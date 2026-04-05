En Viernes Santo, madre e hijo fueron hallados sin vida dentro de su vivienda, en Villavicencio: Policía capturó a un sospechoso

El hallazgo de Maryi Paola Barragán Pardo y su hijo de 12 años sin vida causa conmoción en Villavicencio durante el Viernes Santo - crédito CTI de la Fiscalía

El hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia en una vivienda del barrio San Antonio, dejó consternada a la comunidad en Villavicencio, Meta.

Las autoridades localizaron a Maryi Paola Barragán Pardo, de 30 años, y a su hijo de 12, sin vida en el segundo piso de su residencia durante el Viernes Santo.

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Los cuerpos fueron descubiertos después de que el padre de la mujer, que habita en una casa anexa, advirtió la ausencia de respuesta a sus llamados y la presencia de un candado que aseguraba la puerta principal desde el exterior.

Tras recibir la alerta, la Policía Nacional forzó la entrada y confirmó el fallecimiento de la madre y su hijo. Según el reporte oficial, ambos presentaban indicios de asfixia mecánica.

La Policía Nacional encontró los cuerpos con signos de violencia en el segundo piso de una vivienda del barrio San Antonio, al mediodía - crédito Baudilio Peña López/Facebook

Principales hipótesis

Las primeras diligencias apuntan a que el responsable podría haber conocido a las víctimas, dado que la vivienda fue cerrada con candado por afuera tras el crimen. Esta situación orientó la investigación hacia el entorno cercano de la familia, mientras los agentes recopilan testimonios y evidencias en la zona.

La pregunta central para los investigadores es cómo se produjo el doble homicidio y quién pudo haber tenido acceso directo a la vivienda sin levantar sospechas inmediatas.

La Policía Nacional destacó que el hecho de que la puerta había sido asegurada desde el exterior sugiere la intención de impedir el acceso o retrasar el hallazgo de los cuerpos. Una franja de tela hallada en el escenario podría ser una pieza clave para esclarecer la forma en que habrían sido asfixiados.

Las autoridades solicitaron colaboración a la ciudadanía del barrio San Antonio para obtener información relevante sobre lo sucedido en la vivienda el Viernes Santo - crédito Policía Nacional

Testigos del sector aportaron un dato crucial para la investigación al mencionar que un hombre fue visto saliendo de la casa en horas de la mañana. Esta declaración permitió poner en marcha un operativo de búsqueda en Villavicencio.

Gracias a estos testimonios, los uniformados lograron localizar a un individuo, que fue conducido ante la Fiscalía para verificar su relación con el caso y su posible responsabilidad.

El coronel Elkin Jesús Corredor, comandante de la Policía local, informó: “Pudimos ubicar a un individuo, quien fue trasladado a la Fiscalía para verificar y esclarecer este hecho”.

De momento, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni los detalles de su vínculo con las víctimas.

La Policía de Villavicencio logró ubicar a un sospechoso y lo trasladó a la Fiscalía para investigar su posible vinculación con el caso - crédito Colprensa/Archivo

El caso, que permanece bajo investigación, fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de determinar si el detenido tiene responsabilidad en los hechos. Las autoridades han solicitado colaboración a la comunidad de Villavicencio y a cualquier persona que posea información relevante para avanzar en el esclarecimiento de este doble homicidio.

Triple feminicidio en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Cristian Camilo Valencia Hurtado reconoció su responsabilidad en el feminicidio agravado de tres mujeres en el barrio Atalayas, en el sur de Bogotá. El hecho fue esclarecido durante una audiencia realizada el miércoles 25 de marzo de 2026, en la que el acusado aceptó los cargos.

El crimen salió a la luz cuando un familiar, preocupado por la ausencia de noticias de las víctimas, decidió contactar a la línea de emergencias. Gracias a este aviso, las autoridades ingresaron a la vivienda acompañadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos, donde hallaron los cuerpos de Deisy Granados Arboleda, de 42 años, Karen Penagos Granados, de 20, y Daniela Penagos Granados, de 17.

Los investigadores determinaron que las muertes ocurrieron entre el viernes 20 y el martes 24 de marzo. Durante esos días, las víctimas permanecieron incomunicadas, lo que dificultó la detección temprana del crimen.

Un ciclo previo de actos de violencia fue documentado durante la investigación, luego de que los cuerpos fueran hallados por familiares tras varios días sin comunicación- crédito Mebog

Los peritos forenses concluyeron que las tres mujeres murieron por heridas de arma cortopunzante en zonas vitales. La Fiscalía explicó que el ataque se produjo “en un ambiente de indefensión y encierro”, lo que imposibilitó que las víctimas pudieran huir o pedir auxilio.

La reconstrucción de los hechos indica que el agresor utilizó un cuchillo en un espacio cerrado, cerrando cualquier posibilidad de escape para las mujeres. Esta actuación fue considerada por las autoridades como un acto premeditado y de máxima violencia.