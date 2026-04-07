Colombia

Gustavo Petro insiste en supuesto fraude electoral y en presuntos vínculos de De la Espriella con Thomas Greg & Sons

El presidente mencionó al exregistrador Alexander Vega y al procurador Gregorio Eljach, a quienes vinculó con decisiones sobre la continuidad de contratos, el uso de software electoral y el proceso de pasaportes; sin embargo, no presentó pruebas públicas que respalden estos señalamientos

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Gustavo Petro - Abelardo De la Espriella - Thomas Greg & Sons - crédito Presidencia, Colprensa y Thomas Greg & Sons
Gustavo Petro - Abelardo De la Espriella - Thomas Greg & Sons - crédito Presidencia, Colprensa y Thomas Greg & Sons

Luego de dos días sin pronunciarse sobre el tema, el presidente Gustavo Petro retomó sus señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y reiteró sus afirmaciones acerca de presuntos vínculos entre el candidato y abogado Abelardo de la Espriella y la empresa Thomas Greg & Sons.

El mandatario había hecho estas declaraciones inicialmente durante la jornada del sábado, cuando habló de “informes de inteligencia” que, según indicó, evidenciarían una relación entre el aspirante presidencial y la compañía que presta apoyo logístico a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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En su más reciente pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que “claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado del software de escrutinios electorales”, en referencia a la empresa mencionada.

En el mismo mensaje, el presidente añadió: “la justicia administrativa hace ocho años ordenó cambiar por uno público y poderoso”, al referirse al sistema de escrutinio electoral. También señaló: “quien desacató a la justicia fue el señor Vega”, en relación con decisiones adoptadas durante su gestión.

El mandatario afirmó además que “siguen los mismos para elecciones presidenciales”, al cuestionar la continuidad de los sistemas utilizados en procesos anteriores, pese a lo que describió como una orden judicial.

<b>Mención de otros funcionarios y contratos</b>

En sus declaraciones, el presidente mencionó al exregistrador nacional y actual codirector del Partido de la U, Alexander Vega, y aseguró que “decidió seguir con los softwares de preconteo y escrutinio electoral”.

También hizo referencia al procurador general, Gregorio Eljach, al afirmar que “quiso anular el nuevo contrato de pasaportes”, dentro del contexto de la contratación estatal.

En ese mismo apartado, el mandatario expresó: “Vega no es solo amigo íntimo de Eljach, sino que no solo se mueve como presidente del partido de la U sino como lobbista de la empresa privada”, al referirse a la relación entre ambos funcionarios y la empresa mencionada.

<b>Señalamientos sobre el sistema electoral</b>

El jefe de Estado también indicó que “no es un software el que está disponible para estas elecciones sino tres ocultos”, y agregó que estos estarían “alistándose para un fraude negociado por otro contrato público”.

En esa línea, afirmó que “la alianza pecaminosa en contratación entre política y los hermanos Bautista puede llevar a Colombia a la violencia más grande”, en referencia a los propietarios de la empresa.

<b>Señalamientos sobre uso de información y procesos electorales</b>

En el mismo pronunciamiento, Petro planteó que “la data general de la ciudadanía usuaria de pasaportes puede ser usada” en un escenario de fraude, y añadió que esto podría ocurrir en casos de ciudadanos que “salieron y no volvieron a las urnas”.

Asimismo, aseguró que estas personas podrían ser “suplantadas por votos del fraude”, al explicar su hipótesis sobre el uso indebido de información.

Finalmente, el mandatario concluyó señalando que “los hechos periodísticos demuestran el trato comercial entre el escrutador/contratista de pasaportes y una candidatura presidencial en bajada”, reiterando sus afirmaciones sobre los presuntos vínculos.

<b>Contexto de los señalamientos</b>

Las afirmaciones del presidente se centran en la participación de la empresa Thomas Greg & Sons en procesos logísticos electorales, así como en decisiones adoptadas en administraciones anteriores relacionadas con contratación pública.

El mandatario reiteró que los hechos a los que hace referencia corresponden a información que, según indicó, tiene sustento en reportes conocidos por su gobierno. No obstante, durante sus declaraciones no presentó pruebas públicas que respalden dichos señalamientos.

Con estas afirmaciones, el jefe de Estado mantiene su posición sobre un posible riesgo en los procesos electorales y sobre los presuntos vínculos entre actores políticos y contratistas, en un tema que continúa en el debate público.

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