El precio de la gasolina en Colombia se dispara tras incremento de $375: el galón aumenta su valor desde el 1 de abril

Con la nueva regulación de la Creg, el precio promedio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades de Colombia queda en $15.449 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad del Gobierno colombiano vinculada al Ministerio de Minas y Energía, responsable de regular los servicios de energía eléctrica y gas combustible, informó que, a partir del 1 de abril de 2026, el precio del galón de gasolina en la ciudad de Bogotá alcanzará los $15.871, tras la autorización de un incremento de aproximadamente $375.

El cambio, dado a conocer a través de un comunicado oficial, entra en vigor de forma inmediata en las principales ciudades del país. La medida responde a condiciones económicas y dinámicas del mercado y se reflejará tanto en el precio de la gasolina corriente como en el Acpm.

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En cifras concretas, el país alcanza ahora un promedio nacional de $15.449 por galón de gasolina corriente y $11.082 para el Acpm. Estos valores, definidos a partir de las principales ciudades, sirven como referencia para el resto del territorio y marcan una nueva base en el costo del transporte y la logística.

La actualización de los costos afecta tanto la gasolina corriente como el Acpm, dos insumos clave para la movilidad y el transporte de carga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ajuste de combustibles aplica en 13 ciudades principales

Cali se posiciona como la ciudad con el precio más alto para la gasolina corriente, con $15.900 por galón, mientras Villavicencio y Bogotá también figuran en los primeros lugares con $15.991 y $15.891 pesos, respectivamente. En el otro extremo, Cúcuta mantiene el valor más bajo del país, con $13.865 por galón, una brecha que evidencia las dinámicas particulares de cada zona.

El comportamiento del Acpm presenta un patrón similar; en Cali, el galón alcanza los $11.524, en contraste con los $9.253 que se registran en Cúcuta. Estas variaciones, según explicó la Creg, están asociadas a factores logísticos, costos de transporte y condiciones de abastecimiento que influyen directamente en la formación del precio final.

La actualización cobija a 13 ciudades principales, entre ellas Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué y Pasto. En cada una, el ajuste refleja particularidades regionales, aunque mantiene la tendencia general al alza.

Desde el 1 de abril de 2026, el precio del galón del combustible aumenta debido al incremento de los $375 autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) - crédito @comisioncreg/X

Por ejemplo, en Medellín el galón de gasolina corriente se ubica en $15.811, una cifra ligeramente inferior a la de Bogotá, pero igualmente significativa para los consumidores. Más allá de los números, el incremento se traduce en efectos concretos sobre la economía diaria.

El transporte de mercancías, los servicios de movilidad y los costos operativos de múltiples sectores dependen del precio de los combustibles, por lo que cualquier variación termina repercutiendo en la cadena de abastecimiento. Esto, a su vez, puede reflejarse en el precio final de bienes y servicios.

Caída previa en precios de combustibles en 2026

Conviene tener presente que entre febrero y marzo de 2026 los combustibles registraron una disminución en sus precios, acumulando una baja cercana a los $1.000.

La reducción en el precio de los combustibles se explicó por varios factores: el cierre casi total del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Ferpc) permitió frenar los incrementos, a lo que se sumó la caída en los precios internacionales del petróleo. Este escenario le dio margen al Gobierno para trasladar esa baja al mercado interno y al mismo tiempo aliviar presiones inflacionarias sin comprometer la estabilidad fiscal.

El aumento incide directamente en el transporte de mercancías y en los costos operativos de distintos sectores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precios de gasolina y Acpm en Colombia: así quedan en las principales ciudades

Bogotá: Gasolina $15.891 | Acpm $11.376

Medellín: Gasolina $15.811 | Acpm $11.401

Cali: Gasolina $15.900 | Acpm $11.524

Barranquilla: Gasolina $15.524 | Acpm $11.051

Cartagena: Gasolina $15.481 | Acpm $11.016

Montería: Gasolina $15.731 | Acpm $11.266

Bucaramanga: Gasolina $15.649 | Acpm $11.125

Villavicencio: Gasolina $15.991 | Acpm $11.476

Pereira: Gasolina $15.836 | Acpm $11.463

Manizales: Gasolina $15.864 | Acpm $11.449

Ibagué: Gasolina $15.805 | Acpm $11.367

Pasto: Gasolina $13.487 | Acpm $10.296

Cúcuta: Gasolina $13.865 | Acpm $9.253

