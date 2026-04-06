Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

El paisa afirmó que no decidió ahondar más en las declaraciones de la actriz y decidió dejar ahí el tema - crédito @iamfedeerick/TikTok

Lina Tejeiro desató una ola de reacciones en redes sociales al confesar públicamente que el cantante Ryan Castro es su “crush nacional”, una declaración hecha durante su reciente participación en el pódcast 40 grados.

La declaración de la llanera, acompañada por el comentario de que el artista “se ha puesto muy guapo” en los últimos tiempos, generó especulaciones sobre la reacción de Castro, que presuntamente respondió en primera instancia con un mensaje en X: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lina Tejeiro confiesa que Ryan Castro es su crush nacional y enciende las redes - crédito @rosmyyandres/tiktok

Durante la entrevista, Tejeiro detalló que admira el atractivo actual de Ryan Castro, y contextualizó con humor la situación: “Desde hace un tiempo se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”, expresó al pódcast de Cristian Pasquel.

Incluso compartió una confidencia familiar: “Yo le dije a mi mamá: ‘A mí me dan ganas de hacerle el awó-wó-wó’, es con todo el respeto”.

El impacto de estas afirmaciones no solo se midió en la viralidad alcanzada en plataformas digitales, sino también en la reacción de seguidores que buscaron la respuesta del conocido “cantante del Ghetto”.

Ante el revuelo, la respuesta directa de Castro por X fue interpretada por muchos como un guiño a la actriz. Sin embargo, en días recientes, el artista aclaró el verdadero motivo detrás de su publicación en la misma red social.

Ryan habría respondido a las declaraciones de Lina Tejeiro - crédito @ryancastrro/ X

En un pódcast que retomó el tema, Ryan Castro abordó la mención hecha por la actriz y la interpretación posterior de su tuit.

Consultado sobre si había visto el video de Tejeiro, explicó: “Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”, dijo Castro en el programa citado.

Interrogado sobre el sentido de su mensaje en X en el que hacía referencia a ponerse la 10, el cantante respondió: “No, pues no respondí nada de eso, sino que yo estaba haciendo para ese tiempo una canción y yo puse un tuit de la canción y la gente lo asimiló con eso. Pero se formó el revolú, pero, hermano, yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”, acotando que la conexión con las declaraciones de Tejeiro no fue la intención original de su publicación.

Ryan Castro explica el trasfondo de su reacción en redes

Ryan Castro ha recibido cientos de comentarios positivos en sus redes sociales por su apariencia física - crédito Premios Lo Nuestro/Instagram

En las palabras del propio Castro, la viralización de la confesión de Tejeiro fue resultado de “la gente que lo manda, me etiquetaron y eso”, pero ratificó que su participación en la conversación fue pasiva: “No me metí mucho en ese mundo, es el pensamiento de ella, ya ella verá”, dijo al medio que lo entrevistó.

El artista puntualizó que su actividad en X fue relativa a una nueva canción, no una respuesta a la actriz.

Consultado sobre su estado sentimental, Ryan Castro remarcó de manera explícita: “Siempre he sido un hombre soltero”, planteando así que cualquier rumor vinculado con la declaración de Lina Tejeiro no tiene fundamento en una relación personal o algún intercambio más allá de la anécdota mediática.

Lina Tejeiro, reconocida por papeles en producciones como Padres e hijos, La ley del corazón y su participación en MasterChef Celebrity, revivió aspectos de la conversación pública sobre las figuras del espectáculo colombiano con su espontaneidad en el pódcast.

Ryan Castro deja la música por un momento y confiesa su deseo de convertirse en papá gracias a su amistad con J Balvin - crédito valentinaferrer/tiktok

Por su parte, “El cantante del Ghetto” reiteró que, pese a que su nombre fue tendencia, no buscó interactuar específicamente sobre la confesión de la actriz.