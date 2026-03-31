El Gobierno Petro buscará hacer cambios en la manera en la que el Banco de la República modifica la tasa de interés

El Banco de la República subió en 100 puntos básicos la tasa de interés - crédito Banco de la República

Un nuevo capítulo de tensión institucional por las tasas de interés marca la política macroeconómica en Colombia. El Gobierno Petro protagonizó, el 31 de marzo de 2026, un enfrentamiento con el Banco de la República luego del aumento de la tasa de interés al 11,25 %, lo que generó la reacción del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien calificó la decisión de “irresponsable” y anunció que se ausentará de próximas sesiones.

No obstante, el gerente general del banco central, Leonardo Villar, recordó que es una obligación constitucional que el ministro de Hacienda participe en la junta directiva.

Precisamente, ante el hecho, se conoció que el Gobierno Petro propone cambiar el mecanismo constitucional para definir las tasas de interés en Colombia. Así las cosas, busca reformar el esquema de toma de decisiones del Banco de la República, con el argumento de que así se favorecería la actividad económica nacional. Esto, teniendo en cuenta que las decisiones del banco desataron desacuerdos abiertos entre el Ministerio de Hacienda y la dirección del Emisor sobre la política monetaria adecuada para el país.

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La confrontación se desató durante la sesión de la Junta Directiva, cuando el ministro Ávila, inconforme con la votación mayoritaria a favor del aumento de tasas, abandonó la reunión y convocó a una rueda de prensa simultánea. En ese espacio, el titular de Hacienda calificó la decisión de “desproporcionada” y resaltó la necesidad de revisar el mecanismo actual de toma de decisiones.

Germán Avila, ministro de Hacienda, anunció su retiro de la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro codirectores propusieron aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos - crédito Banco de la República

Propuesta del Gobierno Petro para cambiar la definición de las tasas de interés

El ministro Ávila anunció la intención de abrir un debate sobre el sistema para definir las tasas de interés. Señaló que es necesario analizar “el mecanismo mediante el cual se toman las decisiones”, por lo que afirmó que estas deberían fomentar el crecimiento económico nacional.

Para llevar adelante esta agenda, el Gobierno considera indispensable una reforma constitucional. El objetivo sería modificar las reglas que rigen la conformación y la votación en la Junta Directiva del Banco de la República, que en la actualidad están protegidas por la Constitución. El ministro enfatizó que ni él ni el Gobierno “están obligados absolutamente a nada” respecto a futuros encuentros, pese a los requerimientos legales vigentes.

Respuesta del Banco de la República a la iniciativa del Gobierno Petro

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió de modo categórico a los planteamientos del Gobierno sobre una posible reforma constitucional. Afirmó que “la decisión de tasa de política es una facultad de la Junta” y señaló que desconoce los detalles de la eventual propuesta oficial.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, dice que la inflación está muy alta en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Villar destacó la importancia de la autonomía del banco central y resaltó que la política monetaria contribuye a sostener “una inflación que ha promediado entre el 3% y el 5%” desde que la entidad es independiente. Recordó que la presencia del ministro de Hacienda es obligatoria en la Junta Directiva, y que se requiere un quórum mínimo de cinco de los siete miembros para sesionar. Si el ministro no puede concurrir por fuerza mayor, debe designarse un ministro ad hoc.

A pesar de la tensión, Villar manifestó que espera mantener una relación constructiva con el Gobierno. Destacó la existencia de una tradición de diálogo y colaboración desde 1991 entre las partes involucradas.

Evolución histórica de las tasas de interés en Colombia

El último aumento de tasas se produjo el 31 de marzo, con una subida de 100 puntos básicos que llevó la tasa de interés de 10,25 % a 11,25 %. La cifra no se alcanzaba desde octubre de 2022, cuando se decretó un nivel del 11%. Luego, el indicador llegó a su máximo de 13,25 % en mayo de 2023.

La inflación cerró en 5,29% en febrero de 2026, según el Dane - crédito Dane

Las cifras dibujan un escenario volátil en los últimos años:

Entre 2021 y 2022: las tasas flucturaron entre 1,75% y 6%, salvo en 2007 y 2008, cuando ascendieron al 10%.

En 2001: cuando alcanzaron 11 %.

En 1995: el máximo histórico se registró en abril, con una tasa del 45%.

La última decisión de la Junta Directiva respondió a una inflación superior a la meta oficial. En enero y febrero, la inflación general fue de 5,4% y 5,3%, respectivamente, por encima del 5,1% observado al cierre del año pasado. La inflación básica, excluyendo alimentos y precios regulados, se situó en torno al 5,4 % y 5,5 % en los dos primeros meses del año.