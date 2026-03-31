Petro advirtió que los banqueros buscan “ganar” mientras el bolsillo del colombiano pierde: “Ponen al pueblo a pagarles”

Gustavo Petro acusó al Banco de la República de favorecer a los banqueros tras aumentar tasa de interés - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La tensión entre el Gobierno nacional y el Banco de la República volvió a escalar luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a la mayoría de la junta directiva de priorizar las ganancias de los dueños de la deuda pública por encima de los intereses de la ciudadanía.

Según el jefe de Estado, esta estrategia termina trasladando al presupuesto nacional los beneficios de los banqueros, mientras sectores como los exportadores y consumidores sufren las consecuencias.

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“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional Es una posición política de oposición (sic)”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

La Junta Directiva del Banco de la República aumentó la tasa de política monetaria en 100 puntos básico - crédito John Vizcaíno/Reuters

El jefe de Estado explicó además que la inflación actual no responde a la cantidad de dinero en circulación, sino al alza en los precios de los alimentos. Además, señaló que el aumento de la tasa de interés revaloriza el peso, encarece la deuda y genera un efecto adverso en los costos financieros que podría derivar en un colapso fiscal.

Petro añadió en su publicación lo siguiente: “La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos. La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal (sic)”.

Sus declaraciones reflejan un fuerte desacuerdo con la reciente decisión del banco central y anticipan un choque político sobre la política económica del país, sobre todo con los desacuerdos que llegan con la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta en la que discutían el rumbo de la política monetaria.

Gustavo Petro aseguró que la mayoría de la Junta del Banco de la República busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública a costa del presupuesto nacional - crédito @petrogustavo/X

Defensa del Banco de la República sobre el aumento de la tasa de interés

La junta directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, llevándola de 10,25% a 11,25%. La votación fue dividida: cuatro miembros respaldaron el aumento, dos se pronunciaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla sin cambios. La medida busca controlar la inflación persistente y proteger el poder adquisitivo de la moneda colombiana.

Los últimos datos de inflación refuerzan la postura del banco central; en enero y febrero, los precios al consumidor registraron aumentos de 5,4% y 5,3%, superando el cierre de 2025, que se ubicó en 5,1%.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y precios regulados, también mostró repuntes, pasando de 5,0% en diciembre a 5,4% y 5,5% en los primeros meses del año.

La medida de aumento de la tasa de interés busca controlar la inflación persistente y proteger el poder adquisitivo de la moneda - crédito Juan Páez/Colprensa

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, salió al paso de las críticas del ministro de Hacienda que había cuestionado que la Junta favoreciera al sector financiero, durante una rueda de prensa.

Villar defendió que las decisiones de la Junta se toman bajo un mandato constitucional claro, que es mantener la estabilidad económica y proteger la moneda: “Yo debo decir rotundamente que eso no es así”.

Además, Villar criticó el retiro indefinido del ministro de las reuniones de la Junta, recordando que la ley establece su participación como vocero del Gobierno: “Evidentemente, cuando él dice que se retira de su asistencia a la junta del Banco de la República de manera indefinida, pues está incumpliendo mandato constitucional, legal (…) Por lo tanto, creo que puede conllevar implícitamente una propuesta, que no la conozco, de reforma a la constitución”.

El gerente Leonardo Villar negó que las decisiones favorezcan al sector financiero y defendió la subida de tasas como un mecanismo para proteger la estabilidad económica - crédito Colprensa

El gerente rechazó la idea de que las decisiones beneficien al sistema financiero: “Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de aumentos en la tasa de interés, fue precisamente el sector financiero”. Reconoció que las subidas de tasas son difíciles y pueden afectar a algunos sectores, pero insistió en que el objetivo final es proteger a la sociedad.

“Llegar a esa decisión fue algo difícil y doloroso para los miembros de la Junta. Sabemos que hay perjudicados, pero el beneficiado es la sociedad colombiana que va a ver, gracias a estas decisiones, una mayor estabilidad en la economía y la posibilidad de que la inflación no se dispare consecutivamente”, explicó Villar.

Las expectativas de inflación siguen siendo un desafío, ya que para finales de 2026 se proyecta un nivel de 6,3%, mientras que para 2027 se estima 4,8%. En el mercado de deuda, las tasas implícitas rondan el 7,0%.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, afirmó que la Constitución establece de manera clara la obligación de resguardar el poder adquisitivo de la moneda. Aclaró que, dentro de la Junta Directiva, solo el ministro de Hacienda tiene dependencia jerárquica, ya que responde ante el presidente, mientras que los demás integrantes actúan de manera autónoma ante la ciudadanía - crédito Banco de la República

La ausencia del ministro Ávila en la rueda de prensa posterior refleja la fricción entre el Gobierno y el banco central. Con la tasa de referencia en 11,25%, el Banco de la República mantiene su principal instrumento para moderar el consumo y controlar la inflación, en un escenario de incertidumbre internacional y debate interno sobre la conducción de la política económica.