Colombia

Hombre fue asesinado cuando se dirigía a un bautizo en Ciudad Bolívar: capturan a presunto sicario

El presunto agresor intentó huir tras el ataque, pero fue retenido por la comunidad luego de ser arrollado por un vehículo. Autoridades adelantan la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del crimen

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Asesinan a hombre en vía pública de Ciudad Bolívar - crédito Captura de video CityTV
Asesinan a hombre en vía pública de Ciudad Bolívar - crédito Captura de video CityTV

Un hombre de 33 años fue asesinado con arma de fuego mientras se dirigía a un bautizo en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El crimen, ocurrido cerca del mediodía del martes 31 de marzo, provocó alarma entre los habitantes de la zona, quienes presenciaron el hecho en plena vía pública.

El ataque en el barrio Madelena

Según reportó CityTV, la víctima transitaba por una de las calles principales de Ciudad Bolívar cuando fue interceptada por un hombre que se movilizaba en una motocicleta negra. Testigos relataron que el atacante descendió del vehículo y disparó en varias ocasiones directamente a la cabeza del hombre, dejándolo gravemente herido ante la mirada de varios vecinos.

La escena generó conmoción inmediata en el sector, donde los gritos de alerta movilizaron a decenas de personas. El hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Captura del presunto responsable

CityTV informó que tras perpetrar el ataque, el agresor, identificado posteriormente como un joven de 23 años, intentó escapar por la misma vía en la motocicleta. Durante la huida, fue embestido por un taxi, lo que provocó que cayera al pavimento. En ese momento, varios residentes del sector lo retuvieron e impidieron su fuga hasta que la Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes incautaron el arma de fuego utilizada en el crimen junto con varios cartuchos. La captura se realizó en medio del acordonamiento de la zona, donde se recolectaron los primeros indicios balísticos y testimonios de los presentes.

Investigación y reacciones de la comunidad

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que inició la recolección de pruebas y registros audiovisuales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los móviles del homicidio, aunque aseguraron a CityTV que se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector en busca de más pistas.

Familiares y allegados de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, pidieron a las autoridades que se esclarezca el hecho y se haga justicia. “Queremos que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable”, exigió una de las personas cercanas, citado por CityTV.

Presencia policial en Ciudad Bolívar

Durante la tarde, miembros del CTI y la Policía Metropolitana de Bogotá permanecieron en el lugar del crimen mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y se avanzaba en la verificación de la identidad de la víctima. El sitio quedó completamente acordonado y bajo vigilancia policial.

El Tiempo recogió declaraciones de las autoridades, quienes confirmaron la activación de los protocolos necesarios para la atención del caso y la preservación de la evidencia. La zona se mantiene bajo observación mientras prosiguen las indagaciones.

Contexto de violencia en el sur de Bogotá

Ciudad Bolívar, una de las localidades más populosas de Bogotá, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos meses. Las autoridades han intensificado los operativos para contrarrestar la criminalidad en la zona, aunque la percepción de inseguridad entre los residentes persiste.

Este nuevo caso se suma a la lista de homicidios investigados por la Fiscalía. Voceros institucionales manifestaron a CityTV que las pesquisas continuarán y que esperan recopilar información clave en las próximas horas.

El homicidio de un hombre cuando se dirigía a un bautizo en Ciudad Bolívar refuerza el llamado de las comunidades a fortalecer la seguridad y la presencia policial en sectores vulnerables de la capital.

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