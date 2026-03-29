Silvia Corzo respondió a las críticas después de casarse con ella misma: “Lo mínimo que uno se debe es lealtad”

El evento, realizado en un espacio campestre, fue compartido a través de publicaciones y videos por la exconductora, quien enfatizó la importancia de priorizar su bienestar tras experiencias de ansiedad profesional - crédito margaritamariaortega / Instagram

La periodista Silvia Corzo se convirtió en el centro de las críticas tras realizar una ceremonia de compromiso consigo misma, un acto simbólico que desató numerosas reacciones, por lo que visitó el pódcast Lo Más Viral de Noticias Caracol, en el que relató que se trató de una promesa personal guiada por un proceso de sanación y autodescubrimiento que comenzó casi dos décadas atrás, y explicó que no implica el rechazo definitivo a futuras parejas sentimentales.

Corzo aseguró que este compromiso surgió tras enfrentar una grave afectación de su salud, mientras aún era presentadora: “Me elegí primero para autocuidarme cuando me enfermé y me di cuenta que tenía que hacerme cargo de mi salud”, destacando que el impacto físico y emocional surgió por sobreexigirse en su rendimiento laboral.

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La ceremonia realizada consistió en una promesa de tratarse con amor y respeto, y de no abandonarse a sí misma en el trabajo ni en sus relaciones de pareja. Lejos de representar un aislamiento sentimental, la periodista dejó claro que no descarta formar nuevas relaciones en el futuro.

“No me cerré a eso. Yo no estoy pensando en que ahora sí voy a esperar que llegue una pareja o me voy a poner a buscar pareja, pero tampoco me cerré a eso”, aclaró durante el diálogo.

La famosa defendió su determinación, pues se trató de un trabajo de amor propio - crédito Silvia Corzo / Instagram

La viralización de la ceremonia generó una gran cantidad de comentarios, muchos de ellos cargados de prejuicios hacia los cambios en los modelos tradicionales de pareja, aunque Corzo reconoció que los años de exposición pública la han entrenado para percibir estas reacciones de una sociedad en la que, según sus palabras, muchas personas de su generación, “fueron educadas con roles específicos”.

Asimismo, se refirió al tono machista presente en múltiples respuestas: “Encontré un tono muy machista en muchos de ellos, pues como este tema de que una mujer no se puede escoger primero a ella misma porque tendría que escoger a un hombre como pareja, porque si no, no tendría sentido”, puntualizó.

En su perspectiva, fueron los jóvenes los que comprendieron con mayor claridad el mensaje sobre amor propio, mientras las generaciones mayores tendieron a cuestionar su decisión, alimentando el debate sobre la vigencia de estereotipos femeninos y masculinos.

La periodista recordó al medio que tampoco es la primera vez que enfrenta fuertes críticas por desafiar normas sociales, pues recordó que su criticada decisión anterior de dejarse las canas y su retiro del noticiero ya habían ocasionado debates similares.

La búsqueda del amor propio

El proceso, según relató Corzo, se desarrolló durante aproximadamente 18 años, en los que identificó patrones de autoabandono y complacencia hacia las expectativas externas: “Yo estaba siempre tomando decisiones para complacer a otros. Dejé de compartir mucho de lo que yo era para no molestar a los demás”.

Respecto a la convivencia y la vida en pareja, la periodista fue precisa: “Difícilmente conviviría nuevamente con alguien las 24 horas, 7 días”, asegurando que siente la necesidad de proteger su espacio y sus tiempos personales como una de las conclusiones centrales de este proceso.

La reconocida periodista Silvia Corzo formalizó un compromiso consigo misma, lo que sorprendió en redes sociales - crédito margaritamariaortega / Instagram

Las críticas y burlas generadas en redes sociales, lejos de sorprenderla, fueron interpretadas por la periodista como un reflejo de las dinámicas sociales: “Lo que tú hagas no le tiene que gustar a todo el mundo. Tenía que haber una reacción de rechazo”.

Pese a todo esto, Corzo aseguró que “La decisión tiene que ir acompañada del miedo, con la confianza de que no te vas a morir en el trayecto. Lo mínimo que uno se debe es lealtad”.

Silvia Corzo realizó una ceremonia de sologamia priorizando el bienestar emocional y mental - crédito corzosilvia, ivanlalindeg / Instagram

Por qué hacer una ceremonia de compromiso propio

Silvia Corzo detalló los factores clave que la impulsaron hacia este acto simbólico y que compartió de forma pública:

En primer lugar, la falta de autocuidado provocada por la sobreexigencia laboral y la búsqueda de validación externa desencadenó problemas de salud.

El segundo elemento fue la tendencia a la complacencia, postergando sus propias necesidades y ocultando parte de su identidad para evitar incomodidad en otros.

Por último, el descubrimiento personal de que los modelos tradicionales de pareja no se ajustaban a su bienestar ni a su concepto de felicidad.

“Tuve que preguntarme qué quería para mí, qué me daba bienestar. Mi respuesta era: yo quiero mi propio espacio y mis tiempos para mí”, expresó sobre su decisión.