Con frase de Napoleón, jefe de cartera de Minas respondió a exministra por crisis energética en Colombia: “Nos toca enfrentar”

El ministro Edwin Palma respondió a María Fernanda Suárez con una frase de Napoleón Bonaparte y defendió su visión sobre el sector energético - crédito VisualesIA

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió con dureza a los señalamientos de la exministra de la misma cartera María Fernanda Suárez, que estuvo en el gabinete de Iván Duque y ahora se desempeña como presidenta del Banco Popular, que expresó preocupación por el rumbo del sector energético en Colombia.

La respuesta del jefe de la cartera se conoció por medio de su cuenta en la red social X, desde allí recurrió a una frase de Napoleón Bonaparte —emperador de los franceses— para marcar su posición: “Respetada María Fernanda, bien decía Napoleón: ‘las leyes que gobiernan las circunstancias son abolidas por nuevas circunstancias’”.

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El ministro insistió en la necesidad de analizar la situación con mayor amplitud. En su mensaje pidió “perspectiva y algo de autocrítica” y afirmó que el entorno energético mundial presenta dificultades que afectan a todos los países.

“El panorama está jodido para el mundo. Por algo que poco podemos controlar”, señaló, con lo que buscó explicar que existen factores externos que influyen en las decisiones internas.

El ministro Edwin Palma respondió a críticas de María Fernanda Suárez con una frase de Napoleón Bonaparte - crédito @PalmaEdwin/X

Choque entre alto funcionario y exministra por el futuro energético

En ese mismo mensaje dejó clara su postura frente a los retos actuales. “Hoy nos toca enfrentar las circunstancias”, afirmó, una frase que resume su visión sobre el momento que atraviesa el sector. Su respuesta no solo contestó a la exministra, también planteó una lectura más amplia del problema energético a nivel global.

Las declaraciones de Palma surgieron luego de que Suárez publicara su opinión en la misma red social; desde la plataforma, la exfuncionaria advirtió sobre un escenario internacional complejo y cuestionó las decisiones del país en materia energética.

“El panorama global todos los días más complicado, nosotros negándonos nuestra autosuficiencia energética”, escribió, con lo que puso sobre la mesa la discusión sobre la capacidad de Colombia para garantizar su propio abastecimiento.

La exministra María Fernanda Suárez alertó sobre la pérdida de autosuficiencia energética en el país - crédito @mafsul/X

El intercambio de mensajes se dio después de que el investigador Sergio Cabrales presentara cifras sobre la dependencia energética en Asia. Su análisis se basó en datos respaldados por Goldman Sachs —una de las instituciones financieras globales más grandes del mundo—; allí expuso la alta vulnerabilidad de varias economías ante posibles interrupciones en el suministro de combustibles refinados.

¿Por qué el panorama energético mundial influye en Colombia?

De acuerdo con esas cifras, la dependencia de países asiáticos frente a productos derivados del petróleo del Golfo Pérsico se ubica entre el 40% y el 78%. Los combustibles con mayor peso en esa relación son el fuel oil con un 58%, el jet fuel con un 40% y el diésel con un 36%. Estos porcentajes reflejan el grado de exposición de la región ante cambios en el comercio internacional de energía.

En la lista de países más dependientes aparecen Corea del Sur con un 73%, Singapur con un 78% y Taiwán con un 58%. También figuran China con un 40% e India con un 56%, lo que muestra una dependencia estructural significativa; estas cifras permiten entender por qué cualquier interrupción en el suministro puede generar efectos amplios en esas economías.

Datos de Goldman Sachs muestran que varios países asiáticos dependen entre un 40% y un 78% de combustibles del Golfo Pérsico - crédito @SergioCabrales/X

En contraste, otras regiones presentan menor vulnerabilidad, pues Estados Unidos registra una dependencia del 13%, mientras Europa ronda el 8%. Esta diferencia se explica por una mayor diversidad de fuentes de energía y por niveles más altos de producción interna, lo que reduce el impacto de posibles crisis externas.

El análisis de Cabrales incluyó una gráfica que muestra el efecto de una interrupción total en las exportaciones del Golfo Pérsico. En ese escenario, países como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, India y Japón sufrirían caídas superiores al 50% en el suministro de productos refinados. En algunos casos, como el diésel, el jet fuel (que es para los aviones) y la nafta, la reducción podría llegar al 100%, lo que evidencia el nivel de riesgo.