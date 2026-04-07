Fiscal Luz Adriana Camargo calificó como “delirante” el supuesto pacto con la Dirección de Inteligencia para no extraditar a ‘Papá Pitufo

Luz Adriana Camargo ha sido cuestionada por el presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a la situación de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, quien volvió al centro del debate público tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre las reuniones entre Diego Lemus, exdirector del DNI (Dirección de Inteligencia Nacional), y el abogado de Marín Buitrago.

A raíz de las revelaciones del citado medio de comunicación, surgieron versiones sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía General de la Nación y la DNI para no extraditar al también llamado “Zar del contrabando”.

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De hecho, el presidente Gustavo Petro denunció en su cuenta oficial de X una supuesta alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de la inteligencia para no traer a “Papá Pitufo” a Colombia.

Gustavo Petro denunció en su cuenta oficial de X una supuesta alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de la inteligencia para no traer a “Papá Pitufo” a Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, expresó el mandatario.

En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, Camargo calificó como “delirante” las versiones sobre un presunto pacto entre la Fiscalía y el DNI para para no extraditar al “Zar del contrabando”.

“Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante”, expresó la fiscal Camargo, afirmando que el ente acusador no tiene la potestad para liderar ese tipo de procesos.

Luz Adriana Camargo señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia son los encargados de gestionar la extradición de Marín Buitrago y señaló que alias Papá Pitufo no tiene autorizadas la extradición de España y Portugal.

“Diego Marín no tiene autorizada una, sino dos peticiones de extradición. Una en España y la segunda en Portugal, que ya se accedió a la extradición. La ha detenido una petición de asilo que resuelve una entidad del Ejecutivo de Portugal, no del Judicial”, afirmó a Caracol Radio.

Luz Adriana Camargo aseguró que la investigación contra “Papá Pitufo” ha sido difícil, destacando la labor que venía realizando la persona asignada para investigar.

Luz Adriana Camargo aseguró que la investigación contra “Papá Pitufo” ha sido difícil, destacando la labor que venía realizando la persona asignada para investigar - crédito Luisa González/REUTERS

“Para nosotros no ha sido nada fácil. Nosotros encontramos un montón de investigaciones a cargo de un fiscal ahogado en un montón de papeles que no tenía equipo, que trabajaba en solitario, tal vez con buena voluntad, pero con muy poco método, y lo que hemos tratado es de ponerle orden a la investigación por el contrabando”, indicó a Caracol Radio.

Luz Adriana Camargo desmintió los supuestos pacto entre las entidades, afirmando que la extradición de alias Papá Pitufo solo depende del Gobierno de Portugal.

“Yo no sé de qué pactos se puede hablar que hemos hecho para no traerlos en extradición como si dependiera de nuestra voluntad. Hoy depende del gobierno portugués la solicitud de asilo porque la extradición ya está aprobada”, aseveró Camargo al citado medio de comunicación.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

A través de un comunicado extenso publicado en sus redes, el presidente Gustavo Petro reaccionó el lunes 6 de abril a las acusaciones sobre supuestas ofertas ilícitas de su gobierno a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Petro reveló que tanto funcionarios de inteligencia como de la Fiscalía habrían intentado obtener beneficios económicos de la red criminal liderada por quien es conocido como el “zar del contrabando”, actualmente en libertad en Portugal.

En un mensaje difundido por X, el mandatario complementó la versión oficial de su oficina frente a Noticias Caracol, medio que destapó el escándalo. Petro señaló que miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ofrecieron garantías y aceptaron recursos a cambio de promesas poco claras relacionadas con la posible repatriación de Marín, y mencionó a su antiguo colaborador Jorge Lemus.

El presidente insistió en que Marín habría conseguido infiltrarse en instituciones estatales durante casi cuatro décadas y que, pese a que se solicitó su extradición, permanece en libertad en Europa debido a una estructura corrupta. “Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos”, sostuvo Petro en su defensa de la gestión gubernamental en este contexto.

A través de su perfil de X, con un extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las informaciones que involucran a su administración con presuntos ofrecimientos ilegales a alias Papá Pitufo - crédito @petrogustavo/X

La reacción del mandatario responde al impacto generado por la difusión de audios presentados por Noticias Caracol, donde se escucha a Jorge Lemus, exdirector de la DNI, ofrecer a través del abogado de Marín posibles ventajas judiciales y protección a cambio de que este se entregara voluntariamente a las autoridades. Según la investigación, esas acciones se realizaron fuera del ámbito legal correspondiente.

“El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, agregó Petro, quien resaltó que los intentos de agentes estatales por apropiarse de recursos ilícitos y evitar la extradición de Marín evidencian la magnitud de la infiltración del crimen en las instituciones públicas, una situación que, según el presidente, se arrastra desde gobiernos anteriores.