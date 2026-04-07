Colombia

A Sergio Fajardo, después de que lo compararan con Regina 11, explicó por qué escogió una escoba como símbolo de su campaña: “Primero limpiamos”

El candidato presidencial presentó el elemento durante un acto simbólico realizado en la sede de Ecopetrol en Bogotá, en la que describió sus propuestas frente a la lucha contra la corrupción

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Para Fajardo, la elección de la escoba busca reflejar el compromiso de limpiar la corrupción en la política colombiana - crédito @sergio_fajardo/X
Para Fajardo, la elección de la escoba busca reflejar el compromiso de limpiar la corrupción en la política colombiana - crédito @sergio_fajardo/X

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y hoy candidato presidencial, sorprendió a sus seguidores con la presentación de una escoba con los colores de la bandera de Colombia como su símbolo de campaña, con el que pretende combatir la corrupción en el país.

El anuncio lo realizó el lunes 6 de abril de 2026, durante un acto celebrado frente a la sede de Ecopetrol en Bogotá, donde estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, y el exsenador Jorge Enrique Robledo.

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Frente a la escogencia de este elemento para su campaña presidencial, Sergio Fajardo señaló: “Escogimos la escoba como símbolo de campaña. La escoba es el poder de los que no tienen poder, de los que trabajan, cumplen y han pagado la corrupción de otros. Primero limpiamos, luego construimos”.

Así mismo, el exalcalde de Medellín recopiló algunos de los casos más conocidos en el país por este flagelo.

“2,2 billones del carrusel de la contratación. 1,4 billones de la Ungrd. 400.000 millones de SaludCoop. 70.000 millones de Centros Poblados. Con nosotros esto se va a acabar porque esa plata no es de ellos, es tuya (...) vamos a llegar a construir, pero primero hay que limpiar la casa, porque un cambio serio, seguro, inicia barriendo a los corruptos”, complementó.

El anuncio de Fajardo rápidamente generó varios comentarios en las redes sociales, donde usuarios compararon la elección con campañas anteriores y expresaron dudas sobre su eficacia política.

Una de las personalidades recordadas por los internautas fue Regina Betancourt de Liska, conocida como Regina 11 que, durante su época de aspiración política en los años 80 y 90, también utilizó una escoba como representación de limpiar la corrupción en Colombia.

De otro lado, el aspirante presidencial presentó un “decálogo anticorrupción” integrado por diez acciones orientadas a garantizar que los bienes públicos retornen a la ciudadanía y se traduzcan en mejoras tangibles de calidad de vida.

“Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia se están robando las necesidades de la gente. Llegó la escoba hasta el final de esta campaña”, afirmó Fajardo.

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