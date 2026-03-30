Capturado hombre que estaría involucrado en la desaparición de una joven colombiana en México: habría sido captada por un red de trata de personas y asesinada por narcos

Las autoridades afirman que Díaz Grajales fue forzada a ejercer la prostitución en Ciudad de México tras ser engañada con una falsa oferta de empleo - crédito Colprensa/Fiscalía

El hallazgo de Edgar Johan Taborda Ortiz por parte de las autoridades representa un avance crucial en la lucha contra la trata de personas entre Colombia y México.

La detención de este hombre, identificado como el principal articulador de una red criminal, se da después de más de un año de investigaciones centradas en la desaparición de María Camila Díaz Grajales, una joven de 25 años, Medellín.

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La investigación revela que María Camila fue víctima de engaño el 7 de diciembre de 2024, cuando aceptó una oferta laboral falsa como mesera en Ciudad de México. Al llegar, fue sometida a explotación sexual y su identidad fue alterada para ocultarla en plataformas en línea.

La joven permaneció bajo vigilancia estricta y control económico en la colonia Ciudad de los Deportes, sin posibilidad de escapar de la red.

La colombiana desaparecida en México viajo en diciembre de 2024 para cumplir con una supuesta oferta laboral - crédito redes sociales

Las autoridades explican que la situación de María Camila se volvió aún más riesgosa cuando intentó abandonar la organización. Ante su negativa a pagar extorsiones o “piso”, comenzaron las amenazas de grupos criminales de Tepito, una zona reconocida por la presencia delictiva.

La investigación sostiene que la joven habría sido asesinada por el Cartel Jalisco Nueva Generación, aunque su paradero aún es desconocido.

Taborda Ortiz, quien ahora enfrenta la justicia, tiene antecedentes por delitos como trata de personas, trata transnacional con fines de explotación sexual, estafa agravada y desaparición forzada. Su historial lo ubica como un actor central dentro de la estructura criminal desmantelada.

Esta red transnacional operaba con métodos sofisticados para ocultar la identidad de sus víctimas y mantenerlas bajo control, usando tanto la coacción psicológica como la violencia directa y la manipulación digital. La investigación de más de 13 meses permitió vincular a Taborda Ortiz con el reclutamiento de numerosas jóvenes que, como María Camila, fueron trasladadas engañadas y sometidas a explotación.

La captura de Taborda Ortiz sienta un precedente en la judicialización de tratantes vinculados a organizaciones criminales mexicanas - crédito Policía

El operativo que permitió la captura de Taborda Ortiz fue el resultado de la cooperación entre autoridades de Colombia y México, quienes compartieron información clave sobre el funcionamiento y la localización de la red.

La captura de Taborda Ortiz se produjo luego de que las autoridades lograran recopilar pruebas contundentes sobre su rol como reclutador. Según los informes, utilizaba falsas oportunidades laborales, sobre todo en Medellín, para captar mujeres jóvenes y trasladarlas fuera del país. El objetivo era someterlas a explotación sexual bajo amenazas, vigilancia y dependencia económica.

Las autoridades insisten en que la desaparición de María Camila no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio de explotación y violencia contra mujeres jóvenes en la región.

Detalles de la desaparición

La desaparición de María Camila ocurrió el 26 de febrero de 2025, tras salir a un supuesto servicio laboral. Desde entonces, su teléfono fue apagado y no se han registrado más señales de vida. Las autoridades manejan como principal hipótesis una desaparición forzada, motivada por la negativa de la joven a seguir las exigencias económicas de la red criminal.

El Cartel Jalisco Nueva Generación figura como presunto responsable del asesinato de Díaz Grajales, según fuentes policiales - crédito Fiscalía

Mientras avanza el proceso judicial contra Taborda Ortiz, las familias de las víctimas y la sociedad civil reclaman mayor protección, mejores mecanismos de denuncia y una acción coordinada que impida el crecimiento de redes de trata de personas en la región.

El abogado de la familia Díaz, Andrés Montes, reveló a Noticias RCN que la hipótesis oficial apunta a que la joven pudo haber sido captada bajo falsas promesas laborales y posteriormente despojada de sus documentos. Según Montes, este modus operandi suele implicar que las víctimas adquieren una deuda con la organización y quedan sometidas a diversas formas de presión.

“Ellos lo que hacen es ofrecer actividades laborales en estos países, se las llevan con engaños, les quitan sus pasaportes; ya quedan con una deuda adquirida y de una u otra forma tienen que empezar a pagar esto, si ellas no cumplen con esto hay consecuencias frente a ello”, relató el abogado.

Las autoridades sostienen que las redes de trata suelen operar mediante el ofrecimiento de empleos ficticios a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una vez en destino, las víctimas pierden autonomía sobre sus movimientos y quedan en manos de los captores.