Colombia

Invías anunció que el #767 no estará disponible en Semana Santa y habilitó nuevos canales de información vial para los viajeros

Colombia reporta cinco cierres totales y 22 parciales de carretera, afectando gravemente corredores en Nariño, Antioquia y Santander

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Valle del Cauca, Bolívar y Cesar son los departamentos que concentran un alto número de accidentes de tránsito. Foto: Invías
Más de 10 millones de vehículos transitan por las carreteras colombianas en Semana Santa, con una alta exigencia por lluvias y cierres viales - crédito Invías

Dentro del plan Semana Santa Segura, presentado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, y la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció la modernización de sus servicios de atención e información para los viajeros que recorrerán las carreteras de Colombia durante una de las temporadas de movilidad más intensas del año.

La transformación digital, que inició el sábado 28 de marzo, puso en marcha la actualización técnica del numeral #767, tradicional canal de asistencia vial, e implementó nuevos mecanismos de soporte y reporte para garantizar la seguridad y fluidez en la red vial nacional.

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Durante ese proceso de actualización, Invías garantizará la continuidad de la atención y la asistencia a través de canales oficiales, los cuales estarán disponibles de forma permanente para todos los usuarios de la red vial nacional:

  • Reporte de emergencias viales: WhatsApp 320 301 7300.
  • Consulta del estado de las vías en tiempo real: Línea gratuita nacional 01 8000 519 1656 (disponible 24 horas), y la línea 601 377 0600 opción 3 (en horario laboral).
  • Información de novedades y cierres: Plataforma digital “Viajero Seguro” (https://invias-viajero.vercel.app), donde se pueden consultar incidentes, tiempos estimados de viaje y el nivel de criticidad para cada corredor vial.

El canal WhatsApp 320 301 7300 y la plataforma 'Viajero Seguro' ofrecen información actualizada de emergencias y estado de vías en Colombia - crédito Invías
El canal WhatsApp 320 301 7300 y la plataforma 'Viajero Seguro' ofrecen información actualizada de emergencias y estado de vías en Colombia - crédito Invías

La entidad recomendó a los viajeros hacer uso de estas herramientas antes y durante sus desplazamientos, con el fin de planear rutas seguras y evitar inconvenientes ante bloqueos, cierres o lluvias.

Estado actual de los principales corredores viales

La red vial colombiana inicia la Semana Santa bajo alta exigencia por la movilización de más de 10 millones de vehículos, lo que se suma a la presión de la temporada de lluvias que afecta distintas zonas del país.

Actualmente, el sistema “Viajero Seguro” de Invías reporta las siguientes condiciones en los principales corredores:

  • Bogotá – Medellín: la vía está bloqueada, con 25 incidentes activos y alerta crítica. No se permite el paso.
  • Cali – Popayán: presenta bloqueo total, con 11 incidentes activos y estado de “bloqueado”.
  • Bogotá – Villavicencio: el trayecto toma alrededor de 5 horas y 40 minutos, tiene 6 incidentes activos y se encuentra en estado crítico.
  • Bogotá – Tunja: estado crítico, con un tiempo estimado de 4 horas y 15 minutos y 7 incidentes activos.
  • Medellín – Quibdó: considerada crítica, viaje de cerca de 8 horas y 55 minutos con 6 incidentes activos.
  • Bogotá – Girardot, Bogotá – Melgar y Medellín – Caucasia: estas rutas presentan demoras, múltiples incidentes activos y mayor tiempo de viaje de lo habitual.
  • Cali – Buenaventura: única vía principal en estado “libre”, con un tiempo de viaje de 3 horas y sin incidentes reportados.

Vías de Colombia-carreteras-Colombia
La vía Bogotá – Medellín y Cali – Popayán permanecen bloqueadas con múltiples incidentes y advertencias de alerta crítica en los reportes oficiales - crédito Colprensa / Luisa González

En total, el país registra 5 cierres totales y 22 cierres parciales en al menos 10 departamentos, con afectaciones graves en Nariño, Antioquia y Santander, principalmente por deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes.

Restricciones y recomendaciones para la movilidad

El Gobierno nacional, como parte del plan operativo de Semana Santa, implementará restricciones a vehículos de carga pesada (más de 3,4 toneladas) en los principales corredores para agilizar el flujo vehicular y reducir riesgos. Las restricciones estarán vigentes en los siguientes horarios:

  • Miércoles 1 de abril: 12:00 m. a 11:00 p. m.
  • Jueves 2 de abril: 6:00 a. m. a 3:00 p. m.
  • Sábado 4 de abril: 2:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Domingo 5 de abril (retorno): 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Las medidas aplican en corredores estratégicos como Bogotá–Girardot, Bogotá–Villavicencio, Bogotá–Tunja, Bucaramanga–San Alberto, Medellín–Costa Atlántica, entre muchos otros.

Vías de Colombia-carreteras-Colombia
Colombia reporta actualmente 5 cierres totales y 22 parciales de carretera, afectando gravemente corredores en Nariño, Antioquia y Santander - crédito Colprensa / Luisa González

Las autoridades reiteraron la importancia de consultar previamente el estado de las vías y respetar las restricciones, así como planear los viajes con anticipación, revisar el estado del vehículo, no conducir bajo efectos del alcohol y atender todas las indicaciones de las autoridades viales.

Finalmente, Invías precisó que mantendrá su presencia institucional en todo el territorio nacional y, a pesar de la modernización del #767, garantizará la atención continua a los usuarios mediante los canales alternativos mencionados.

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