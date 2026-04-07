Colombia

Fiscal Luz Adriana Camargo calificó como “delirante” el supuesto pacto con la Dirección de Inteligencia para no extraditar a ‘Papá Pitufo

La funcionaria señaló en entrevista con Caracol Radio que la Fiscalía no es la entidad encargada para gestionar la extradición del “Zar del contrabando”

Guardar
Luz Adriana Camargo ha sido cuestionada por el presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Luz Adriana Camargo ha sido cuestionada por el presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a la situación de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, quien volvió al centro del debate público tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre las reuniones entre Diego Lemus, exdirector del DNI (Dirección de Inteligencia Nacional), y el abogado de Marín Buitrago.

A raíz de las revelaciones del citado medio de comunicación, surgieron versiones sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía General de la Nación y la DNI para no extraditar al también llamado “Zar del contrabando”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, el presidente Gustavo Petro denunció en su cuenta oficial de X una supuesta alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de la inteligencia para no traer a “Papá Pitufo” a Colombia.

Gustavo Petro denunció en su cuenta oficial de X una supuesta alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de la inteligencia para no traer a “Papá Pitufo” a Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Petro denunció en su cuenta oficial de X una supuesta alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de la inteligencia para no traer a “Papá Pitufo” a Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, expresó el mandatario.

En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, Camargo calificó como “delirante” las versiones sobre un presunto pacto entre la Fiscalía y el DNI para para no extraditar al “Zar del contrabando”.

“Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante”, expresó la fiscal Camargo, afirmando que el ente acusador no tiene la potestad para liderar ese tipo de procesos.

Luz Adriana Camargo señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia son los encargados de gestionar la extradición de Marín Buitrago y señaló que alias Papá Pitufo no tiene autorizadas la extradición de España y Portugal.

“Diego Marín no tiene autorizada una, sino dos peticiones de extradición. Una en España y la segunda en Portugal, que ya se accedió a la extradición. La ha detenido una petición de asilo que resuelve una entidad del Ejecutivo de Portugal, no del Judicial”, afirmó a Caracol Radio.

Luz Adriana Camargo aseguró que la investigación contra “Papá Pitufo” ha sido difícil, destacando la labor que venía realizando la persona asignada para investigar.

Luz Adriana Camargo aseguró que la investigación contra “Papá Pitufo” ha sido difícil, destacando la labor que venía realizando la persona asignada para investigar - crédito Luisa González/REUTERS
Luz Adriana Camargo aseguró que la investigación contra “Papá Pitufo” ha sido difícil, destacando la labor que venía realizando la persona asignada para investigar - crédito Luisa González/REUTERS

“Para nosotros no ha sido nada fácil. Nosotros encontramos un montón de investigaciones a cargo de un fiscal ahogado en un montón de papeles que no tenía equipo, que trabajaba en solitario, tal vez con buena voluntad, pero con muy poco método, y lo que hemos tratado es de ponerle orden a la investigación por el contrabando”, indicó a Caracol Radio.

Luz Adriana Camargo desmintió los supuestos pacto entre las entidades, afirmando que la extradición de alias Papá Pitufo solo depende del Gobierno de Portugal.

“Yo no sé de qué pactos se puede hablar que hemos hecho para no traerlos en extradición como si dependiera de nuestra voluntad. Hoy depende del gobierno portugués la solicitud de asilo porque la extradición ya está aprobada”, aseveró Camargo al citado medio de comunicación.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

A través de un comunicado extenso publicado en sus redes, el presidente Gustavo Petro reaccionó el lunes 6 de abril a las acusaciones sobre supuestas ofertas ilícitas de su gobierno a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Petro reveló que tanto funcionarios de inteligencia como de la Fiscalía habrían intentado obtener beneficios económicos de la red criminal liderada por quien es conocido como el “zar del contrabando”, actualmente en libertad en Portugal.

En un mensaje difundido por X, el mandatario complementó la versión oficial de su oficina frente a Noticias Caracol, medio que destapó el escándalo. Petro señaló que miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ofrecieron garantías y aceptaron recursos a cambio de promesas poco claras relacionadas con la posible repatriación de Marín, y mencionó a su antiguo colaborador Jorge Lemus.

El presidente insistió en que Marín habría conseguido infiltrarse en instituciones estatales durante casi cuatro décadas y que, pese a que se solicitó su extradición, permanece en libertad en Europa debido a una estructura corrupta. “Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos”, sostuvo Petro en su defensa de la gestión gubernamental en este contexto.

Gustavo Petro sobre el escándalo de 'Papá Pitufo'
A través de su perfil de X, con un extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las informaciones que involucran a su administración con presuntos ofrecimientos ilegales a alias Papá Pitufo - crédito @petrogustavo/X

La reacción del mandatario responde al impacto generado por la difusión de audios presentados por Noticias Caracol, donde se escucha a Jorge Lemus, exdirector de la DNI, ofrecer a través del abogado de Marín posibles ventajas judiciales y protección a cambio de que este se entregara voluntariamente a las autoridades. Según la investigación, esas acciones se realizaron fuera del ámbito legal correspondiente.

“El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, agregó Petro, quien resaltó que los intentos de agentes estatales por apropiarse de recursos ilícitos y evitar la extradición de Marín evidencian la magnitud de la infiltración del crimen en las instituciones públicas, una situación que, según el presidente, se arrastra desde gobiernos anteriores.

Temas Relacionados

Luz Adriana CamargoPapá PitufoDNIJorge LemusColombia-Noticias

Más Noticias

Ordenan la captura de los señalados responsables del asesinato del auxiliar de vuelo de American Airlines Eric Gutiérrez en Medellín

La Embajada de Estados Unidos brindará acompañamiento al caso del joven que fue hallado sin vida en el sector de Puente Iglesia

Ordenan la captura de los señalados responsables del asesinato del auxiliar de vuelo de American Airlines Eric Gutiérrez en Medellín

Se chocaron dos buses de Transmilenio: el accidente paralizó el corredor de Suba en el norte de Bogotá

La congestión y los desvíos obligaron a cientos de viajeros a buscar alternativas inesperadas mientras el flujo en la zona occidental quedó condicionado por el operativo de emergencia

Se chocaron dos buses de Transmilenio: el accidente paralizó el corredor de Suba en el norte de Bogotá

Concejal Andrés Barrios radicó denuncia penal por manifestación que agredió a feligreses en iglesia de Bogotá: “Deben responder ante la justicia”

Un grupo irrumpió con proclamas hostiles el Viacrucis de la Iglesia de San Francisco en Bogotá, situación que llevó al cabildante a presentar una denuncia penal

Concejal Andrés Barrios radicó denuncia penal por manifestación que agredió a feligreses en iglesia de Bogotá: “Deben responder ante la justicia”

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores

El tricampeón de la Copa Libertadores fue recibido entre música y baile tradicional por aficionados y autoridades en el aeropuerto Rafael Núñez, previo a su debut contra Junior en el estadio Jaime Morón León este miércoles

Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Abiertas las inscripciones para la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo mini’: Aurelio Cheveroni estará desde el inicio

Abiertas las inscripciones para la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo mini’: Aurelio Cheveroni estará desde el inicio

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Karol G posó para Playboy y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

Juliana Velásquez reveló sus problemas de desórdenes alimenticios: “Mi voz ronca es producto de la bulimia”

Hora y dónde ver la presentación de Karol G en Coachella desde Colombia

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Futbolista colombiano respondió críticas del técnico del Vasco da Gama Renato Gaucho: “Te toma por sorpresa”