Colombia

Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna desde Perú

En los siguientes días, el astro más cercano al planeta embellecerá las noches con estas fases

Guardar
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

En los próximos días la luna, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta, nos mostrará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo señalado en su calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el satélite natural que rodea nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el satélite natural que rodea nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

El calendario lunar de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Será el próximo miércoles 1 de abril cuando el satélite natural que rodea la tierra llegue la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

En muchas culturas, se utiliza para marcar el paso del tiempo.

Para la siguiente semana, durante el jueves 9 de abril, la luna estará en cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 382924 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 401946 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la Tierra.

Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Temas Relacionados

Calendario lunar PerúFases de la luna en PerúCiclo lunar PerúFase de la luna hoy en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Petro confirma cumbre sobre eliminación de combustibles fósiles: “La descarbonización de la economía es fundamental”

El evento, previsto del 24 al 29 de abril en Santa Marta, convocará a delegaciones de 45 países para impulsar acuerdos sobre transición energética y debatir opciones para reducir la dependencia de los hidrocarburos

Petro confirma cumbre sobre eliminación de combustibles fósiles: “La descarbonización de la economía es fundamental”

Hurto de vehículos de carga pesada en Honda, Tolima: seis mixers y una camioneta desaparecen de Concretol

Sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la empresa en la zona industrial Caracolí, amordazaron al guardia de seguridad y se llevaron los vehículos

Hurto de vehículos de carga pesada en Honda, Tolima: seis mixers y una camioneta desaparecen de Concretol

Habitantes de Tasajera lideran avistamiento de aves y restauración ecológica en la Vía Parque Isla de Salamanca

La comunidad desarrolla proyectos de turismo de naturaleza, educación ambiental y conservación del manglar, con la participación activa de mujeres, jóvenes y niños en los recorridos, articulando la protección del ecosistema con el desarrollo local

Habitantes de Tasajera lideran avistamiento de aves y restauración ecológica en la Vía Parque Isla de Salamanca

Fiscal Camargo cuestiona presencia de alias Calarcá en mesa de negociación: “Hay hechos muy graves”

La funcionaria reveló que las pruebas encontradas en los dispositivos incautados muestran mensajes sobre delitos graves y vínculos con miembros de instituciones públicas, motivo por el cual la Fiscalía solicitó reactivar la orden de captura y avanzar en nuevas acciones judiciales

Fiscal Camargo cuestiona presencia de alias Calarcá en mesa de negociación: “Hay hechos muy graves”

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 30 de marzo

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 30 de marzo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’

Blessd y Manuela QM desatan rumores de reconciliación tras la publicación de una fotografía en su histórico concierto en Medellín

Avianca expulsó a Yeferson Cossio por “comportamiento disruptivo” con pesada broma en un vuelo internacional

Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

Deportes

Luis Díaz tras derrotas de Colombia ante Francia en Washington: “no estamos lejos, pero hay que corregir errores”

Luis Díaz tras derrotas de Colombia ante Francia en Washington: “no estamos lejos, pero hay que corregir errores”

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez