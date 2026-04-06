Estarían robando cabello en Transmilenio, asegura denuncia ciudadana: “Primero ofrecen comprarlo”

El temor por el robo de cabello en Bogotá crece luego de que el_periodistaa relatara en TikTok cómo su madre fue abordada dos veces por supuestos compradores en estaciones de Transmilenio y centros comerciales, quienes tras recibir una negativa, la habrían marcado como objetivo para un posible hurto - crédito el_periodistaa / TikTok

Una alerta sobre el presunto robo de cabello en Bogotá ha generado preocupación entre los usuarios de redes sociales. El_periodistaa, usuario de TikTok, compartió el relato de su madre, quien fue abordada en dos ocasiones por personas que le pidieron vender su cabello en diferentes puntos de la ciudad.

“Bueno, mujeres, este es un llamado para que tengan mucha, mucha precaución y cuiden su cabello. Y esto se los cuento porque he escuchado casos reiterados y porque hace pocos días le pasó a mi mamá”, advirtió el creador de contenido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su testimonio señala que, en lugares como Portal Sur, Portal Suba y zonas comerciales como Cafam de la Floresta, “hay personas que arman su carpita y se le están acercando a las mujeres a pedirles vender su cabello”.

El video detalla que, tras negarse a la oferta de un hombre en el Portal Suba, su madre fue advertida por la seguridad del lugar: “Señora, tenga cuidado porque ya la ficharon, quieren robarle su cabello”. Días después, en Cafam de la Floresta, un guarda le recomendó: “Por favor, la invito a que se coloque una moña porque afuera están robándose el cabello de las mujeres”.