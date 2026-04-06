Iván Cepeda volvió a reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

Claudia Sheinbaum e Iván Cepeda se reunión en el Palacio Nacional de México - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó a través de sus canales oficiales que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Esta es la segunda reunión que tiene el aspirante presidencial con la mandataria de México. La primera fue en noviembre de 2025.

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En su cuenta oficial de X, Cepeda, también senador de la República, agradeció a Sheinbaum la “constructiva reunión”, asegurando que le expresó el reconocimiento y admiración “que ella goza en Colombia”.

“Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia (sic)“, afirmó.

Iván Cepeda agradeció a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la “constructiva reunión” que sostuvo con ella - crédito @IvanCepedaCast/X

En un comunicado oficial, la campaña de Iván Cepeda aseguró que la reunión se realizó en el Palacio Nacional de México.

“En el marco de su agenda internacional, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, fue recibido este fin de semana en el Palacio Nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, precisaron.

Afirmaron que, durante los encuentros, Iván Cepeda dialogó con migrantes colombianos y compartió experiencias con representantes del partido Morena.

“Este segundo encuentro entre ambos líderes constituye la continuidad de un productivo diálogo, luego de una primera reunión sostenida en noviembre de 2025. En aquella visita, Cepeda Castro escuchó a los migrantes colombianos y compartió experiencias con el partido Morena”, expresaron.

La campaña presidencial de Iván Cepeda recordó las reuniones que sostuvo el senador con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que, según informaron, se centraron en la importancia de la paz y la estabilidad en la región.

“Estas reuniones estratégicas se suman a la reciente actividad internacional del candidato del Pacto Histórico. A mediados de marzo, Cepeda Castro cumplió una agenda de trabajo en Brasil, donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Asimismo, en su pasada visita a España, sostuvo un diálogo constructivo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centrado en la importancia de la paz y la estabilidad regional”, indicaron.

Iván Cepeda se reunió con Claudia Sheinbaum en México el fin de semana, donde fue recibido en el Palacio Nacional - crédito @IvanCepedaCast/X

Finalmente, la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que este tipo de reuniones fortalece “una interlocución fluida con líderes globales”.

“Con esta serie de encuentros al más alto nivel, Iván Cepeda continúa fortaleciendo una interlocución fluida con líderes globales, proyectando una visión de país integrada al contexto internacional”, expresaron.

Pronunciamiento de Camilo Romero y María José Pizarro

María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, resaltó el encuentro que tuvo el candidato con Claudia Sheinbaum.

“El liderazgo de Iván Cepeda se consolida en el escenario internacional, fortaleciendo la agenda progresista para Iberoamérica".

Recordó los encuentros que sostuvo con el Lula da Silva y Pedro Sánchez, afirmando que avanzan “con una agenda internacional de desarrollo, integración y cambio”.

María José Pizarro resaltó el encuentro que tuvo el candidato con Claudia Sheinbaum - crédito @PizarroMariaJo/X

Camilo Romero, por su parte, cuestionó a quienes han criticado a Iván Cepeda. Aseguró que Colombia debe "decidir entre los que construyen diálogo con el mundo o los que plantean aislarnos“.

"Mientras gobiernos del mundo reconocen su lucha por la paz, la verdad y la defensa de las víctimas en Colombia, la oposición insiste en mentir todos los días sobre él", expresó Romero.

Camilo Romero cuestionó a quienes han criticado a Iván Cepeda - crédito @CamiloRomero/X

Detalles de la reunión con Lula da Silva

El candidato presidencial Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, fortaleció su proyección internacional tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 12 de marzo de 2026.

Este encuentro, realizado en el Palácio do Planalto, se enmarca dentro de los esfuerzos del dirigente colombiano por consolidar respaldos dentro del movimiento progresista latinoamericano, a menos de tres meses de la primera vuelta electoral prevista para el 31 de mayo.

El aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, se reunió en la tarde del jueves 12 de marzo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda describió la reunión como un honor y subrayó la relevancia de Lula en el ámbito regional. “Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, señaló el senador a través de sus redes sociales. Lula, a su vez, mostró apoyo al aspirante colombiano, reforzando la búsqueda de legitimidad internacional de Cepeda.

Por su parte, María José Pizarro, jefa de debate de la campaña, celebró la reunión. “Qué alegría verles juntos, gran encuentro”, expresó la congresista, reflejando el entusiasmo del sector progresista ante el diálogo directo entre Cepeda y uno de los líderes más influyentes de la izquierda regional, quien se prepara para dejar el cargo.