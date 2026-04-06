Colombia

Daniel Briceño se despachó contra Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara: “Ha impulsado la impunidad de Petro”

El representante electo por el Centro Democrático expresó su indignación frente a la escogencia de la congresista vallecaucana como la encargada de investigar al presidente Gustavo Petro, en el caso en el que ha sido denunciado por presuntas interceptaciones contra Abelardo de la Espriella

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Daniel Briceño - Gloria Arizabaleta
El representante electo a la Cámara Daniel Briceño lanzó duras críticas a la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, por su cercanía con el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La designación de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, como la encargada de asumir el caso de las supuestas interceptaciones ilegales atribuidas al presidente de la República, Gustavo Petro, continúa causando fuertes repercusiones en la escena política, como pudo apreciarse en el duro comentario del representante electo Daniel Briceño, del Centro Democrático.

La controversia se intensificó cuando se recordó en las redes que Arizabaleta ya archivó 16 procesos contra el mandatario por falta de pruebas, lo que causó un debate sobre la independencia de la congresista frente a la investigación preliminar que ya empezó y que busca darle trámite a la denuncia presentada por el reconocido jurista Germán Calderón España, apoderado del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra de Gustavo Petro, que intentó vincularlo con supuestos tratos debajo de la mesa con los dueños de Thomas Greg & Sons - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa - Vannessa Jiménez/Reuters
Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra de Gustavo Petro, que intentó vincularlo con supuestos tratos debajo de la mesa con los dueños de Thomas Greg & Sons - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa - Vannessa Jiménez/Reuters

El letrado solicitó a la comisión que indague tanto al presidente Petro como a personas indeterminadas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por la presunta violación ilícita de comunicaciones del aspirante de derecha. Además, calificó de “confesión” el mensaje en redes sociales emitido por Petro, en el que menciona informes de inteligencia sobre las conversaciones del aspirante de las que tendría conocimiento.

Frente a este caso, Briceño, que obtuvo la mayor votación en la jornada del 8 de marzo, criticó de manera severa la asignación y cuestionó la imparcialidad en la comisión. “La señora Gloria Arizabaleta junto a Olga Lucia Velásquez, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe han sido quienes han impulsado la impunidad de Petro al interior de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Son una burla para la justicia y el país”, dijo.

Daniel Briceño sobre Gloria Arizabaleta y la Comisión de Acusaciones
Con este mensaje en la red social X, el representante Daniel Briceño alertó sobre lo que para él es el papel encubridor Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones - crédito @Danielbricen/X

¿Quién es Gloria Arizabaleta, la mujer de la polémica?

Perteneciente al partido Pacto Histórico, Arizabaleta, que preside la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo 2025-2026, desestimó las recusaciones que buscaban apartarla del órgano investigador e insistió en que su labor está conforme a la Constitución y la ley. La mujer, exesposa del hoy candidato presidencial Roy Barreras, del que tomó distancia, llegó al Legislativo en julio de 2022 en representación del Valle del Cauca.

Será entonces la representante la que debe decidir si existen méritos para avanzar en una investigación formal al presidente en ejercicio del cargo, aun cuando restan 123 días para el final del mandato constitucional, que se extiende hasta el 7 de agosto de 2026.

Arizabaleta es abogada con especialización en Derecho Penal y Derechos Humanos, cuenta con más de 10 años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación y en agosto de 2025 asumió la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la única facultada, según la Carta Magna, de investigar y juzgar al jefe de Estado, que sigue sin ser vinculado a ningún proceso formal por esa célula.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, lidera la apertura formal de la investigación sobre presuntos actos irregulares - crédito Cámara de representantes
La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, es la que lidera la apertura formal de la investigación sobre presuntos actos irregulares del presidente Gustavo Petro; sin que existan aún decisiones- crédito Cámara de representantes

El origen del escándalo está en una declaración del propio presidente Petro, que señaló en sus redes sociales información basada en supuestos “informes de inteligencia” que detallarían conversaciones privadas entre De la Espriella y directivos de la multinacional Thomas Greg & Sons. En respuesta, el involucrado indicó que se habrían registrado, en consecuencia, una serie de interceptaciones a sus comunicaciones.

No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque”, dijo Petro.

En respuesta a las insinuaciones del presidente sobre las intervenciones, De la Espriella insistió en que “no conozco a los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg & Sons) y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”. Y añadió que es el presidente el que tiene la carga de la prueba, por lo que lo conminó a que, si lo que indicó no es cierto, renuncie a su cargo, pues “no me van a venir a arrinconar con mentiras”.

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