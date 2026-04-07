Aumento del salario mínimo en Colombia generó buenas noticias para la creación de empleo en el inicio de 2026, confirmó JP Morgan

Son 2,4 millones de trabajadores colombianos los que ganan un salario mínimo al mes - crédito John Vizcaino/Reuters

El mercado laboral colombiano mostró resiliencia durante los primeros meses de 2026, a pesar del aumento histórico del 23,7% en el salario mínimo decretado en diciembre por el Gobierno Petro. Así lo confirmó el último informe del banco estadounidense JP Morgan.

El análisis destaca que la tasa de desempleo se mantiene próxima a mínimos históricos, los salarios reales exhiben un crecimiento acelerado y la informalidad permanece controlada, lo que genera un entorno estable tanto para el empleo formal como informal en el país.

De acuerdo con el documento de la entidad internacional, el mercado laboral respondió al incremento del salario mínimo manteniendo baja desocupación, una expansión continua en la creación de empleo y niveles de informalidad estables. El mismo señala que, si bien el crecimiento del empleo se moderó, tanto los salarios reales como los nominales aumentaron, lo que favoreció el consumo y reforzó la fortaleza del mercado.

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En febrero de 2026, la tasa nacional de desempleo descendió hasta 9,2%, el valor más bajo registrado para ese mes en la serie histórica, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Dentro de las principales ciudades, el indicador se ubicó en 8,5%, en línea con el promedio de 2025 y cercano al mínimo de 8,3% registrado en noviembre del año anterior.

JP Morgan afirmó en un informe reciente que el mercado laboral colombiano mantiene estabilidad tras el ajuste del salario mínimo decretado en diciembre - crédito JP Morgan

La creación de empleo nacional aumentó 1% en febrero después de una leve contracción de 0,2% en enero. Al respecto, JP Morgan afirmó que “el dinamismo del empleo se mantuvo positivo, pero se enfrió considerablemente, situándose en 1,8% intermensual anualizado, por debajo del 6,15% del cuarto trimestre de 2025”.

Se recalcó que el número de personas desempleadas disminuyó 3,6% a nivel nacional y 2,6% en zonas urbanas. En la medición nacional, la tasa de empleo alcanzó 59,2%, mientras que en áreas urbanas llegó a 60,8%. Estos valores aún no recuperan el nivel previo a la pandemia, aunque se aproximan a los promedios históricos.

Sectores que lideraron la generación de empleo

El dinamismo del empleo privado fue decisivo en la generación de nuevos puestos de trabajo. Sectores como manufactura, construcción, entretenimiento y comunicaciones se destacaron por su contribución, tanto a nivel nacional como urbano, según el informe de JP Morgan.

El análisis por tipo de empleo identifica al trabajo en el sector privado, a los empleadores y a los trabajadores por cuenta propia como principales impulsores del aumento registrado al inicio de 2026. La variedad sectorial resultó fundamental para la estabilidad y la ampliación del empleo en el país.

El desempleo en Colombia cayó a 9,2% en febrero y marca el nivel más bajo para el mes desde que hay registro - crédito Dane

Al respecto, el banco apuntó que “el hecho de que el impulso en la creación de empleo siga siendo positivo tras el aumento sin precedentes del salario mínimo, junto con una informalidad estable, subraya la resiliencia del mercado laboral”.

Estabilidad de la informalidad laboral en el país

Con relación a la informalidad, la tasa nacional se mantuvo cerca de 55% desde junio de 2025, sin señales de un repunte sostenido. El informe indica que la informalidad urbana subió ligeramente hasta 41,7%, por lo que se mantuvo próxima al mínimo histórico de 41% observado hasta enero de 2026.

“No se observan indicios claros de un aumento del empleo informal”, destacó, al tiempo que remarcó la estabilidad de estos indicadores en un contexto de cambios relevantes en la política salarial. El mantenimiento de una informalidad controlada favorece un entorno laboral más predecible y robusto para los trabajadores.

Impulso de los salarios reales al consumo

El impacto del aumento del salario mínimo se reflejó también en los ingresos salariales. El crecimiento nominal de los salarios alcanzó 11% anual en enero, según JP Morgan, mientras que el salario real aumentó 5,5% en el mismo periodo.

“Este repunte en los salarios reales proporciona un impulso sustancial al consumo en los próximos meses”, puntualizó. Además, el informe señala que el dinamismo salarial real, en términos desestacionalizados, se ubicó en 6,3% trimestral, lo que contribuye al fortalecimiento de la capacidad adquisitiva y al dinamismo del mercado interno.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que el salario vital impulsó la generación de empleo - crédito @AntonioSanguino/X

“Dadas estas dinámicas del mercado laboral, junto con el aumento sin precedentes del salario mínimo por parte del Gobierno, no sorprende que el crecimiento del salario real se haya acelerado”, añadió JP Morgan.

Tasas de participación laboral y desafíos para el crecimiento

A pesar de los avances registrados en empleo y formalidad, las tasas de participación laboral constituyen un reto estructural para el crecimiento de la economía nacional. El informe precisa que, tanto a nivel nacional como urbano, dichas tasas permanecen entre 1,5 y 1,7 puntos porcentuales (pp) por debajo de los promedios alcanzados entre 2010 y 2019.

Dicha tendencia de baja participación laboral se originó antes de la pandemia y apenas comienza a mostrar signos de estabilización. Según el análisis, la limitada participación podría restringir el potencial de expansión del PIB, incluso en un entorno de desempeño favorable de los principales indicadores laborales.