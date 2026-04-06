Colombia

No habría debates entre candidatos presidenciales antes de la primera vuelta en Colombia: Iván Cepeda se apartaría de estos encuentros

El candidato del Pacto Histórico optaría por no asistir a debates públicos tras recomendaciones de su equipo

Guardar
Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Decisión de Iván Cepeda de no debatir genera incertidumbre en el escenario político colombiano - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La campaña presidencial en Colombia atraviesa una fase marcada por la ausencia de debates públicos, especialmente tras la decisión de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, de no participar en estos espacios.

Según lo revelado en Los Secretos de Darcy Quinn, los asesores de Cepeda recomendaron evitar los escenarios de confrontación directa con otros candidatos, en un contexto donde el oficialismo enfrenta escándalos y cuestionamientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta postura ha generado un efecto dominó en el panorama electoral. Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ambos identificados con sectores de derecha, analizan si resulta pertinente sumarse a debates en los que la principal figura opositora no estaría presente.

En estos foros, la mayoría de los participantes corresponden a partidos con baja intención de voto, lo que ha llevado a considerar si el costo político de debatir sin la izquierda es mayor que el beneficio de exponer propuestas ante un público disperso.

Ausencia de Iván Cepeda en debates reconfigura la dinámica de la campaña presidencial colombiana - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Ausencia de Iván Cepeda en debates reconfigura la dinámica de la campaña presidencial colombiana - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El impacto de la ausencia de Iván Cepeda en debates públicos fue analizado por el exsacerdote y comunicador Alberto Linero en Mañanas Blu.

Linero cuestionó la viabilidad de elegir a un presidente sin conocer en detalle sus propuestas. “¿Se puede ser presidente sin saber realmente qué está proponiendo?”, planteó.

Para el exsacerdote, la transparencia y el acceso a la información resultan fundamentales para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera informada.

Linero advirtió que la falta de exposición de planes de gobierno puede aumentar la incertidumbre y afectar la confianza en el proceso democrático, subrayando que “se necesita saber cuáles son sus propuestas porque cómo se vota si uno no conoce las propuestas de alguien”.

Por su parte, el periodista Néstor Morales aportó otra perspectiva sobre la decisión del senador. Morales argumentó que la naturaleza de los debates en Colombia, frecuentemente marcada por la personalización y el tono hostil, podría haber influido en la estrategia del candidato.

Aquí como todo está tan personalizado, tan hostil, que yo supongo que el temor de Iván Cepeda es que un debate termine en la descalificación personal, no es un debate de propuestas”, opinó en Blu Radio.

Iván Cepeda declaró un incremento patrimonial del 79,1% desde 2019 - crédito Colprensa
Alberto Lineros y Néstor Morales opinaron sobre decisión de Iván Cepeda de evitar debates - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Iván CepedaPacto HistóricoDebates políticosElecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Receta de acelgas con papa y zanahoria: el truco para que queden deliciosas, tiernas y saludables

Este plato destaca por su aporte de vitaminas, fibra y bajo contenido calórico, lo que lo convierte en una alternativa ideal para una dieta equilibrada

Receta de acelgas con papa y zanahoria: el truco para que queden deliciosas, tiernas y saludables

Se enreda proceso contra Lucho Herrera: abogados del exciclista presentaron recurso contra la fiscal del caso

El exciclista colombiano está citado a rendir indagatoria el viernes 10 de abril ante la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá

Se enreda proceso contra Lucho Herrera: abogados del exciclista presentaron recurso contra la fiscal del caso

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

El compañero del jugador del Minnesota United en la selección confirmó que el capitán terminó con problemas de salud el último partido de la fecha FIFA de marzo

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Quién es el misterioso hombre de cabello cano grabado cometiendo robos en Bogotá: sería el líder de una reconocida banda criminal

Los registros de seguridad, junto con testimonios de víctimas, refuerzan la sospecha de que múltiples delitos habrían sido cometidos por el mismo individuo, quien modificaría su apariencia y operaría con varios cómplices

Quién es el misterioso hombre de cabello cano grabado cometiendo robos en Bogotá: sería el líder de una reconocida banda criminal

Paloma Valencia solicitó a la ONU y EE. UU. supervisar las elecciones en Colombia: advirtió riesgos tras suspensión de capturas a bandas criminales

Según la candidata presidencial, la decisión de la Fiscalía, solicitada por el Gobierno, podría convertirse en un supuesto mecanismo de presión “para obligar a las personas a votar por su candidato”

Paloma Valencia solicitó a la ONU y EE. UU. supervisar las elecciones en Colombia: advirtió riesgos tras suspensión de capturas a bandas criminales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Jessica Cediel se pronunció sobre las críticas que recibió por las publicaciones en redes en el funeral de su papá y reveló hace cuánto no tiene relaciones íntimas

El prometido de Alexa Torrex se estaría gastando el dinero de la creadora de contenido con modelos webcam: esta es la denuncia

Deportes

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Por derrotas de la selección Colombia, Ramón Jesurún habría discutido en un restaurante de la Florida con miembro del comité ejecutivo de la FCF: amenazaron con llamar a la Policía

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

A hinchas de Millonarios que viajen a Chile para el debut en la Copa Sudamericana vs. O’Higgins les hicieron importantes recomendaciones: de qué se trata

Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la Libertadores, despidió a su técnico a cuatro días de debut en el torneo