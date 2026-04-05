Así es el aumento del salario mínimo en Colombia que propone Roy Barreras para que “el pobre deje de ser pobre”: “El cambio debe ser real”

Roy Barreras dice que es necesario sacar al pobre de la miseria en la que vive - crédito Infobae Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro decretó para 2026 el mayor aumento del salario mínimo en décadas, al establecer el nuevo monto en $2.000.000 (salario base de $1.750.905 más subsidio de transporte de $249.095), medida que busca fortalecer la capacidad adquisitiva de los trabajadores y responde a una nueva concepción de “salario vital”. La decisión se adoptó luego del fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos, y marcó un cambio de paradigma en la política laboral del país.

Petro definió que el salario mínimo para 2026 se calculó según el concepto de salario vital, fundamentado en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 53 de la Constitución colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la OIT, el salario mínimo debe alcanzar “un nivel digno de vida para los trabajadores y sus familias”, considerando el costo de vida y el acceso a la seguridad social. El mandatario explicó que el cálculo oficial toma en cuenta el tamaño promedio de los hogares y cuántos integrantes trabajan, con el objetivo de “garantizar condiciones de vida digna y ajustar el salario a las variables económicas”.

Para 2026, el salario mínimo es de $2.000.000 - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Así las cosas, el incremento de 23,7% respecto al año anterior supera por amplio margen tanto la inflación proyectada (5,1%) como las propuestas de los gremios empresariales, que sugerían un ajuste de 7,21%. Los sindicatos, por su parte, reclamaban un aumento del 16% y estimaban que para alcanzar un ingreso verdaderamente vital, el salario debería ubicarse cerca de los 2,1 millones de pesos. La decisión final del Ejecutivo deja el salario mínimo en el umbral simbólico de dos millones de pesos mensuales, el mayor salto registrado desde 1997.

Dicha medida fue defendida por el presidente Petro en un mensaje televisado. “¿Qué es la canasta vital mínima de una familia? ¿Cuántos trabajan, en promedio, en el hogar? Ese dato existe, se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar. El salario es familiar, no individual”, declaró el mandatario. Sostuvo que el nuevo esquema permite acercar el salario mínimo a las necesidades reales de los hogares y romper con una tradición de ajustes limitados a la variación de precios.

Respaldo al salario vital

Por supuesto, la decisión generó críticas, pero a la vez respaldo, precisamente, en un año de relevancia debido a las elecciones de Presidencia y Congreso de la República. En entrevista con Infobae Colombia, el exsenador Roy Barreras, candidato presidencial por La FUerza de la Paz, expresó su respaldo a la política de salario vital promovida por el Gobierno y dijo qué haría en caso de llegar a la Casa de Nariño.

La Encuesta Invamer de febrero de 2026 dio como ganador de la primera vuelta presidencial a Iván Cepeda y a Roy Barreras en el sexto lugar - crédito Encuesta Invamer

“Estoy totalmente de acuerdo. Hay una brecha de inequidad enorme. Colombia sigue siendo el tercer país más injusto del mundo y, por supuesto, que la gente tenga un poco más para poder llegar a fin de mes es apenas justo, pero no es suficiente porque hay más de 12 millones de colombianos en la informalidad”, afirmó.

Hizo énfasis en los desafíos que persisten a pesar del incremento salarial, por lo que destacó la situación de millones de trabajadores informales, jóvenes sin acceso a educación ni empleo, madres cuidadoras sin reconocimiento económico y vendedores ambulantes sin cobertura de salud. Resaltó que “salieron tres millones de colombianos de la pobreza, pero hay 16 millones que siguen en la pobreza. Igual, 2,5 millones de mujeres rurales no están en pobreza, sino en la miseria, en la pobreza extrema”.

Avance de las reformas

Asimismo, vinculó la política salarial con la necesidad de avanzar en reformas estructurales y en la reactivación económica. “Si no reactivamos la economía no hay platica para poder pagar los subsidios, seguir pagando a los ancianos, ni pagar el salario mínimo vital que es justo. Hay que reactivar la economía, no se puede sanar la herida social al deber, a punta de deuda externa o que la deuda asfixie a Colombia”, sostuvo el candidato.

Roy Barreras insiste en que los trabajadores colombianos necesitan garantías laborales - crédito Luisa González/Reuters

Barreras restó importancia a que, según gremios, el costo total mensual para los empleadores por cada trabajador con salario mínimo supere los $2.700.000 en 2026, al considerar aportes a salud, pensión, riesgos laborales y beneficios sociales obligatorios. Las organizaciones empresariales, como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), manifestaron preocupación por la sostenibilidad de estos incrementos, aunque el Gobierno insiste en el potencial dinamizador del consumo interno.

Frente a esto, el exembajador, que obtuvo 239.165 votos en la consulta del Frente por la Vida, del 8 de marzo, y en la que superó a Daniel Quintero (213.315 votos) destacó la importancia de ejecutar políticas de cambio más allá del discurso.

“El cambio no puede quedarse en la promesa ni en el populismo. Tiene que ser cambio real, que el pobre deje de ser pobre, que al campesino le compren la cosecha, que a la madre cabeza de hogar le den el subsidio de vivienda. Voy a construir un millón de viviendas para poder sanar esa herida social y reactivar la economía”.