Gustavo Petro reveló por qué Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton: “Me opongo”

Gustavo Petro volvió a cuestionar a Estados Unidos y su inclusión en la lista Clinton - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expuso lo que, según afirma, fueron los motivos por los cuales Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton.

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que su presencia en la lista Ofac (lista Clinton) responde a razones políticas y científicas, porque, según el mandatario, sus propuestas contradicen los intereses de quienes obtienen ganancias del modelo económico actual.

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“Por eso estoy en la lista Ofac, porque me opongo a que acaben la vida y hago política la ciencia. No hay progresista verdadero si no se tiene en cuenta la ciencia. En economía también hay ciencia, la indicación de Keynes que un aumento de la demanda agregada no trae una elevación de precios si hay capacidad productiva instalada sin ser utilizada es ciencia (sic)”, aseveró Petro.

Según Petro, el modelo neoliberal prioriza el libre mercado sin regulación y ha sido implementado en Colombia desde el gobierno de Julio César Turbay. Consideró que este enfoque ha favorecido la crisis climática y sanitaria, en lugar de garantizar el bienestar social.

Gustavo Petro aseguró que sus propuestas contradicen los intereses de quienes obtienen ganancias del modelo económico actual - crédito @petrogustavo/X

“El neoliberalismo lleva a la extinción a la humanidad y la vida entera en el planeta, es falso el teorema de Walras sobre el bienestar social, que en Colombia se implementa desde los tiempos de Julio Cesar Turbay Ayala, es falso ese teorema porque la realidad de la crisis climática y el virus del COVID, determinado por la crisis climática al cambiar las rutas tradicionales de alimentación de los murciélagos, demostró que el libre mercado sin regulación no lleva a la maximización del bienestar del individuo y la sociedad, sino a su extinción (sic)“, expresó.

Petro argumentó que la dependencia de hidrocarburos por parte de grandes capitales acelera el cambio climático. Afirmó que la acumulación de dióxido de carbono producto de la quema de petróleo, carbón y gas pone en riesgo la vida en el planeta.

Gustavo Petro afirmó que la acumulación de dióxido de carbono producto de la quema de petróleo, carbón y gas pone en riesgo la vida en el planeta - crédito Catalina Olaya / Colprensa

“La crisis climática y el colapso próximo, si no se descarboniza la economía mundial, es decir, sino dejamos de consumir hidrocarburos, y el gran capital no deja de usarlo como su fuente de energía para maximizar las ganancias y expandir la reproducción ampliada del capital, que hoy por hoy, usa cada vez más, el petróleo, carbón y el gas como fuente energética (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Algunos hablan de gas, pero cada molécula de CO2 arrojada a la atmósfera acumula desde 200 hasta 3000 años la energía solar y por tanto el efecto invernadero de calentamiento de la atmósfera, así se desata el Armagedón final. Nos asan mientras acumulan ganancias, unos pocos mega millonarios del planeta, todos militantes de la extrema derecha (sic)”.

El jefe de Estado aseguró que esos fueron los motivos que llevaron a su ingreso en la lista Clinton.

El mandatario aseguró en su publicación que la constitución no propone un mercado libre, sino una competencia regulada por el Estado “y un mercado social de derecho articulado a un estado social de derecho”.

Por este motivo, el presidente Petro volvió a cuestionar al Banco de la República, que el 31 de marzo de 2026 subió las tasa de interés en Colombia.

“Esto lo desobedece el banco de la República pues obedece a banqueros privados, tenedores de la deuda pública de Colombia y políticos y economistas de extrema derecha. Por eso, después de 34 años de nueva constitución, lo que tenemos es uno de los países más desiguales socialmente y uno de los más pobres de la tierra a pesar de tener un territorio con mucha riqueza, es una oligarquía vampiro lo que tenemos (sic)”, aseveró.

Gustavo Petro volvió a cuestionar al Banco de la República, que el 31 de marzo de 2026 subió las tasa de interés en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Y puntualizó: “La mayoría de la junta directiva al obedecer a banqueros, tenedores de la deuda pública, y corruptos rentistas de gran dimensión, entre ellos grandes propietarios de tierra, de dónde sale el uribismo y su hijo, el duquismo, nos quiere regresar, desesperada, a la economía de la muerte del señor Duque y su gabinete, por eso apuestan a, desconociendo la ciencia de Keynes, paralizar la economía nacional para ver si ganan las elecciones que hasta hoy van perdiendo (sic)”.

Finalmente, el mandatario señaló que lo único que ha tratado de hacer es “aplicar lo qué sé de la ciencia económica y no las alucinadas ideologías”.

“Dije en campaña que este no era el momento del socialismo para Colombia porque Colombia debe, antes que nada, desarrollar el capitalismo, que lo tiene raquítico por el poder de los señores violentos de la renta en el poder, tenemos un capitalismo raquítico por la alianza de grandes y poderosos señores de la renta entre ellos, los rentistas del crédito, los rentistas del estado, a través de dar crédito al Estado y obtener sus contratos más jugosos con corrupción, los señores dueños de la cocaína prohibida que guardan sus dineros en la banca internacional, los señores dueños de la salud privatizada y los señores dueños de la tierra fértil que dejan sin producir (sic)”, puntualizó.