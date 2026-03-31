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Shakira se consolida en el top 5 de las votaciones del Rock & Roll Hall of Fame 2026: supera a Mariah Carey, Iron Maiden, Billy Idol y Oasis

La superestrella colombiana comparte candidatura con nombres como Phil Collins, Lauryn Hill y Wu-Tang Clan, en una edición que refleja la diversidad actual de la industria musical

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Shakira, favorita global en la votación al Rock & Roll Hall of Fame 2026, supera los 600.000 votos - crédito Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)
Shakira, favorita global en la votación al Rock & Roll Hall of Fame 2026, supera los 600.000 votos - crédito Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Shakira continúa sumando logros históricos en la industria musical y este año se consolida como una de las favoritas para ingresar al Rock & Roll Hall of Fame 2026. La cantante colombiana figura en el top 5 de la votación pública, según la última actualización del proceso que definirá a los próximos integrantes de este exclusivo grupo de leyendas de la música.

Su nombre aparece junto al de artistas como Lauryn Hill, Wu-Tang Clan y Mariah Carey, en una lista que destaca la diversidad y el impacto global de los candidatos de esta edición.

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La nominación de Shakira marca su primera aparición en la lista del Rock & Roll Hall of Fame, justo cuando se cumplen 25 años desde el lanzamiento de su primer álbum comercial. El proceso, que combina el voto de más de 1.200 músicos, periodistas, ejecutivos y expertos de la industria con la participación del público, determinará quiénes serán los artistas que ingresen al Salón de la Fama en la ceremonia programada para el otoño de 2026.

A pocos días del cierre de la votación popular —previsto para el 3 de abril—, Shakira supera los 600.000 votos y se ubica por encima de figuras como Iron Maiden, que acumula tres nominaciones consecutivas, y Oasis, entre otros nombres de larga trayectoria en el rock. El crecimiento sostenido de la superestrella colombiana en la tabla ha sido impulsado en gran parte por sus seguidores en todo el mundo, quienes de manera espontánea han convertido la votación en una causa propia.

Más de 600.000 votos respaldan la candidatura de Shakira, impulsada por comunidades de fans en más de 15 países - crédito captura de pantalla rockhall.com/shakira/
Más de 600.000 votos respaldan la candidatura de Shakira, impulsada por comunidades de fans en más de 15 países - crédito captura de pantalla rockhall.com/shakira/

Comunidades de fans en más de 15 países han participado activamente en el proceso, un reflejo del alcance global que la artista mantiene tras más de tres décadas de carrera.

Shakira es la única representante latina entre los 17 artistas en competencia. Comparte la lista con nombres emblemáticos como Phil Collins, New Edition, Pink y Luther Vandross, lo que refuerza la diversidad de géneros y estilos presentes en la selección de este año. Su inclusión en el listado del Rock Hall evidencia la apertura del certamen a voces y propuestas musicales que trascienden las fronteras del rock tradicional, incorporando el pop, el rock alternativo y la música latina en su espectro.

El reconocimiento llega en un momento clave de la carrera de Shakira, quien ha mantenido una presencia constante en la escena internacional gracias a su más reciente álbum y a una gira mundial que ha consolidado su estatus como una de las voces más influyentes del pop y la música latina. El proceso de selección del Salón de la Fama, históricamente dominado por figuras anglosajonas, ha comenzado a abrir espacio para artistas de otros orígenes, y la posible inclusión de Shakira marcaría un nuevo hito en ese camino.

El ingreso de la barranquillera al Rock & Roll Hall of Fame la convertiría en una de las pocas artistas latinas en alcanzar este honor, sumándose a figuras como Carlos Santana y Joan Baez, en un espacio que históricamente ha estado reservado a exponentes del rock y la música popular estadounidense y británica. La ceremonia de inducción está prevista para el otoño de 2026, y la expectativa sobre el anuncio final crece a medida que se acerca la fecha límite de la votación.

La diversidad de géneros representados entre los nominados de este año refleja la transformación del Rock Hall, que amplía su mirada más allá de sus raíces y reconoce la influencia cultural y musical de artistas que han marcado a generaciones enteras. Para Shakira, este posible reconocimiento sería un nuevo capítulo en una carrera que ha trascendido fronteras lingüísticas y culturales, consolidándola como una de las artistas latinas más influyentes en la historia de la música contemporánea.

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