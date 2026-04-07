Colombia

Alias Nías: esta es la terrible historia criminal del más temido de los sicarios de la banda “El Mesa” capturado en Bogotá

Una serie de operativos culminó con la detención del presunto jefe operativo y más personas, quienes serían responsables de numerosos asesinatos y ahora permanecen bajo custodia mientras avanzan las acciones legales

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El operativo simultáneo desarticuló parte de la estructura criminal que abandonaba cuerpos en bolsas en zonas urbanas clave - crédito Mebog
Juan Esteban Gallego, alias Nias, fue detenido como presunto jefe de sicarios de la organización criminal El Mesa, informaron las autoridades- crédito Mebog

En un operativo conjunto, la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía y la Dijín detuvieron a 23 presuntos miembros de la organización criminal El Mesa en Bogotá.

Entre los capturados figura Juan Esteban Gallego, alias Nias, a quien las autoridades identifican como el supuesto jefe de sicarios de esta organización.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, Gallego habría iniciado su carrera delictiva a los 13 años y estaría involucrado en numerosos homicidios a nivel nacional. La entidad lo vincula con casos de extrema violencia y con 10 procesos judiciales en su contra, aunque su captura solo pudo concretarse en este operativo.

Según los investigadores, a alias Nías se le relaciona con al menos seis homicidios, incluyendo los registrados el 14 y el 29 de marzo de 2025, fechas en las que aparecieron dos cadáveres dentro de bolsas en la carretera que une Bogotá con Cota, en Cundinamarca.

Alias Nias, capturado en Bogotá, está vinculado a unos 50 homicidios en diferentes regiones del país, según información policial - crédito Mebog
Alias Nias, capturado en Bogotá, está vinculado a unos 50 homicidios en diferentes regiones del país, según información policial - crédito Mebog

La investigación determinó que recibía instrucciones de alias Alejo, cabecilla principal de la organización, quien le asignaba la eliminación de miembros de otras bandas criminales.

Tras la captura de Gallego, se difundieron imágenes y videos donde se lo observa guiado por agentes y riendo, hecho que causó gran indignación pública. Tanto Nias como los demás detenidos fueron enviados a prisión mientras sigue el proceso penal en su contra, según reportaron las autoridades.

Memes tras la captura de alias ‘Nías’, jefe de sicarios de ‘El Mesa’

La inesperada aparición de un hoodie gris con la leyenda “1989 - Taylor’s version” se convirtió en el centro de la conversación digital tras la detención de alias Nías. Lejos de los detalles judiciales, miles de usuarios en redes sociales dirigieron su atención a la prenda que hacía referencia al álbum de Taylor Swift.

El episodio generó una oleada de memes y frases irónicas. Entre los comentarios de mayor difusión se leía: “Si será swiftie o se habrá encontrado la playera en la paca o tal vez ese día se la robó a la sobrina. Tengo tantas preguntas”. Otros recurrieron a títulos de canciones: “I Did Something Bad (Taylor’s Version)”.

El detenido Juan Esteban Gallego comenzó su carrera delictiva a los 13 años y enfrenta 10 procesos judiciales por delitos graves - crédito Mebog
El detenido Juan Esteban Gallego comenzó su carrera delictiva a los 13 años y enfrenta 10 procesos judiciales por delitos graves - crédito Mebog

Frases como “Por eso no se metan con madre Taylor, nunca saben de dónde les va a salir un swiftie emputado ni a qué se dedica, puede ser tu jefe, tu doctora, tu abogada, o el sicario del pueblo” ilustraron el tono humorístico del debate. Este fenómeno de viralización desplazó por momentos la atención sobre los antecedentes del capturado.

Investigación y acciones de la Policía

Durante un año, un grupo especial de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá realizó labores de inteligencia que permitieron identificar y seguir de cerca a los integrantes de El Mesa. El despliegue incluyó la infiltración de un agente encubierto, la interceptación de líneas telefónicas y la ejecución de búsquedas selectivas en bases de datos.

Estas acciones permitieron analizar los vínculos entre los sospechosos, realizar entrevistas y declaraciones juradas, así como elaborar álbumes fotográficos e inspecciones judiciales. De este modo, se logró precisar la estructura y el funcionamiento de la organización.

Las investigaciones revelaron que el grupo empleaba taxis como fachada para movilizar armas de fuego y estupefacientes desde la localidad de Usme hacia diferentes puntos de Suba.

Entre los capturados se encuentran sicarios y coordinadores responsables de homicidios y desaparición forzada durante marzo de 2025 - crédito Mebog

Además, arrendaban viviendas por cortos periodos, donde almacenaban y dosificaban la droga antes de distribuirla en parqueaderos, discotecas y en la vía pública de barrios como La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao.

De acuerdo con los informes policiales, la estructura rotaba mensualmente a sus coordinadores con el objetivo de mantener el control de las rutas y dificultar la acción de las autoridades. Esta estrategia también estaba orientada a garantizar la ejecución de homicidios selectivos en las zonas bajo su influencia.

El hallazgo de viviendas empleadas como centros de acopio permitió obtener pruebas sobre el método de fraccionamiento y embalaje de los estupefacientes, que luego eran distribuidos a través de una red de puntos en espacios públicos y locales nocturnos.

Los operativos incluyeron 15 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba, municipios como Soacha y en Chiriguaná (Cesar), lo que permitió desarticular buena parte de la estructura.

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