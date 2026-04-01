Las empresas colombianas respaldaron al Banco de la República y ahora el ministro de Hacienda de Petro estaría en la cuerda floja

Germán Ávila es el ministro de Hacienda de Colombia desde el 18 de marzo de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

El aumento de 100 puntos básicos (pb) en la tasa de interés de política monetaria, fijada en 11,25% por el Banco de la República, provocó una crisis institucional en Colombia y desató una discusión sobre la autonomía del banco central.

La decisión llevó a la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta directiva, lo que es interpretado como un reflejo de las profundas diferencias sobre el manejo económico e incrementó la incertidumbre en los mercados y la inquietud sobre posibles afectaciones a la estabilidad financiera, la inversión y las condiciones de crédito en el país.

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La decisión del Emisor se debió a que la inflación total en Colombia fue de 5,4% en enero y 5,3% en febrero, ambas cifras superiores al 5,1% con que cerró 2025. En cuanto a la inflación básica, aquella que excluye alimentos y regulados, alcanzó 5,4% en enero y 5,5% en febrero, también por encima del 5% registrado en diciembre.

Pese a una moderación en febrero, sustentada en la reducción de los precios regulados, las expectativas inflacionarias siguen siendo altas. Para finales de 2026, los analistas proyectan una inflación de 6,3%, manteniéndose en 4,8% para 2027, mientras que las expectativas implícitas del mercado de deuda rondan el 7%.

La decisión de aumentar la tasa de interés evidenció la división en la Junta Directiva: cuatro miembros apoyaron el alza, dos optaron por una reducción y uno prefirió mantenerla estable. El ministro Ávila sostuvo que “las decisiones de la Junta están afectando los esfuerzos del Gobierno por mantener una dinámica de recuperación” y atribuyó el retiro a una “distancia muy importante de posturas” frente a la política monetaria, argumentando que choques de oferta, como la guerra en Irán y emergencias nacionales, explican la presión inflacionaria actual.

Germán Avila, ministro de Hacienda, anunció su retiro de la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro codirectores propusieron aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos - crédito Banco de la República

La crisis institucional entre Gobierno y Banco de la República

La salida de Germán Ávila de la junta directiva profundizó el conflicto entre el Ejecutivo y el Banco de la República. El ministro calificó la decisión de la Junta como un “despropósito” al no promover mayor dinamismo económico, y reiteró que “los impactos de inflación no se están dando con efectos de demanda, sino por choques de oferta global”.

Posición del Consejo Gremial y voces empresariales

Ante la situación, por supuesto que se generaron reacciones. Por ejemplo, el Consejo Gremial Nacional (CGN) expresó su apoyo categórico a la independencia y la autonomía técnica del Banco de la República al afirmar, por medio de un comunicado, que este “es una autoridad técnica, autónoma e independiente, cuya misión principal otorgada a nivel constitucional es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica de Colombia”.

Así la cosas, “la presencia del ministro de Hacienda en la Junta Directiva asegura la coordinación que exige la Constitución; por ello, su ausencia en el diálogo técnico genera una tensión institucional y rompe el mandato constitucional y legal de coordinación que rige dicha relación”.

El Consejo Gremial mostró total respaldo al Banco de la República - crédito Consejo Gremial

De igual forma, advirtió que debilitar la institucionalidad del banco central puede enviar señales negativas “que aumenta la incertidumbre, deteriora la confianza, afecta variables clave como el tipo de cambio y el costo del crédito, y termina trasladando sus efectos a los hogares, los trabajadores y las empresas del país”.

Al mismo tiempo, la presidenta de la organización, Natalia Gutiérrez, enfatizó por medio de X que “el Banco de la República no es del Gobierno. No es de los gremios. No es de los políticos. Es una institución autónoma e independiente, creada por la Constitución para proteger la estabilidad económica del país. Atacarla es atacar el orden constitucional económico y poner en riesgo la estabilidad que en materia económica, tanto nos ha costado construir”.

Además, destacó que la silla del Ministro de Hacienda en la Junta del Banco no es decorativa. sino que está ahí para garantizar la coordinación entre política fiscal y monetaria. Apuntó la dirigente que levantarse de la mesa no soluciona los problemas económicos, pero sí añade incertidumbre en momentos en los que la Junta del Banco de la República debe tomar decisiones trascendentales que contengan la inflación ante las decisiones que en materia fiscal ha tomado el Gobierno nacional.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, dijo que el Banco de la República no es del Gobierno - crédito @NGutierrezJ/X

La presidenta del denominado “gremio de gremios” insistió en que “cuando se deslegitiman las decisiones técnicas del banco, lo que se afecta no es al banco. Es la confianza en la economía del país. Y sin confianza, no hay inversión, no hay empleo, no hay crecimiento”. Resaltó que el respeto y el diálogo técnico entre Gobierno y Banco Central son obligaciones constitucionales fundamentales para las instituciones económicas.

Preocupación por el déficit fiscal

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial, responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al exceso de déficit fiscal por el nivel de las tasas de interés. “El único culpable de que las tasas de interés estén altas en Colombia es el presidente Petro, porque es el exceso de déficit fiscal el que está hoy generando unas tasas de interés del catorce por ciento, algo nunca visto, que paga el Gobierno por endeudarse a un mes, a un año, a cinco años o a diez años, de 14%”, afirmó.

Señaló que los inversionistas están cobrando una prima por el riesgo que significa prestarle a Colombia debido al desequilibrio fiscal que existe, por lo que buscan culpables en el Banco de la República. “Y ahora el ministro Ávila dice que se retira y el presidente lo secunda, que no vuelven a la junta del Banco de la República. Malas noticias para Ávila: va a ser destituido”, detalló.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, advirtió que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, podría convertirse en el primer ministro de Hacienda destituido en la historia del país, ya que tiene la obligación de participar en dicha junta - crédito Mauricio Cárdenas/Prensa

Agregó que serán muchos los colombianos que demandarán al ministro Ávila si se niega a asistir a la Junta Directiva del Banco de la República, como es su obligación, y será destituido, por lo que srá el primer ministro de Hacienda destituido en la historia de Colombia.

“Eso es lo que debemos buscar, porque lo que están es generando un ambiente de crisis y de caos institucional, ocasionado todo por buscar una cortina de humo frente al problema que ha generado Gustavo Petro, asociado al enorme déficit fiscal que tiene Colombia. Ese es el verdadero problema, esa es la explicación de las altas tasas de interés en nuestro país”, remarcó.

Para Cárdenas, la controversia sobre las tasas de interés tiene su origen en las dudas sobre el equilibrio fiscal y el aumento del gasto público. Recalcó que preservar la estabilidad del banco central depende del respeto a las normas y la disciplina presupuestaria.