Colombia

Padre de Luis Díaz se refirió a la selección Colombia como una de las más destacadas para el Mundial y a su hijo como “El mejor”

El padre del atacante guajiro vinculó el momento del plantel con el respaldo de la afición y con un objetivo concreto para el debut mundialista

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Mané Díaz sacó la "mona" de su hijo Luis Díaz del álbum del Mundial 2026, y mostró su orgullo - crédito @mane_diaz_26/Instagram y Agustin Marcarian/REUTERS
Mané Díaz sacó la "mona" de su hijo Luis Díaz del álbum del Mundial 2026, y mostró su orgullo - crédito @mane_diaz_26/Instagram y Agustin Marcarian/REUTERS

Luis Manuel “Mané” Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, habló sobre el panorama de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026 y aseguró que el equipo llega con aspiraciones altas.

“Todos estamos alegres, estamos ilusionados con el mundial y, y sobre todo Colombia ilusionado porque tenemos una buena selección, una de las mejores selección”, afirmó Díaz en una entrevista con La FM.

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En ese diálogo, el padre del atacante guajiro vinculó el momento del plantel con el respaldo de la afición y con un objetivo concreto para el debut mundialista: “Yo sé que vamos a lograr lo que queremos y con estos pelaos que gracias a Colombia le están brindando el apoyo vamos a conseguir lo que queremos. Así que Colombia vamos pa arriba, vamos pa arriba”.

Consultado por el periodista sobre una palabra para definir a su hijo, Díaz diferenció el vínculo familiar de su evaluación deportiva y ubicó al jugador entre los más destacados. “Es un personaje. Lucho Díaz es muy sencillo, es humilde, es el mejor. Como deportista, no hablo como hijo. Como hijo es especial. Te quiero mucho”.

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Copa del Mundo - Eliminatorias Sudamericanas - Argentina vs Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - 10 de junio de 2025. Luis Díaz de Colombia celebra el primer gol de su selección - crédito Reuters
Copa del Mundo - Eliminatorias Sudamericanas - Argentina vs Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - 10 de junio de 2025. Luis Díaz de Colombia celebra el primer gol de su selección - crédito Reuters

Los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista

La selección Colombia llegará al Mundial 2026 con la posibilidad de alterar varias marcas históricas de su paso por la Copa del Mundo, en especial una que involucra a James Rodríguez: si juega más de 180 minutos, superará el registro de Carlos Valderrama como el colombiano con mayor tiempo acumulado en los mundiales, según explicó el escritor Felipe Valderrama en su libro 100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales.

La proyección aparece en el capítulo final de esa obra publicada por Editorial Planeta, que reúne estadísticas, curiosidades y episodios poco conocidos de la selección. El torneo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, también podría modificar marcas sobre número de participaciones y representación regional, de acuerdo con el análisis de Valderrama.

El récord de más minutos jugados por un colombiano en la historia de los mundiales pertenece hoy a Carlos Valderrama, con 930 minutos en 10 partidos entre Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Esa cifra se construyó con 390 minutos en Italia 1990, incluidos los cuatro partidos y la prórroga ante Camerún en octavos de final, más 270 minutos en Estados Unidos 1994 y otros 270 en Francia 1998.

Esta es la portada del libro 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales del escritor Felipe Valderrama - crédito 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales
Esta es la portada del libro 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales del escritor Felipe Valderrama - crédito 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales

Además de encabezar la lista de minutos y partidos, el exmediocampista conserva una marca adicional: no recibió tarjetas amarillas ni expulsiones durante toda su participación mundialista, según el mismo recuento. Ese dato lo distingue dentro de una trayectoria repartida en tres Copas del Mundo consecutivas.

Otro registro que puede moverse es el de participaciones en la fase final del torneo. Hasta ahora, la marca está compartida por varios futbolistas colombianos con tres ediciones disputadas, y David Ospina, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero podrían consolidarla si integran la convocatoria de 2026.

En el caso de Ospina, esa presencia sería también una señal de continuidad competitiva más de una década después de haberse convertido en una de las figuras de Brasil 2014. La posibilidad de una tercera Copa del Mundo para él, James y Quintero ampliaría el grupo de colombianos con mayor permanencia en el máximo torneo internacional.

'El Pibe' Valderrama - Francisco Maturana - James Rodríguez
El entrenador colombiano indicó que Lorenzo debe seguir respaldando a James Rodríguez - crédito Visuales IA

El camino hacia el Mundial 2026 representa para Colombia una oportunidad de consolidar el talento de su generación actual y dejar una huella en la historia del fútbol nacional. El respaldo de la afición, la experiencia de sus figuras y la posibilidad de alcanzar nuevos hitos alimentan la expectativa en torno al equipo y refuerzan el sentido de pertenencia alrededor de la selección.

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