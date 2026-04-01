Colombia

Iván Duque afirmó que el ministro Germán Ávila debe ser suspendido por “romper” relaciones con el Banco de la República: “¿Qué está esperando?”

El jefe de la cartera de Hacienda se retiró de la reunión con la junta directiva del Banco de la República tras el aumento de la tasa de interés de política monetaria al 11,25%

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Iván Duque, expresidente de Colombia, destacó la necesidad de un "liderazgo democrático" para reconstruir Venezuela - crédito Iván Duque/Facebook
Iván Duque, expresidente de Colombia, señaló al ministro Germán Ávila de “negarse a una responsabilidad constitucional” - crédito Iván Duque/Facebook

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, en representación del Gobierno nacional, se retiró de la junta directiva del Banco de la República, luego de que anunciara el incremento en 100 puntos básicos (pbs) de la tasa de interés de política monetaria, estableciéndola en 11,25%. De acuerdo con el jefe de la cartera, los directores “obedecen exclusivamente a los intereses del sector financiero”.

El ministro aseguró en una rueda de prensa que la junta directiva no está teniendo en cuenta la legitimidad de la presencia del jefe de la cartera de Hacienda y de la misma administración, elegida por voto popular en 2022. En ese sentido, confirmó el distanciamiento del Gobierno con la junta directiva.

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“Ni el ministro de Hacienda ni el Gobierno están obligados absolutamente a nada (…) Simplemente, el Gobierno no va a cohonestar con las decisiones que se están tomando en la junta directiva y claramente se distancia y hace una ruptura con la presencia y con la dinámica de la junta directiva del Banco de la República”, precisó Ávila a la prensa.

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, señaló a la junta directiva del Banco de la República de obedecer exclusivamente a los intereses del sector financiero - crédito Luisa González/Reuters
El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, señaló a la junta directiva del Banco de la República de obedecer exclusivamente a los intereses del sector financiero - crédito Luisa González/Reuters

El expresidente Iván Duque Márquez cuestionó la decisión de la administración, indicando que en su momento cambió a los co-directores del Banco de la República, con el fin de que las personas designadas presuntamente fueran “abyectos correveidiles del populismo”. Sin embargo, desde su perspectiva, el resultado fue desfavorable para el Gobierno, en la medida en que los co-directores han tomado decisiones que no respalda.

A su juicio, debido a medidas “irresponsables” y con fines electorales de la administración, la junta ha tenido que actuar para impedir que la inflación se dispare. En consecuencia, el Gobierno Petro optó por alejarse del Banco, por lo cual el ex jefe de Estado solicitó a la Procuraduría General de la Nación suspender a Germán Ávila.

“(El ministro de Hacienda) ahora dice que va a “romper” relaciones con el Banco de la República y que el ministro se “retira indefinidamente”. ¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional? Ya no más atentados contra la institucionalidad. La Constitución y Colombia se respetan”, señaló.

El expresidente Iván Duque rechazó el distanciamiento del Gobierno Petro con el Banco de la República - crédito @IvanDuque/X
El expresidente Iván Duque rechazó el distanciamiento del Gobierno Petro con el Banco de la República - crédito @IvanDuque/X

Presidente expone su postura de rechazo al Banco de la República

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ratificó la posición del Gobierno con respecto al incremento de la tasa de interés de política monetaria, asegurando que la junta directiva del Banco de la República está adoptando una “actitud de matar la economía colombiana”.

En ese sentido, afirmó que la administración se retiró de la junta porque no está de acuerdo con su postura de aparente oposición, la cual considera “suicida”.

El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la reunión que se realizó con la junta directiva del Banco de la República - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la reunión que se realizó con la junta directiva del Banco de la República - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con la junta, el aumento en la tasa de interés tiene un objetivo: que la inflación retome una senda decreciente. Pues, la inflación total en enero y febrero de 2026 se ubicó en un 5,4% y 5,3%, respectivamente, superando la cifra registrada al finalizar 2025, que fue del 5,1%. Esto mismo se evidenció en la inflación básica sin alimentos ni regulados, que llegó al 5,4% y 5,5% en esos mismos meses.

Sin embargo, según el primer mandatario, la inflación crece por el precio de los alimentos y no por la cantidad de dinero que se mueve en la economía. Por eso, insiste en que el alza en la tasa de interés fue equivocada; considera que tendrá nefastas consecuencias para el bolsillo de los colombianos, revalorizando el peso y perjudicando a los exportadores.

Gustavo Petro aseguró que la mayoría de la Junta del Banco de la República busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública a costa del presupuesto nacional - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que la mayoría de la Junta del Banco de la República busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública a costa del presupuesto nacional - crédito @petrogustavo/X

La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”, aseveró.

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