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Gustavo Petro aseguró que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas es “un preso político”: pidió su liberación a Daniel Noboa

Gustavo Petro aseguró que la liberación de Jorge Glas no ha sido posible, insistiendo que “en América no deben haber presos políticos”

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Gustavo Petro y Jorge Glas - crédito Catalina Olaya/Colprensa/EFE
Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la situación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador - crédito Catalina Olaya/Colprensa/EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas es un preso político en ese país.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano afirmó que pidió que no existieran presos políticos en América.

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“Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político (sic)”, expresó Petro.

Gustavo Petro afirmó que pidió que no existieran presos políticos en América - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Petro afirmó que pidió que no existieran presos políticos en América - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente Gustavo Petro afirmó que estuvo con la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en las Islas Galápagos, donde le pidió la liberación de Jorge Glas o que sea entregado al Gobierno de Colombia.

“Conocí a la familia hermosa del presidente Novoa del Ecuador, me invitó a Islas Galápagos, maravillosas islas dónde se entiende la vida y la evolución, estuve con mi hija Antonella Petro y creo que aprendió mucho. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregarán (sic)“, expresó el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que la liberación de Jorge Glas no ha sido posible, insistiendo que “en América no deben haber presos políticos (sic)”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que la liberación de Jorge Glas no ha sido posible - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente colombiano se debe al informe de Rtvc, que aseguró que Jorge Glas lleva “dos años secuestrado”, dando a conocer denuncias sobre posibles violaciones al derecho internacional y su estado de salud.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa afirmó que lo sucedido con Jorge Glas “es criminal, incluso si se considera que es corrupto, incluso si anticorreista. Debemos rechazar lo que está pasando con Jorge Glas. No es corrupto, es un perseguido político”, aseveró.

Sonia Gabriela Vera García, abogada de Jorge Glas, aseguró en su cuenta oficial de X que el Estado “ni siquiera garantiza lo más básico, una alimentación adecuada conforme a criterio médico de la nutricionista“.

“El deterioro es verificable, ha perdido 14 kilos de forma progresiva bajo custodia estatal. El Estado ecuatoriano lo expone de manera reiterada y sistemática a un riesgo real de muerte”, aseveró Vera García.

Sonia Gabriela Vera García - crédito @sonicorver/X
Sonia Gabriela Vera García, abogada de Jorge Glas, aseguró en su cuenta oficial de X que el Estado "ni siquiera garantiza lo más básico, una alimentación adecuada" - crédito @sonicorver/X

¿Quién es Jorge Glas?

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, permanece en el centro de la escena política tras una serie de procesos judiciales y su reciente detención en la embajada de México en Quito. Glas fue arrestado luego de haber recibido asilo político del gobierno mexicano, medida que desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, según reportó El País y confirmó la BBC.

Jorge Glas Espinel nació en Guayaquil en 1969 y se formó como ingeniero eléctrico. Su carrera política lo llevó a ocupar cargos en el sector público, hasta acceder a la Vicepresidencia de Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa y, brevemente, de Lenín Moreno. Durante su gestión, Glas encabezó proyectos estratégicos en el área de energía y obras públicas, así como la reconstrucción tras el terremoto de 2016, de acuerdo con reportes de BBC News.

La figura de Glas se vio marcada por investigaciones y condenas judiciales vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht. En 2017, un tribunal ecuatoriano lo condenó a seis años de prisión por asociación ilícita, según detalló The Week.

La figura de Glas se vio marcada por investigaciones y condenas judiciales vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht - crédito @sonicorver/X
La figura de Glas se vio marcada por investigaciones y condenas judiciales vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht - crédito @sonicorver/X

Posteriormente, en 2020, recibió una sentencia de ocho años por cohecho. Tanto Glas como el expresidente Correa denunciaron persecución política en su contra, postura que reiteraron ante medios internacionales.

En diciembre de 2023, Glas ingresó a la embajada de México alegando temor a un nuevo encarcelamiento. El asalto policial a la sede diplomática, tras la concesión del asilo, fue calificado como una violación a la Convención de Viena por diversos países y entidades multilaterales, de acuerdo con información de Reuters. Actualmente, el exvicepresidente se encuentra detenido y ha denunciado condiciones adversas en prisión, mientras su caso sigue generando debate en el entorno político y diplomático.

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