 funcionarios públicos, lo que refleja una marcada precarización de la planta formal y plantea desafíos en la consolidación de derechos para los trabajadores.

Recomendaciones del Ministerio del Trabajo

Durante la inspección en Rtvc se identificaron riesgos ergonómicos y deficiencias en ventilación e iluminación en los puestos de trabajo - crédito @MintrabajoCol / X

Entre los hallazgos preliminares de la inspección, el Ministerio del Trabajo recomendó la elaboración de un plan de mejora en materia de riesgos laborales, debido a deficiencias en factores físicos, ergonómicos, de ventilación e iluminación. Además, reiteró la importancia de avanzar hacia procesos de formalización laboral para los trabajadores del sistema.

La jornada incluyó también acciones pedagógicas orientadas a la prevención de la violencia laboral y a la sensibilización de los equipos sobre las distintas manifestaciones del acoso. El ministerio solicitó a los jefes de talento humano habilitar espacios formativos permanentes para abordar este tema.

La cartera laboral subrayó que la política de “cero tolerancia” frente al acoso y la violencia no constituye un hecho aislado, sino que se trata de una estrategia nacional que continuará en otras empresas del sector. De acuerdo con la viceministra Muñoz, “el objetivo es que los derechos laborales se vivan en cada espacio de trabajo”.