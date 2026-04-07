Colombia

Abogado de Ricardo Bonilla pidió libertad por vencimiento de términos: sostuvo que la acusación de la Fiscalía “está vencida”

El defensor del ex ministro de Hacienda aseguró que en la Fiscalía tienen una estrategia para “criminalizar” al exfuncionario y alegó que la acusación en su contra fue tramitada “de afán”

Guardar
El exministro Ricardo Bonilla apeló a la formulación de imputación desde diciembre de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El exministro Ricardo Bonilla apeló a la formulación de imputación desde diciembre de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Desde la Fiscalía General de la Nación radicaron ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El escrito de acusación incluyó los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en medio de supuestas redes políticas y administrativas que los funcionarios habrían operado cuando hacían parte del Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el apoderado del exministro Bonilla, Alejandro Carranza, también conocido como “el abogado de Petro”, comentó en sus redes sociales que, con su equipo, solicitaron “la libertad por vencimiento de términos para el profesor Ricardo Bonilla, a quien después de cuatro meses no le resuelven la apelación —a la formulación de imputación en contra del exministro de Hacienda—”.

El abogado Alejandro Carranza informó que en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de abril, pidió la libertad del exministro Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X
El abogado del exministro Ricardo Bonilla, Alejandro Carranza, se refirió al plazo para responder la imputación del exministro, y afirmó que la acusación está "vencida" - crédito @HombreJurista/X

Según el jurista, la acusación emitida desde el ente de control durante la mañana del martes 7 de abril de 2026 estaría vencida debido a que no la Fiscalía no respondió al recurso que se tramitó desde la defensa de Bonilla en diciembre de 2025. De hecho, Carranza cuestionó una posible “estrategia” por parte de los investigadores de la Fiscalía.

“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputación, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?“, escribió el abogado en sus redes sociales.

Incluso, expuso que en la Procuraduría General de la Nación también “piden libertad para el profesor Bonilla en la audiencia de libertad por vencimiento de términos”, y citó el artículo 317 No. 4 Código de Procedimiento Penal, que establece las medidas de aseguramiento pierden vigencia “cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión”.

El abogado Alejandro Carranza informó que la Procuraduría pidió la libertad de Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza informó que la Procuraduría pidió la libertad de Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

En mensajes posteriores, el abogado afirmó que la acusación significó una vulneración a las garantías de Ricardo Bonilla, cuyo objetivo es “desdibujar” y “criminalizar” al exfuncionario del Gobierno Petro.

“El maestro Bonilla ha enfrentado una falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación, los jueces y los medios de comunicación. A pesar de ser un hombre al que se le han desdibujado sus deberes como ministro para criminalizarlo, la Magistrada Rosero le incrementó y agravó la medida que había solicitado la Fiscalía inicialmente. (Es como si la magistrada hubiese hecho, sustentado y decidido su propia solicitud de medida de aseguramiento”.

Alejandro Carranza, abogado de Petro y del exministro Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X
Alejandro Carranza, abogado de Petro y del exministro Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

El jurista alegó que la acusación fue radicada “de afán”, ya que “después de cuatro meses, la Sala Penal aún no le resuelve la apelación que formularon (...) Además, hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”.

La estrategia de la Fiscalía a la que se refirió Carranza estaría asociada con la posible intención de dar reversa a la Reforma Laboral, ya aprobada y que, según él, en la Fiscalía “quieren dejar a los viejos u viejas con las pensiones de hambre, al que no pudo cotizar sin auxilios; para eso es que quieren criminalizar a un inocente. Para decir que todo lo que es del interés común y de los más débiles, era corrupto. (...) Nosotros lucharemos y venceremos para demostrar su inocencia y asegurar su libertad”, concluyó.

Temas Relacionados

Ricardo BonillaAcusaciónUngrdAbogado Alejandro CarranzaColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad “inmediata” de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

La Fiscalía General de la Nación no presentó a tiempo el escrito de acusación en contra del exministro, según indicó la magistrada Isabel Álvarez

Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad “inmediata” de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

El estadio José Alvalade en Lisboa, Portugal, es la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen en Europa

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Jóvenes en Paz inicia el segundo ciclo de pagos en abril de 2026: Prosperidad Social entregará recursos a 12.623 beneficiarios

Las transferencias serán distribuidas entre abril y mayo, dependiendo del nivel de cumplimiento de cada beneficiario, utilizando plataformas oficiales que aseguran trazabilidad y transparencia en las operaciones

Jóvenes en Paz inicia el segundo ciclo de pagos en abril de 2026: Prosperidad Social entregará recursos a 12.623 beneficiarios

Feminicidio en Santa Marta: apuñaló a su pareja hasta la muerte porque quería terminar la relación

La agresión contra la joven madre puso en evidencia una relación llena de amenazas y maltrato por parte de su pareja, que le dolaba la edad y la habría atacado física y psicológicamente por años

Feminicidio en Santa Marta: apuñaló a su pareja hasta la muerte porque quería terminar la relación

Resultado Sinuano Día hoy 7 de abril

Como todos los días, este tradicional sorteo colombiano divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado Sinuano Día hoy 7 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Luis Díaz pegó primero y abrió el marcador en la Champions League ante Real Madrid

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”