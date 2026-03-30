Exsenadora Zulema Jattin aseguró que no se retractará de sus acusaciones contra Álvaro Uribe de vínculos con los paramilitares

La exsenadora sostuvo ante la Fiscalía que no presentará ninguna retractación en el proceso por injuria y calumnia promovido por Uribe - crédito Colprensa/Captura de Video Centro Democrático

La exsenadora Zulema Jattin reafirmó que no se retractará de las acusaciones emitidas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2022.

En diálogo con el periodista colombiano Daniel Coronell, la excongresista ratificó que su decisión ya fue puesta en conocimiento por la Fiscalía General de la Nación, en medio de un proceso legal que enfrenta a ella con el exmandatario colombiano, luego de que la demandara por injuria y calumnia.

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Incluso, Jattin precisó que, durante el proceso judicial, ambos dirigentes tuvieron una audiencia de conciliación, pero que no tuvo éxito.

“La audiencia de conciliación fracasó porque yo manifesté que no tenía ánimo conciliatorio y que no iba a retractarme. Y el señor expresidente sugirió una reunión de los abogados suyos, en este caso el abogado que lo representa, que es el doctor Posada, de la firma De la Espriella Lawyers, con mi abogado, el doctor Diego Martínez. Esa reunión se realizó en octubre del 2024″, manifestó Jattin en declaraciones al comunicador en Caracol Radio.

- crédito Luis Eduardo Noriega/Colprensa

Así mismo, la exparlamentaria mencionó las intenciones que tenían los representantes legales de Uribe para que lograran su rectificación.

“Ellos querían que aclarara que cualquier percepción mía, obedecía a eso, a una percepción, y que me retractara de lo que yo había declarado en la audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y pues tampoco hubo ánimo conciliatorio. Por lo tanto, pues el proceso sigue. Yo no he vuelto a ser notificada”, agregó la exsenadora.

Zulema Jattin había acudido ante la JEP para hacer sus aportes a la verdad frente la alianza entre políticos y grupos paramilitares, teniendo en cuenta que estaba siendo acusada por la Corte Suprema de Justicia de concierto para delinquir dentro del polémico caso de la parapolítica.

- crédito Europa Press

Qué había dicho Zulema Jattin contra Álvaro Uribe en la JEP

En su testimonio del 26 de octubre de 2022, la exsenadora Zulema Jattin denunció personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta interferencia de paramilitares en actividades proselitistas del departamento de Córdoba.

En su comparecencia ante la JEP, detalló que el exmandatario le sugirió abstenerse de presentar denuncias formales para no afectar su campaña.

“Orientó mi conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento le iba a hacer total caso”, contó Jattin ante el tribunal de paz.

Un gran porcentaje de los firmantes volvieron a integrar un grupo paramilitar en el futuro - crédito Indepaz

La excongresista también mencionó que, para la campaña electoral del 2002, los grupos paramilitares le habían impedido hacer sus actividades en varias partes de la región colombiana, por lo que decidió contar su denuncia ante el exmandatario en un encuentro personal en El Ubérrimo, propiedad del exmandatario en Montería.

“Acudí a esa reunión en compañía del doctor Luis Felipe Villegas Ángel, que era congresista por Sucre y que también está presentando su nombre a las elecciones de la Cámara de representantes del año 2002, pero por el departamento de Sucre, y que tenía digamos allá unos problemas similares a los míos”, recalcó.

Sin embargo, recalcó que la respuesta de Uribe no fue la que esperaba. “Él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no sólo fuera mi testimonio de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición. Pero era imposible la verdad en ese momento (...) y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor fuera que no, que no pusiera esa denuncia, y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”, declaró.

Sin embargo, está última declaración había desatado el rechazo por parte del expresidente Uribe, al presentar una querella en su contra ante la Fiscalía.

- crédito Colprensa

Otras acusaciones

Además de sus declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Zulema Jattin recalcó que sus aportes también detallaron las relaciones entre los grupos armados y algunos dirigentes políticos del departamento de Córdoba.

“He estado en la Jurisdicción Especial de Paz en cinco audiencias de aportes a la verdad en los años 2021, 2022 y 2025. He presentado aportes novedosos, especialmente, pues de vínculos con alcaldes, concejales, diputados y con la dirigencia política del departamento de Córdoba. He hecho reconocimiento de hechos, como algunos acuerdos que se hicieron durante los años en que yo fui congresista de la República, especialmente para elegir gobernador del departamento sobre la cooptación que tuvieron las autodefensas de entidades públicas en el departamento”, indicó en su diálogo con Daniel Coronell.

Por último, recalcó que, tras sus comparecencias ante la tribunal de paz, “vamos a trabajar en un proyecto de reparación a las víctimas en mi departamento, un proyecto de reparación que está liderando la JEP”.

Zulema Jattin sigue teniendo peso en el ámbito político de Córdoba y a nivel nacional. De hecho, en las recientes elecciones legislativas, respaldó la candidatura al Senado de Edgardo Espitia, que fue elegido con la mayor votación del partido Cambio Radical, al igual que para la Cámara de Representantes de José Luis Joche Abdala.

“Creo que para el departamento de Córdoba es importante que lleguen figuras nuevas a la política, gente diferente a lo que tradicionalmente hemos estado liderando algunos procesos en el departamento y por eso los acompañé”, puntualizó Jattin.