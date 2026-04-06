Colombia

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

El cantante indicó que lo que muchos interpretaron como una respuesta a la llanera, realmente se trató de una publicación sobre el tema en el que estaba trabajando junto a Aria Vega

Guardar

El paisa afirmó que no decidió ahondar más en las declaraciones de la actriz y decidió dejar ahí el tema - crédito @iamfedeerick/TikTok

Lina Tejeiro desató una ola de reacciones en redes sociales al confesar públicamente que el cantante Ryan Castro es su “crush nacional”, una declaración hecha durante su reciente participación en el pódcast 40 grados.

La declaración de la llanera, acompañada por el comentario de que el artista “se ha puesto muy guapo” en los últimos tiempos, generó especulaciones sobre la reacción de Castro, que presuntamente respondió en primera instancia con un mensaje en X: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lina Tejeiro confiesa que Ryan Castro es su crush nacional y enciende las redes - crédito @rosmyyandres/tiktok

Durante la entrevista, Tejeiro detalló que admira el atractivo actual de Ryan Castro, y contextualizó con humor la situación: “Desde hace un tiempo se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”, expresó al pódcast de Cristian Pasquel.

Incluso compartió una confidencia familiar: “Yo le dije a mi mamá: ‘A mí me dan ganas de hacerle el awó-wó-wó’, es con todo el respeto”.

El impacto de estas afirmaciones no solo se midió en la viralidad alcanzada en plataformas digitales, sino también en la reacción de seguidores que buscaron la respuesta del conocido “cantante del Ghetto”.

Ante el revuelo, la respuesta directa de Castro por X fue interpretada por muchos como un guiño a la actriz. Sin embargo, en días recientes, el artista aclaró el verdadero motivo detrás de su publicación en la misma red social.

Ryan habría respondido a las declaraciones de Lina Tejeiro - crédito @ryancastrro/ X
Ryan habría respondido a las declaraciones de Lina Tejeiro - crédito @ryancastrro/ X

En un pódcast que retomó el tema, Ryan Castro abordó la mención hecha por la actriz y la interpretación posterior de su tuit.

Consultado sobre si había visto el video de Tejeiro, explicó: “Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”, dijo Castro en el programa citado.

Interrogado sobre el sentido de su mensaje en X en el que hacía referencia a ponerse la 10, el cantante respondió: “No, pues no respondí nada de eso, sino que yo estaba haciendo para ese tiempo una canción y yo puse un tuit de la canción y la gente lo asimiló con eso. Pero se formó el revolú, pero, hermano, yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”, acotando que la conexión con las declaraciones de Tejeiro no fue la intención original de su publicación.

Ryan Castro explica el trasfondo de su reacción en redes

Ryan Castro está presente en la gala de los Premios Lo Nuestro 2026 en Miami - crédito Premios Lo Nuestro/Instagram
Ryan Castro ha recibido cientos de comentarios positivos en sus redes sociales por su apariencia física - crédito Premios Lo Nuestro/Instagram

En las palabras del propio Castro, la viralización de la confesión de Tejeiro fue resultado de “la gente que lo manda, me etiquetaron y eso”, pero ratificó que su participación en la conversación fue pasiva: “No me metí mucho en ese mundo, es el pensamiento de ella, ya ella verá”, dijo al medio que lo entrevistó.

El artista puntualizó que su actividad en X fue relativa a una nueva canción, no una respuesta a la actriz.

Consultado sobre su estado sentimental, Ryan Castro remarcó de manera explícita: “Siempre he sido un hombre soltero”, planteando así que cualquier rumor vinculado con la declaración de Lina Tejeiro no tiene fundamento en una relación personal o algún intercambio más allá de la anécdota mediática.

Lina Tejeiro, reconocida por papeles en producciones como Padres e hijos, La ley del corazón y su participación en MasterChef Celebrity, revivió aspectos de la conversación pública sobre las figuras del espectáculo colombiano con su espontaneidad en el pódcast.

Ryan Castro deja la música por un momento y confiesa su deseo de convertirse en papá gracias a su amistad con J Balvin - crédito valentinaferrer/tiktok
Ryan Castro deja la música por un momento y confiesa su deseo de convertirse en papá gracias a su amistad con J Balvin - crédito valentinaferrer/tiktok

Por su parte, “El cantante del Ghetto” reiteró que, pese a que su nombre fue tendencia, no buscó interactuar específicamente sobre la confesión de la actriz.

Temas Relacionados

Ryan CastroLina TejeiroCrush nacionalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Madres cabeza de hogar pueden recibir hasta 5 millones de pesos: así puede inscribirse al subsidio

Esto gracias a la convocatoria: “Las jefas de hogar sostienen la economía popular”, que busca fortalecer emprendimientos a nivel nacional

Madres cabeza de hogar pueden recibir hasta 5 millones de pesos: así puede inscribirse al subsidio

Resultado Dorado Mañana hoy 6 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 6 de abril

Gustavo Petro defendió al papá de Iván Cepeda tras acusaciones de Álvaro Uribe: “Fue asesinado por militares”

El presidente colombiano defendió la memoria de Manuel Cepeda, padre del candidato presidencial Iván Cepeda, luego de una serie de acusaciones emitidas por el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro defendió al papá de Iván Cepeda tras acusaciones de Álvaro Uribe: “Fue asesinado por militares”

Sondra Macollins acusó a Abelardo de la Espriella de ser el “caballo de troya” del Gobierno Petro: “Iván Cepeda termina beneficiado”

La abogada y candidata presidencial señaló que la presencia del aspirante de Defensores de la Patria en la campaña electoral solo favorece al candidato del oficialismo

Sondra Macollins acusó a Abelardo de la Espriella de ser el “caballo de troya” del Gobierno Petro: “Iván Cepeda termina beneficiado”

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

La última vez que el equipo africano estuvo en una Copa del Mundo fue en Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire, siendo eliminados en la fase de grupos

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Jessica Cediel se pronunció sobre las críticas que recibió por las publicaciones en redes en el funeral de su papá y reveló hace cuánto no tiene relaciones íntimas

El prometido de Alexa Torrex se estaría gastando el dinero de la creadora de contenido con modelos webcam: esta es la denuncia

Cruce de mensajes entre Margarita Rosa de Francisco y su exesposo Carlos Vives: “Mi admiración por siempre”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Deportes

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

A hinchas de Millonarios que viajen a Chile para el debut en la Copa Sudamericana vs. O’Higgins les hicieron importantes recomendaciones: de qué se trata

Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la Libertadores, despidió a su técnico a cuatro días de debut en el torneo

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no dejar ir a sus jugadores a sus clubes: el presidente del país los retuvo

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol