Invima emitió alerta por falsificación de lotes de Electrolit de 625 ml y pidió suspender su consumo

Laboratorios Pisa S.A. de C.V. confirmó irregularidades en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad en los lotes adulterados de Electrolit - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria nacional ante la falsificación de algunos lotes del producto Electrolit en su presentación de 625 mililitros, identificado como medicamento para rehidratación oral.

La advertencia se emitió tras una denuncia confirmada por Laboratorios Pisa S.A. de C.V., titular del registro sanitario, que alertó sobre riesgos para la salud de los consumidores en Colombia. La alerta surgió al detectarse cambios en el sabor y color del producto, inconsistencias en el etiquetado, sellos de seguridad defectuosos y diferencias en los acabados de envases y tapas respecto al original.

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También se encontraron muestras con sedimentos en el fondo de la botella y sellos de seguridad con cortes irregulares, lo que indica manipulación y adulteración. Entre los lotes fraudulentos identificados se encuentran:

M24N339: Electrolit Maracuyá (original) que fue comercializado como Fresa-Kiwi.

M24G354: Electrolit Fresa (original) que fue adulterado como Mora Azul.

M24S323: Electrolit Maracuyá (original) vendido como Jamaica.

M24T472: Electrolit Uva (original) que también se encontró como Ponche de Frutas.

Entre los lotes adulterados están M24N339, M24G354, M24S323 y M24T472, identificados con sabores alterados respecto al producto original - crédito Invima

Otras irregularidades reportadas incluyen logos borrosos o con baja definición, etiquetas de mala calidad, diferencia en el olor y envases que no cumplen con los estándares de diseño del fabricante.

El Invima informó que los productos fraudulentos no cuentan con registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia, y representan un grave riesgo para la salud pública, ya que se desconoce su contenido real, la trazabilidad de fabricación y las condiciones de almacenamiento y transporte.

Según el Decreto 677 de 1995, los medicamentos falsificados son ilegales y su comercialización constituye un delito sanitario. El Invima reiteró la importancia de que los ciudadanos verifiquen siempre el registro sanitario antes de adquirir cualquier medicamento o suplemento dietario.

Para comprobar la autenticidad, se recomendó consultar la base de datos oficial en consultaregistro.invima.gov.co, buscando por nombre de producto, registro sanitario o principio activo. Asimismo, la alerta la podrá detallar haciendo clic aquí.

Medidas y recomendaciones para la comunidad

Los productos Electrolit falsificados presentan etiquetas de mala calidad, logos borrosos, diferencias en el olor y envases no originales según el Invima - crédito Invima

El Invima instó a la ciudadanía a abstenerse de adquirir o consumir Electrolit en presentación de 625 mL que presente las características antes descritas. Si ya se ha comprado o consumido el producto, se debe suspender de inmediato su uso y reportarlo a las autoridades de salud o al Invima, especialmente si se presenta algún evento adverso relacionado con su consumo. Los reportes pueden hacerse a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

A las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, se les solicitó llevar a cabo actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde potencialmente se comercialicen estos productos. En caso de detectarlos, deben gestionar su destrucción y notificar al Invima. También se recomendó que la alerta se replique en las EPS, IPS y demás actores del sector salud.

Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y profesionales de la salud, se recomendó indicar la suspensión del uso del producto a los pacientes, informar sobre los riesgos sanitarios y reportar cualquier adquisición o consumo de Electrolit falsificado. A los distribuidores y comercializadores, se les recuerda que la venta de productos fraudulentos puede acarrear sanciones legales y administrativas.

Llamado a la vigilancia ciudadana

El Invima insistió en la importancia de la vigilancia activa y la denuncia ciudadana para combatir la circulación de productos fraudulentos, especialmente en un contexto de alta demanda como Semana Santa. La institución continuará monitoreando el mercado y actualizando la alerta sanitaria conforme se detecten nuevos lotes o características sospechosas.

El Invima recomendó suspender el consumo de Electrolit 625 mL que presente anomalías y reportar cualquier evento adverso a las autoridades sanitarias - crédito Invima

La recomendación final por parte de la entidad fue: verificar el registro sanitario, comprar solo en establecimientos autorizados y reportar cualquier irregularidad. La salud de los colombianos depende de la responsabilidad y el control frente a la falsificación de medicamentos.