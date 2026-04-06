No habría debates entre candidatos presidenciales antes de la primera vuelta en Colombia: Iván Cepeda se apartaría de estos encuentros

Decisión de Iván Cepeda de no debatir genera incertidumbre en el escenario político colombiano - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La campaña presidencial en Colombia atraviesa una fase marcada por la ausencia de debates públicos, especialmente tras la decisión de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, de no participar en estos espacios.

Según lo revelado en Los Secretos de Darcy Quinn, los asesores de Cepeda recomendaron evitar los escenarios de confrontación directa con otros candidatos, en un contexto donde el oficialismo enfrenta escándalos y cuestionamientos.

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Esta postura ha generado un efecto dominó en el panorama electoral. Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ambos identificados con sectores de derecha, analizan si resulta pertinente sumarse a debates en los que la principal figura opositora no estaría presente.

En estos foros, la mayoría de los participantes corresponden a partidos con baja intención de voto, lo que ha llevado a considerar si el costo político de debatir sin la izquierda es mayor que el beneficio de exponer propuestas ante un público disperso.

Ausencia de Iván Cepeda en debates reconfigura la dinámica de la campaña presidencial colombiana - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El impacto de la ausencia de Iván Cepeda en debates públicos fue analizado por el exsacerdote y comunicador Alberto Linero en Mañanas Blu.

Linero cuestionó la viabilidad de elegir a un presidente sin conocer en detalle sus propuestas. “¿Se puede ser presidente sin saber realmente qué está proponiendo?”, planteó.

Para el exsacerdote, la transparencia y el acceso a la información resultan fundamentales para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera informada.

Linero advirtió que la falta de exposición de planes de gobierno puede aumentar la incertidumbre y afectar la confianza en el proceso democrático, subrayando que “se necesita saber cuáles son sus propuestas porque cómo se vota si uno no conoce las propuestas de alguien”.

Por su parte, el periodista Néstor Morales aportó otra perspectiva sobre la decisión del senador. Morales argumentó que la naturaleza de los debates en Colombia, frecuentemente marcada por la personalización y el tono hostil, podría haber influido en la estrategia del candidato.

“Aquí como todo está tan personalizado, tan hostil, que yo supongo que el temor de Iván Cepeda es que un debate termine en la descalificación personal, no es un debate de propuestas”, opinó en Blu Radio.

Alberto Lineros y Néstor Morales opinaron sobre decisión de Iván Cepeda de evitar debates - crédito Colprensa