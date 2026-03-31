Hernán Orjuela arremetió contra Yeferson Cosio por su polémica en un vuelo de Avianca: “¿Qué le habría pasado si lo hace en USA?”

Yeferson Cossio y Hernán Orjuela, luego de la polémica del creador de contenido en un vuelo de Avianca - crédito @yefersoncossio/Instagram y @hernanorjuela/X

La acción de Yeferson Cossio con una bomba fétida en un vuelo comercial de Avianca provocó una fuerte crítica del presentador Hernán Orjuela, quien señaló el episodio como irresponsable y planteó el debate sobre la conducta y las consecuencias para figuras influyentes en Colombia.

El incidente generó preocupación sobre el impacto de los creadores de contenido digital en la cultura actual.

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El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando Yeferson Cossio abordó un vuelo de Avianca, AV46 en la ruta Bogotá-Madrid, en Colombia, e introdujo una bomba fétida en la cabina. El vídeo circuló rápidamente en redes sociales, dividió a la audiencia y generó numerosas críticas por la falta de respeto hacia los pasajeros.

Hernán Orjuela opinó que la broma de Yeferson Cossio en el vuelo de Avianca fue un acto insensato y un ejemplo negativo para la juventud colombiana. El presentador aseguró que, de haberse producido en Estados Unidos, las consecuencias legales y sociales serían mucho más estrictas, sin privilegios para celebridades.

El comunicador calificó a Cossio como un ejemplo negativo para la juventud. Aseguró que figuras con exposición pública deben asumir mayor responsabilidad ante sus actos.

“Es increíble que hoy la noticia tendencia se la lleve un ‘influencer’ que, por hacer más seguidores y generar una ‘broma’, haya expuesto la seguridad de tripulantes y pasajeros de un vuelo internacional de Avianca, expulsando lo que en mi época se llamaba un ‘pedo químico’ de alto nivel. Y si esto lo hubiera hecho en una aerolínea de USA, ¿¿¿qué le habría pasado???“, escribió el presentador en su cuenta de X.

Hernán Orjuela opinó que la broma de Yeferson Cossio en el vuelo de Avianca fue un acto insensato y un ejemplo negativo para la juventud colombiana - crédito @hernanorjuela/X

De igual manera, Orjuela advirtió sobre el riesgo de normalizar comportamientos que incumplen normas de convivencia y destacó la necesidad de debatir el papel de los influencers en la opinión pública.

Remarcó que se requieren medidas más estrictas para quienes hacen mal uso de su visibilidad en internet, teniendo en cuenta que, si algo similar ocurriera en Estados Unidos, el desenlace sería muy distinto. Afirmó que la regulación en los vuelos comerciales estadounidenses es considerablemente más rigurosa y que las sanciones no distinguen entre ciudadanos anónimos o personajes famosos.

Yeferson Cossio acusa a Avianca de daño reputacional y exige reversión de la sanción

La controversia entre Yeferson Cossio y Avianca escaló el 31 de marzo de 2026, cuando el influenciador formalizó una respuesta ante la aerolínea, señalando que el manejo del incidente implicó la “vulneración de derechos fundamentales y daño grave” a su reputación. Cossio rechaza cualquier acusación de intencionalidad y sostiene que el episodio relacionado con una bomba de olor fue accidental, exigiendo reversión de la cancelación de su trayecto, acceso a los reportes internos vinculados al caso y explicaciones por la difusión de material confidencial en los medios.

La versión ofrecida enfatiza que la sustancia implicada no representó un riesgo para la seguridad del vuelo y que su efecto fue pasajero y controlable por la tripulación en pocos minutos - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

Entre las exigencias planteadas a Avianca, Cossio destaca la necesidad de preservar toda la información relacionada, identificar al personal implicado y garantizar el reembolso del boleto no utilizado si la sanción persiste.

Reclama que sus derechos de usuario fueron atropellados por la compañía aérea, que, según su declaración habría adoptado la sanción “sin escuchar de manera seria, completa y equilibrada mi versión de los hechos, y sin darme acceso previo a la totalidad de los soportes, reportes e informes en los que se fundamentó para adoptar una medida tan drástica”.

Cossio destacó que el incidente fue controlado de inmediato: “El incidente fue controlado en menos de tres minutos, incluso con el simple uso de un ambientador por parte de la tripulación”. Añade que el producto involucrado “no representa un riesgo real para la aeronave ni para la continuidad del vuelo, tiene un alcance limitado y un efecto transitorio”.

El creador de contenido negó cualquier intención de causar un altercado a bordo o de utilizar el hecho como contenido para redes sociales. Bajo sus palabras, “Lo ocurrido no fue una broma ni parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”.

La exposición demanda informes internos completos, explicaciones sobre difusión de información y el acceso a soportes que justificaron la decisión de cancelar el trayecto de regreso a Madrid - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

La declaración señala una situación de agravios personales durante el vuelo. Según Cossio en diálogo con Infobae, fue víctima de “trato humillante” por parte de una integrante de la tripulación: “Una señorita del personal aéreo del vuelo me confrontó con gritos, señalando e insultando en público con expresiones como ‘gamín youtuber’ y comentarios en el sentido de que yo no debía viajar en Business Class”.

El influenciador cataloga el episodio como “degradante, clasista, irrespetuoso y absolutamente incompatible con el nivel mínimo de profesionalismo que se espera de una aerolínea como Avianca”.

La repercusión pública del caso se acentuó, según expone Cossio, por la circulación de grabaciones y la difusión en medios de videos antiguos, presuntamente filtrados desde la propia compañía.

Explicó que “He visto además cómo en medios masivos se han asociado videos del año 2024 como si correspondieran a los hechos ocurridos en 2026, enviados según nuestras fuentes por el personal de Avianca, induciendo a error a periodistas, medios y a la opinión pública”.

Cossio advirtió que aunque en los comunicados oficiales no se mencione su nombre, la difusión masiva de material facilita su identificación y agrava el impacto reputacional.