Colombia

Voraz incendio destruyó un apartamento, dejó dos menores heridos y un perro muerto en Ibagué

La emergencia llevó a que los organismos de socorro adelantaran inspecciones para evitar nuevos accidentes en la casa en la que se desataron las llamas, así como recomendaciones para los demás habitantes del vecindario

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Las autoridades piden precaución a las familias - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook

Los habitantes de Ibagué (Tolima) no salen del asombro por un incendio que ocurrió en la mañana del lunes 30 de marzo de 2026 y que destruyó por completo un apartamento en una vivienda de la comuna seis. El hecho dejó dos menores de edad con lesiones leves por quemaduras, la muerte de un perro y pérdidas materiales importantes, lo que alertó a la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial, los niños fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo el cuidado de especialistas y el acompañamiento de sus familias.

El incendio ocasionó además la pérdida total de uno de los apartamentos del inmueble y provocó la muerte de un canino que se encontraba en el lugar, aunque las autoridades que acudieron al sector aseguraron que no se registraron daños en viviendas vecinas ni adultos lesionados.

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El reporte de la tragedia fue presentado por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, que confirmó que el fuego se originó en el segundo nivel del edificio y afectó gravemente los enseres de la vivienda. Asimismo, se aclaró que las llamas no alcanzaron a propagarse a otras unidades habitacionales gracias a la rápida acción de los vecinos y la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, que lograron controlar la situación y evitar un daño mayor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El siniestro provocado por un posible cortocircuito causó también la muerte de un perro y daños materiales graves - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los equipos de emergencia evacuaron a los residentes y brindaron atención inmediata a los menores afectados que, de inmediato, recibieron valoración médica y continúan en compañía de sus familiares, según informaron las autoridades locales.

Asimismo, se indicó que la intervención oportuna de los bomberos y la coordinación con las entidades de salud permitió proteger la integridad de los habitantes y descartar la existencia de heridos graves o víctimas adicionales. Aunque la pérdida de la mascota de la familia dejó profundamente afectados a sus allegados que ahora deben intentar continuar sin su presencia y trabajar en la reconstrucción de su hogar.

En imágenes quedó registrada la magnitud del incendio en la vivienda - crédito Tolima en Grande / Facebook
En imágenes quedó registrada la magnitud del incendio en la vivienda - crédito Tolima en Grande / Facebook

Evaluación de daños y acciones oficiales tras el incendio

Ingenieros de la Dirección de Gestión del Riesgo realizaron una inspección estructural en la zona afectada. Al realizar estas labores detectaron riesgo en la estabilidad del apartamento donde inició el incendio y procedieron a acordonar el área y retirar los elementos destruidos, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes hasta que fuera seguro transitar por el lugar.

Incluso, la Alcaldía de Ibagué coordinó el acompañamiento institucional a la familia damnificada y habilitó la entrega de ayudas con el apoyo de equipos especializados de la Dirección de Gestión del Riesgo, que además se encargaron de la inspección del resto del edificio y confirmaron que no se reportaron daños en los apartamentos vecinos, pese a la fuerza de las llamas, por lo que los demás residentes de las casas aledañas pudieron regresar a sus hogares.

El incendio comenzó alrededor de las 22:45 en un inmueble de la zona antigua de la ciudad, según informaron autoridades locales (Imagen Ilustrativa)- crédito VisualesIA
El techo de la vivienda quedó completamente destruido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hipótesis y causas probables del incendio

Las primeras indagaciones oficiales señalan que un cortocircuito sería la causa más probable del incendio. La investigación descartó que el origen esté relacionado con veladoras, estableciendo la falla eléctrica como principal hipótesis, aunque el caso sigue en revisión por parte de las autoridades.

Se espera que los análisis técnicos permitan esclarecer por completo las circunstancias que provocaron la emergencia y que el informe oficial sea divulgado una vez concluyan las revisiones.

Un cargador de celular blanco está en llamas y emitiendo chispas al estar conectado a un enchufe de pared, con un teléfono cercano en la penumbra.
El fuego se inició en el segundo nivel de un edificio y fue controlado por bomberos antes de afectar otras unidades residenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante lo sucedido, las autoridades recordaron que para prevenir un cortocircuito en casa es necesario mantener en buen estado las instalaciones y seguir estos consejos:

  • Revisión de la instalación eléctrica: solicitar una inspección periódica para detectar cables deteriorados, conexiones defectuosas o sobrecargas.
  • Uso adecuado de enchufes y tomacorrientes: evitar sobrecargar los enchufes con múltiples adaptadores. Utilizar solo dispositivos certificados y en buen estado.
  • No manipular cables pelados o en mal estado: sustituir de inmediato cualquier cable o enchufe que presente signos de daño o desgaste.
  • Evitar el contacto de agua con la electricidad: mantener los aparatos eléctricos lejos de zonas húmedas y nunca manipular con las manos mojadas.
  • Desenchufar aparatos que no se usan: desconectar los electrodomésticos que no se estén utilizando para evitar riesgos innecesarios.
  • Educación y supervisión: enseñar a los integrantes del hogar, especialmente a los niños, sobre el peligro de jugar con enchufes y cables.

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