Quién es el misterioso hombre de cabello cano grabado cometiendo robos en Bogotá: sería el líder de una reconocida banda criminal

Al parecer, un hombre se aprovecha de su apariencia mayor y respetable para cometer delitos en Bogotá - crédito @castellocafecol/Instagram - @PasaenBogota/X

La difusión de videos en redes sociales sobre el hombre de cabello blanco, señalado por un robo en un establecimiento en el aeropuerto internacional El Dorado, reavivó las denuncias de quienes aseguran haber sido víctimas de una modalidad similar meses atrás.

El caso no solo ha generado alarma entre comerciantes, sino que abrió la puerta para que otros afectados relataran incidentes que, hasta ahora, permanecían sin mayor visibilidad.

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El miércoles 1 de abril de 2026, el incidente en el aeropuerto de Bogotá permitió identificar a un individuo que, según los registros, ya habría perpetrado otro hurto en diciembre de 2024 en un establecimiento distinto. Esto llevó a sospechar que no se trata de hechos aislados, sino de una posible serie de delitos con un mismo responsable.

El hombre suele presentarse con traje, corbata y una actitud serena, características que, de acuerdo con las grabaciones compartidas por comerciantes, le han permitido pasar inadvertido y operar sin levantar sospechas. Este patrón fue destacado repetidamente en los testimonios publicados en línea.

Las imágenes de vigilancia muestran el momento exacto en que un adulto mayor, actuando con sigilo, sustrae una importante cantidad de dinero de un comercio dentro del principal aeropuerto de la capital colombiana - crédito @PasaenBogota / X

Diversos usuarios y comerciantes han publicado grabaciones y fotografías que, según sus relatos, muestran al mismo individuo actuando en compañía de un hombre alto, con corte militar, o de dos mujeres.

“Dinero en efectivo, celulares, computadores y hasta filtros para máquinas de café son parte de los elementos que, según los denunciantes, han sido hurtados por este sujeto”, detalló AlejoTSolucionamos a través de su cuenta en la red X.

En varias ocasiones, señalaron que el hombre de cabello blanco es quien identifica los objetos de valor y dirige los movimientos del grupo.

Ante la circulación de estos registros, algunos comerciantes comentaron: “Es el mismo señor que nos robó en la panadería”. Otros agregaron que el individuo rara vez actúa solo: “El sujeto no actúa solo… ingresan los tres, pero el señor es quien hace la avanzada para identificar los objetos de valor”.

Castelo Café confirmó que un adulto mayor sustrajo dinero y un teléfono móvil de sus empleados, aprovechando momentos de distracción - crédito @castellocafecol/X

La modalidad, según los testimonios, suele repetirse: el grupo entra de forma discreta, el hombre de cabello blanco examina el local y señala los artículos de interés, mientras sus acompañantes se encargan de distraer al personal o ejecutar el robo.

La suma de denuncias y la variedad de escenarios documentados han llevado a los afectados a exigir una acción más contundente de las autoridades.

Varios ciudadanos han presionado públicamente para que se capture tanto al hombre identificado como a sus presuntos cómplices. “La cantidad de videos que se han dado a conocer públicamente son material probatorio en contra del hombre de cabello blanco”, expresaron algunos usuarios en redes sociales.

El caso del hombre de cabello blanco, involucrado en robos bajo un modus operandi sofisticado y aparentemente acompañado de otros individuos, ha generado preocupación por la posible existencia de una banda organizada que opera en Bogotá. Comerciantes han aportado videos y testimonios que podrían servir como pruebas para una investigación formal.

Las víctimas afirman que el sujeto roba acompañado por un hombre alto con corte militar o dos mujeres, quienes participan en los delitos denunciados - crédito Captura video AlejoTsolucionamos/X

Inlcuso, el mismo usuario de X lanzó las especulaciones que sugieren, debido a la exposición que ha tenido en los últimos días, el sujeto habría optado por cambiar el color de su cabello o incluso desplazarse a otras ciudades para evitar ser reconocido y continuar con sus actividades delictivas.

La inquietud persiste, y los afectados esperan que las nuevas pruebas permitan a las autoridades avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Las reacciones en X no se hicieron esperar, “Ese señor es una joya , que merece estar en la joyita”; “Hasta el vestido gris debe ser robado. Le queda grande!”; “Identificado alias PAPA SALADA”; “Amiguis del terrorista no arrepentido, alias el kks, sin duda alguna”; “Este sujeto es positivo para petrista”: fueron algunos de los mensajes.