Semana Santa en Medellín terminó con 132 capturados y millonarias incautaciones tras operativos de seguridad

La Policía Metropolitana de Medellín capturó a 132 personas y decomisó armas, drogas y mercancía ilegal durante la Semana Santa 2026 - crédito @PoliciaMedellin / X

La Semana Santa en Medellín finalizó con la captura de 132 personas y la incautación de armas, drogas y mercancía ilegal valorada en cientos de millones de pesos, según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín.

Las acciones de las autoridades, ejecutadas entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se enfocaron en combatir delitos como el microtráfico, el hurto y la comercialización de productos ilícitos en distintos sectores de la ciudad. La ofensiva policial se realizó durante uno de los periodos de mayor movilidad y actividades religiosas en la capital antioqueña.

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De acuerdo con el balance oficial, 122 personas fueron capturadas en flagrancia mientras ejecutaban delitos, y otras 10 mediante órdenes judiciales expedidas por jueces de la República. Los detenidos deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y hurto.

Decomisos y recuperación de bienes

La Secretaría de Seguridad de Medellín reportó la recuperación de automóviles, motocicletas y celulares previamente robados, como parte de los operativos - crédito @PoliciaMedellin / X

Durante los operativos, las autoridades decomisaron ocho armas de fuego, más de 25 kilogramos de marihuana, así como cantidades de cocaína, bazuco y drogas sintéticas. Además, se incautó mercancía ilegal valorada en aproximadamente $311 millones. Parte de los objetos confiscados incluye automóviles, motocicletas y celulares reportados como robados en meses anteriores.

Según detalló la Secretaría de Seguridad de Medellín, gran parte de los capturados estaría vinculada a actividades de microtráfico y a redes delictivas dedicadas al hurto, dos fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en la capital antioqueña.

El subsecretario operativo de Seguridad de Medellín, Sebastián Acosta Moncada, destacó: “Estos resultados reflejan una acción sostenida y estratégica para recuperar el control en los territorios. Aquí hay una institucionalidad actuando con determinación, con inteligencia y con presencia real en las calles”, declaró el funcionario.

Los operativos en Medellín se centraron en combatir el microtráfico, el hurto y la comercialización de productos ilícitos en sectores estratégicos de la ciudad - crédito @PoliciaMedellin / X

Acosta añadió que los operativos continuarán con el objetivo de enfrentar a las estructuras criminales y enviar un mensaje de “control territorial”.

Balance en el Valle de Aburrá y municipios de Antioquia

En los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana reportó 169 capturas durante la Semana Santa, la mayoría por delitos de tráfico de estupefacientes y hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Henry Yesid Bello Cubides, explicó que, además de las detenciones, se incautaron más de 27.958 gramos de sustancias psicoactivas y 14 armas de fuego.

En municipios distintos a Medellín, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Antioquia reportó 26 capturas en flagrancia y 2 por orden judicial. En estos operativos se recuperó un automóvil, tres motocicletas robadas y se decomisaron cinco kilogramos de estupefacientes, junto con siete armas de fuego. También se logró la recuperación de fauna silvestre y la incautación de mercancía avaluada en cerca de $282 millones.

Las incautaciones incluyeron ocho armas de fuego, más de 25 kilogramos de marihuana, otras drogas, y mercancía ilegal valorada en $311 millones - crédito @PoliciaMedellin / X

Las intervenciones incluyeron la realización de siete allanamientos que permitieron decomisar teléfonos celulares y otros objetos asociados con economías ilegales. Estos resultados se consideran normales dentro de los planes de intervención focalizada y los controles itinerantes desplegados durante la Semana Mayor.

Impacto y reducción de delitos en otras zonas

En la región de Urabá, la Policía informó sobre la captura de 29 personas y la aprehensión de un menor de edad. Las operaciones permitieron la incautación de 23 bovinos, seis metros cúbicos de madera, así como la recuperación de una serpiente y 14 especies de fauna silvestre.

Las autoridades subrayaron que hubo una reducción en delitos como hurto a personas, residencias y comercios, como en extorsión, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, en comparación con la Semana Santa de 2025.