Gustavo Petro protagonizó nuevo cruce con general de las FF. MM., durante evento público: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?”

El presidente de la República se refirió con dureza al general Juan Oduber Rendón, al que le pidió atender sus indicaciones, al recordar que él es el comandante supremo de las Fuerzas Militares - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó en la jornada del martes 7 de abril de 2026 un nuevo incidente con un alto oficial de las Fuerzas Militares, durante un acto público que se celebró en Cali (Valle del Cauca) y que quedó en video. El mandatario instó a la cúpula militar a acatar sus órdenes, en un suceso que ocurrió en el acto en el que denunció presuntos nexos de mandos castrenses con la minería ilegal del oro.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, Petro detuvo su discurso para corregir públicamente al general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada. “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”, manifestó el mandatario, que usó un tono de mando inédito frente a las cámaras y el empresariado minero.

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El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó un llamativo regaño a un alto oficial de las FF. MM., el general Juan Oduber Rendón Pérez - crédito Presidencia

“No le estoy hablando directamente a usted, sino que tome nota de lo que digo, porque hay que hacer un plan”, añadió el primer mandatario, en lo que habría sido un intento de matizar sus declaraciones, al explicar cómo las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, según él, de restringir la comercialización de oro extraído con mercurio o cianuro, serían una especie de obstáculo para combatir las mafias.

El hecho causó cierta sorpresa entre funcionarios y asistentes. En esa misma jornada, el jefe de Estado detalló la magnitud de los señalamientos contra la estructura militar y advirtió que “las dragas van por trochas, pues pasan bajo los ojos del policía y del soldado, así de simple, como está pasando en este día allá en Barbacoas, están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen”.

Esto representó una acusación directa sobre lo que sería, en su parecer, la presunta complicidad o inoperancia institucional frente al avance de prácticas ilegales en sectores estratégicos del país. Y es que en sus afirmaciones, el presidente se quejó de la falta de acciones contundentes y la ausencia de Estado en las zonas mineras facilita, lo que facilitaría el control de las estructuras ilegales sobre esos territorios.

Cabe destacar que más de 60 generales y almirantes han salido de la Fuerza Pública desde el inicio de su Gobierno hasta la fecha - crédito Presidencia

A su vez, Petro aseguró contar con una lista de generales investigados por vínculos con mafias del oro, en pleno reconocimiento público de la infiltración criminal en la cadena de mando. “Hay una lista de generales incursos en asociaciones de mafias del oro, que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano”, refirió y agregó que ya ha procedido a la desvinculación de algunos oficiales de la fuerza pública.

Un nuevo cruce del presidente Gustavo Petro con un alto mando militar

El malestar entre el mandatario y la cúpula no es nuevo. Tras la tragedia del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ocurrió el 23 de marzo y dejó 69 militares muertos, calificó la aeronave como “chatarra” y responsabilizó a administraciones anteriores por adquirir tecnología obsoleta. Sin embargo, la afirmación no fue respaldada por el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Silva, explicó que la tripulación del avión siniestrado estaba conformada por 11 personas, casi el doble de lo requerido - crédito presidencia

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales:si se dividen las 20.000 horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más“, dijo Silva, lo que causó enojo en el gobernante, que insistió que ”no existe un avión con vida útil de un siglo”, al cuestionar la gestión del mantenimiento militar hecho a la aeronave en cuestión.

En síntesis, durante el mismo evento en la capital vallecaucana, el presidente también hizo públicas sus suspicacias hacia el sistema político, pues aseveró que hay “políticos comprados por la mafia” que se beneficiarían de la corrupción y rechazarían, en consecuencia, la reforma del código minero, lo que, según el presidente, perpetúa el círculo vicioso de ilegalidad en el país, sin que se tomen medidas.